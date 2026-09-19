Ministerul Finanțelor deblochează peste un miliard de lei pentru energie. Nazare: Statul trebuie să-și plătească obligațiile

Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea cu 1,058 miliarde de lei a limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pentru plățile programate în septembrie 2026. Aproape întreaga sumă, respectiv 1,03 miliarde de lei, va merge către decontarea integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că întârzierile acumulate la plata furnizorilor afectează lichiditatea companiilor și pot frâna activitatea economică.

Cea mai importantă componentă a suplimentării aprobate de Ministerul Finanțelor este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Instituția va beneficia de 1,03 miliarde de lei pentru achitarea integrală a sumelor aferente mecanismului de compensare a consumului de energie electrică și gaze naturale.

Decizia urmărește asigurarea resurselor necesare continuării decontărilor către furnizorii de energie și evitarea unor noi blocaje în funcționarea mecanismului prevăzut de legislația în vigoare.

Ministerul Finanțelor recunoaște că ritmul în care au fost făcute până acum decontările nu a fost suficient pentru evitarea acumulării obligațiilor statului către companii.

Alexandru Nazare spune că problema trebuie corectată, chiar dacă Ministerul Finanțelor nu este instituția care gestionează direct decontările către furnizorii de energie.

„Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligații a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze. Ministerul Finanțelor nu gestionează direct aceste decontări, însă prin modificările legislative pe care le-am susținut în acest an și prin asigurarea resurselor bugetare necesare creăm condițiile pentru accelerarea plăților și recuperarea întârzierilor acumulate.

Aceste întârzieri nu rămân fără efecte în economie. Ele pun presiune pe lichiditatea companiilor, le afectează capacitatea de finanțare și de investiții și, atunci când se acumulează, ajung să frâneze activitatea economică. Nu putem cere mediului privat să susțină creșterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligații neachitate la timp”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Suplimentarea bugetară vine și în contextul modificării mecanismului prin care sunt făcute plățile către furnizorii de energie.

Limita de cheltuieli aferentă lunii septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei. Potrivit legislației, procentul sumelor care pot fi decontate furnizorilor odată cu depunerea cererilor este majorat de la 40% la 60%.

În cazul cererilor pentru care fusese deja achitat un procent de 40% din valoarea solicitată, urmează să fie plătită și diferența de 20%.

Măsura ar trebui astfel să permită accelerarea transferurilor către companiile care au suportat costurile aferente mecanismului de compensare.

Nu întreaga suplimentare de 1,058 miliarde de lei este destinată sectorului energetic.

Alte 28,964 milioane de lei vor ajunge la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Banii sunt necesari pentru achitarea unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Ministerul Finanțelor precizează că alocarea fondurilor urmărește inclusiv evitarea acumulării unor penalități asociate întârzierii acestor plăți.

În contextul suplimentării sumelor, ministrul Finanțelor a transmis și un mesaj privind modul în care statul ar trebui să își asume pe viitor noi scheme de sprijin și cheltuieli.

Nazare susține că orice astfel de mecanism trebuie construit în funcție de capacitatea reală de finanțare, astfel încât obligațiile asumate să poată fi achitate predictibil.

„Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când își asumă noi scheme și noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanța predictibil. Trebuie să lăsăm cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate finanța investiții, locuri de muncă și dezvoltare, și să reducem presiunea pe care statul o pune asupra resurselor disponibile pentru sectorul privat. Pe măsură ce consolidarea fiscală își produce efectele, iar costurile de finanțare se reduc, economia va avea condiții mai bune pentru a reveni la un ritm sănătos de creștere. Rolul nostru este să reconstruim această încredere: un stat care își plătește obligațiile, nu promite mai mult decât poate finanța și creează spațiu pentru ca economia privată să crească”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor precizează că va continua să urmărească execuția bugetară și să prioritizeze finanțarea obligațiilor statului în funcție de resursele disponibile și de prevederile legale.

În paralel, instituția susține că trebuie menținută disciplina fiscal-bugetară necesară pentru atingerea țintelor asumate.

Noua alocare urmărește, în primul rând, recuperarea întârzierilor acumulate în relația cu furnizorii de energie și accelerarea decontărilor în luna septembrie, în condițiile în care statul majorează de la 40% la 60% partea achitată la depunerea cererilor.