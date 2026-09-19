Oportunități pentru startup-urile din România. Finanțările europene disponibile pentru dezvoltare și extindere

Startup-urile și companiile deep-tech din România vor putea afla direct de la experții European Innovation Council (EIC) ce instrumente europene de finanțare au la dispoziție și care sunt pașii pentru accesarea lor. Un eveniment dedicat dezvoltării, comercializării și extinderii tehnologiilor inovatoare va avea loc pe 5 octombrie 2026, la București, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Evenimentul este organizat de European Innovation Council, în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Techcelerator, UEFISCDI și Endeavor Romania.

Întâlnirea este destinată în principal fondatorilor de startup-uri și scaleup-uri deep-tech, cercetătorilor, inovatorilor și investitorilor, precum și celor interesați de dezvoltarea și finanțarea tehnologiilor inovatoare.

Participanții vor putea afla ce oportunități de finanțare sunt disponibile prin EIC, care sunt condițiile de eligibilitate și cum se desfășoară procesul de aplicare. Vor fi prezentate și etapele prin care o tehnologie poate ajunge de la dezvoltare la comercializare și, ulterior, la extinderea companiei.

Programul va include prezentarea mai multor instrumente ale European Innovation Council, printre care EIC Pre-Accelerator, EIC Accelerator și Plug-in Scheme, dar și a instrumentelor de equity.

Experții vor oferi informații practice despre pregătirea unei propuneri și accesarea finanțărilor. În program sunt incluse și experiențele unor fondatori români care au beneficiat de sprijin prin instrumentele EIC.

Participanții vor avea acces și la masterclass-uri și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu experți, precum și la discuții cu antreprenori, investitori și reprezentanți ai ecosistemului de inovare.

Printre cei care vor participa la eveniment se numără Momchil Sabev, director al EIC and SMEs Executive Agency, și Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Vor fi prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Băncii Europene de Investiții, alături de fondatori români ai unor companii care au beneficiat de instrumentele EIC.

Agenda cuprinde și o intervenție susținută de Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen, precum și o sesiune dedicată EIC pentru investitori.

Evenimentul este programat pentru 5 octombrie 2026, între orele 10:30 și 17:00, la STUP – Banca Transilvania, pe Calea Șerban Vodă nr. 206 din București.

Participarea este fizică, iar discuțiile se vor desfășura în limba engleză. Înscrierea se realizează printr-un formular dedicat, iar numărul locurilor este limitat, potrivit MIPE.