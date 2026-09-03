Scandal politic după demersul din Comisia LIBE. Sorin Grindeanu acuză USR că pune imaginea României în pericol: Sacrifică banii europeni pentru a-și conserva scaunele

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică USR și grupul Renew din Parlamentul European în legătură cu o rezoluție discutată în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), despre care subliniază că a pus sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. Liderul social-democrat consideră că demersul reprezintă o formă de iresponsabilitate politică și acuză USR că ar fi folosit imaginea României în scopul propriului conflict politic intern.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE o rezoluție referitoare la situația statului de drept din România. În opinia sa, documentul ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European dacă nu ar fi existat o schimbare de poziție în cadrul procedurii.

Liderul PSD susține că rezoluția a eșuat, după ce social-democrații europeni s-au opus demersului încă de la început, iar Partidul Popular European (PPE) și-a modificat decizia în ultimul moment. Grindeanu afirmă că argumentele prezentate de social-democrații europeni au contracarat acuzațiile formulate de USR și de alți politicieni de dreapta.

„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce. Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final”, a scris Grindeanu pe Facebook.

În mesajul său, Sorin Grindeanu face legătura între această situație și evoluția investițiilor străine în România. El afirmă că investițiile străine au scăzut deja cu 80% în perioada mandatului lui Ilie Bolojan și susține că adoptarea unei rezoluții care au pus sub semnul întrebării statul de drept au transmis un semnal negativ despre România către partenerii externi.

Liderul PSD acuză USR că a încercat să transforme România într-un instrument în disputa politică internă. În opinia sa, punerea sub semnul întrebării a statului de drept din România afectează credibilitatea țării în relația cu partenerii externi și are consecințe asupra imaginii României la nivel european.

„Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente. Când investițiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, ce semnal ar fi dat o astfel de rezoluție despre țara noastră?! Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi”, a mai scris liderul PSD.

Grindeanu susține, de asemenea, că un politician nu poate fi confundat cu România și face referire la Dominic Fritz. În mesajul său, liderul PSD amintește că Fritz este un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței, fără ca acesta să reprezinte România în ansamblul său.

„Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței. USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele”, a subliniat acesta.

Președintele PSD lansează acuzații dure la adresa USR, pe care o acuză că ar pune interesele politice proprii înaintea intereselor României și ale fondurilor europene. Grindeanu subliniază că formațiunea este dispusă să folosească imaginea țării ca instrument de presiune în conflictul politic intern pentru a-și menține pozițiile de putere.

Potrivit liderului social-democrat, o asemenea strategie reprezintă o lipsă de responsabilitate politică și de fermitate în apărarea intereselor naționale. El afirmă că românii vor avea posibilitatea să sancționeze la vot astfel de acțiuni.

„Să îți folosești imaginea țării ca monedă de schimb pentru a face presiune internă este dovada supremă a lipsei de coloană vertebrală, pe care românii o vor putea sancționa la vot! Până atunci, rămâne cum am spus: PSD se va bate cu acești trădători peste tot! Pentru că fiecare zi cu ei la putere înseamnă încă o zi care îngreunează traiul românilor, încă o zi în care economia este pulverizată și justiția atacată!”, a conchis Sorin Grindeanu.

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