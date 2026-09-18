Siegfried Mureșan, despre negocierile pentru învestirea Guvernului. Ce șanse are premierul desemnat de Nicușor Dan: Noi pornim de la 169 de voturi

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a explicat, vineri, 18 septembrie, cum intenționează să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului, cu cine va purta discuții pentru formarea majorității și care sunt principalele direcții ale programului de guvernare. Mureșan a vorbit și despre modul în care s-a ajuns la desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan și despre perioada de gândire menționată în momentul nominalizării.

Siegfried Mureșan a declarat într-o intervenție la Digi24 că lucrul la varianta actuală a programului de guvernare a început încă de la finalul lunii iunie. La acel moment, partidele analizau formula în care ar putea guverna și aveau în vedere o serie de măsuri, printre urgenți aflându-se PNRR și anumite aspecte legate de SAFE. Între timp, prioritățile s-au modificat într-o anumită măsură, iar programul trebuie actualizat în funcție de noile urgențe.

Premierul desemnat a precizat că, până la finalul acestei săptămâni, va lucra împreună cu experții din cele trei partide la finalizarea variantei actualizate a programului de guvernare. Documentul urmează să fie prezentat la începutul săptămânii viitoare.

„La finalul lunii iunie, ne-am gândit în ce formulă am putea guverna, am avut atunci o serie de măsuri în vedere, atunci urgența era PNRR, erau și câteva urgențe în ceea ce privea SAFE. Între timp, urgențele s-au schimbat într-o oarecare măsură”, a spus acesta la Digi24.

Întrebat dacă intenționează să renunțe la măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Mureșan a afirmat că Executivul anterior a stabilizat țara și a luat numeroase măsuri pe care le consideră benefice pentru România. El a arătat că tocmai datorită acestor măsuri va putea fi abordată o etapă viitoare.

Mureșan a explicat că măsurile de consolidare fiscală adoptate de fostul Guvern nu au fost luate din dorința de a impune astfel de politici. România a avut un deficit de peste 9%, iar, în opinia sa, niciun stat membru al Uniunii Europene nu a mai înregistrat în ultimii 20 de ani un deficit atât de mare fără să existe în acel an un șoc extern major.

„Este evident că guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara. A făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită lucrurilor bune făcute de acest guvern, vom reuși să intrăm într-o etapă viitoare”, a mai spus premierul desemnat de Nicușor Dan

Premierul desemnat a arătat că unele dintre măsurile adoptate anterior au fost dificile și că își dorește, la rândul său, ca salariile și pensiile să fie cât mai mari. Totuși, acestea trebuie stabilite în mod responsabil și în funcție de ceea ce își poate permite România.

Mureșan a precizat că ia în calcul relaxarea acestor măsuri imediat ce situația financiară a țării va permite acest lucru.

„Sunt absolut convins că guvernul anterior nu a luat de plăcere măsuri de consolidare fiscală. Noi am avut un deficit de peste 9%, niciun stat membru al UE nu a mai avut niciodată în ultimii 20 de ani un deficit atât de mare fără a avea un șoc extern major în acel an. (…) Sunt convins ca unele dintre aceste măsuri nu au fost luate cu plăcere și cu inima ușoară de către vechiul guvern. Eu evident că îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem. Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem acest lucru”, susține Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a declarat că a discutat pe larg cu PNL, USR și UDMR despre decizia de a-l susține pentru funcția de premier. El a explicat că România se afla într-o situație economică dificilă în urmă cu un an, iar situația s-a ameliorat ușor între timp, în urma măsurilor luate de Guvernul Bolojan.

Mureșan a afirmat că, de fiecare dată când a fost întrebat despre posibilitatea desemnării sale, a transmis că, în cazul în care președintele îl va nominaliza, consideră că va avea o șansă să strângă majoritatea necesară.

El a mai precizat că era pregătit să fie desemnat de președinte încă din 26 iunie, însă nu a anticipat și nu a presupus că acest lucru se va întâmpla.

„Eu am spus cu fiecare ocazie următorul lucru: cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea o șansă să strâng majoritatea”, a declarat Mureșan. „Am fost pregătit să fiu desemnat de președinte începând cu data de 26 iunie. Nu am anticipat, nu am presupus”, a declarat politicianul.

În prezent, premierul desemnat pornește în încercarea de formare a Guvernului cu sprijinul parlamentar al PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni însumând 169 de voturi. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare 233 de voturi.

„Noi pornim cu un sprijin parlamentar transparent, deschis, din partea a trei partide parlamentare. Noi pornim de la 169 de voturi”, a declarat acesta.

Siegfried Mureșan a respins interpretarea potrivit căreia ar fi avut nevoie de un timp îndelungat pentru a decide dacă acceptă nominalizarea pentru funcția de premier.

El a explicat că a avut joi prima discuție cu Nicușor Dan pe acest subiect și că, după o perioadă de 84 de zile în care nu se întâmplase nimic, președintele l-a informat în aproximativ 30 de minute că intenționează să îl nominalizeze. Mureșan a transmis imediat că acceptă propunerea, iar președintele a făcut ulterior anunțul public.

Premierul desemnat a considerat că procedura s-a desfășurat, de fapt, foarte rapid.

„Președintele și cu mine am avut ieri o primă discuție pe acest subiect. Dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute dumnealui m-a anunțat că mă va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul. Cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid”, a spus el.

Nicușor Dan l-a contactat joi și i-a comunicat deschis că intenționează să îl nominalizeze pentru formarea Guvernului. Mureșan i-a mulțumit și i-a transmis că își dorește o discuție așezată, iar cei doi au convenit să se întâlnească după revenirea președintelui în țară.

Candidatura lui Mureșan fusese decisă împreună cu colegii din PNL, precum și cu USR și UDMR, cu 85 de zile înainte.

Siegfried Mureșan a subliniat că nu ia în calcul să își depună mandatul. Obiectivul său este să lucreze la programul de guvernare, apoi să se întâlnească cu parlamentarii pentru a prezenta programul și cabinetul de miniștri.

„Obiectivul meu este foarte clar: președintele m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare. După care ne vom întâlni cu parlamentarii, ne vom prezenta programul, ne vom prezenta cabinetul de miniștri. Sper să avem audieri serioase”, a spus el.

El a spus că își dorește ca miniștrii propuși să treacă prin audieri serioase în Parlament.

Pentru obținerea voturilor suplimentare, Mureșan a anunțat că, la începutul săptămânii viitoare, va prezenta principalele idei ale programului de guvernare. El consideră firesc să prezinte aceste idei și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care îl susțin. Ulterior, premierul desemnat intenționează să discute cu grupul parlamentar al minorităților naționale.

În privința PSD, Mureșan a transmis că formațiunea va trebui să aleagă între susținerea unui guvern proeuropean și consolidarea parteneriatului cu AUR. El a precizat că este dispus să poarte discuții cu social-democrații.

În schimb, Mureșan a exclus deplasarea la sediul AUR sau la grupul parlamentar al formațiunii. El a subliniat că toate discuțiile pe care le poartă în calitate de premier desemnat sunt oficiale.