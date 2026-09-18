Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnarea pentru funcția de premier

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a susținut primele declarații de presă după desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru, la Palatul Parlamentului, alături de liderii PNL, USR și UDMR.

Mureșan a precizat că a fost informat joi de președintele Nicușor Dan cu privire la intenția de a-l desemna pentru funcția de premier. El a transmis că acceptă propunerea șefului statului și a mulțumit pentru desemnare.

„Am fost informat ieri de președinte cu privire la intenția domniei sale de a mă desemna pentru funcția de premier”, a declarat Siegfried Mureșan. „Mulțumesc președintelui pentru această desemnare, pe care o accept”, a adăugat premierul desemnat. Mureșan a mai subiniat: „Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator”

În declarațiile susținute la Palatul Parlamentului, Siegfried Mureșan a vorbit și despre colaborarea cu PNL, USR și UDMR. El le-a mulțumit colegilor din PNL și partenerilor politici pentru colaborarea avută și a transmis că este pregătit să înceapă demersurile pentru formarea viitorului Executiv.

„Multumesc colegilor din PNL si partenerilor din USR si UDMR pentru parteneriatul strâns, de încredere, pe care l-am avut”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că România are nevoie de un Guvern serios și credibil, care să fie format cât mai curând. El a anunțat că lucrările la programul de guvernare vor începe imediat, împreună cu experții celor trei partide.

„Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Mureșan a precizat că va lucra alături de reprezentanții PNL, USR și UDMR la redactarea programului de guvernare. Potrivit acestuia, primele priorități ale documentului vor fi prezentate la începutul săptămânii viitoare.

Premierul desemnat a anunțat că echipele de experți vor începe imediat lucrul la programul de guvernare. Documentul urmează să fie redactat împreună cu reprezentanții celor trei formațiuni politice care îl susțin pe Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

„Împreună cu experții noștri începem munca imediat la un program de guvernare”, a transmis acesta.

Mureșan a precizat că va participa direct la redactarea documentului și că va colabora cu colegii din PNL, USR și UDMR.

„Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare”, a declarat premierul desemnat.

Primele elemente ale programului urmează să fie prezentate public la începutul săptămânii viitoare. Mureșan a precizat că atunci vor fi anunțate prioritățile pe care cele trei formațiuni le au în vedere pentru viitorul Guvern.

„La începutul săptămânii viitoare, vă prezentăm prioritățile programului de guvernare”, a mai spus Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan a fost nominalizat joi seară pentru funcția de premier de președintele Nicușor Dan. Desemnarea a venit după consultările pe care șeful statului le-a avut joi cu partidele politice.

Președintele a precizat că Mureșan a fost candidatul care a obținut cele mai multe voturi exprimate de partidele participante la consultări. Nicușor Dan a subliniat însă că, în urma discuțiilor, nu s-a conturat o majoritate parlamentară.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că viitorul premier va avea o misiune dificilă, indiferent de configurația politică ce va rezulta în urma negocierilor dintre partidele parlamentare.

Nicușor Dan a vorbit și despre experiența lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European. Președintele a menționat activitatea acestuia și capacitatea de a negocia dosare importante de-a lungul carierei politice.

Potrivit șefului statului, această experiență reprezintă un element relevant pentru poziția de prim-ministru. Nominalizarea lui Mureșan a fost făcută în condițiile în care, după consultările cu formațiunile politice, nu exista încă o majoritate parlamentară conturată.

Mureșan a acceptat joi seară propunerea făcută de Nicușor Dan. Decretul de desemnare nu fusese însă semnat vineri.

Președintele a anunțat că documentul urmează să fie semnat sâmbătă, 19 septembrie, iar publicarea în Monitorul Oficial este prevăzută pentru luni, 21 septembrie.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial începe să curgă termenul de maximum zece zile în care premierul desemnat trebuie să ceară Parlamentului votul de încredere.

Siegfried Mureșan trebuie să formeze echipa guvernamentală și să prezinte programul de guvernare în fața Parlamentului, în vederea obținerii votului necesar pentru învestirea Executivului.

PNL, USR și UDMR îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Cele trei formațiuni nu dispun însă singure de majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a atras atenția încă de joi asupra faptului că PNL, USR și UDMR nu pot asigura singure majoritatea parlamentară necesară.

AUR a anunțat deja că nu va vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan. La rândul său, grupul parlamentar PACE – Întâi România a transmis că nu îl va susține.

În cazul PSD, decizia oficială privind susținerea sau respingerea unui Guvern condus de Mureșan este așteptată luni. Poziția social-democraților urmează să fie stabilită după discuțiile interne ale partidului.