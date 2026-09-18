Decizia care schimbă jocul în PNL. Deputatul Ion Iordache a făcut un anunț neașteptat

Deputatul Ion Iordache a demisionat din funcția de președinte al PNL Gorj, motivând că renunță la poziția politică pentru a avea libertatea de a-și exprima public opiniile atunci când consideră că problemele județului trebuie aduse în atenție.

Decizia vine, potrivit mesajului transmis de parlamentar, după o perioadă în care s-a gândit la renunțarea la funcția de conducere. Iordache afirmă că a amânat momentul deoarece despărțirea de o responsabilitate în care a investit timp, energie și speranță nu a fost una ușoară.

„De câteva luni mă gândesc la acest moment. L-am amânat pentru că nu este ușor să te desparți de o responsabilitate în care ai pus suflet, timp și speranță. Dar există momente în care tăcerea devine o formă de complicitate, iar compromisul începe să te îndepărteze de omul care ești. Toată viața mea am construit. Am creat, am dezvoltat și am făcut lucrurile să meargă. Am creat mii de locuri de muncă, am format oameni și am crescut alături de ei. Ne-am respectat reciproc pentru că am fost uniți prin muncă, prin încredere și prin rezultate. Asta am făcut înainte de politică și asta voi continua să fac toată viața”, a scris el, pe Facebook.

Deputatul a precizat că intrarea sa în politică nu a avut ca obiectiv obținerea unor funcții, ci folosirea experienței acumulate în mediul antreprenorial în folosul comunității și al țării.

„Am crezut că experiența unui om care știe ce înseamnă să plătești salarii, taxe și facturi, să îți asumi riscuri și să răspunzi pentru fiecare decizie poate fi folositoare comunității și țării sale. Am apărat cu curaj și convingere interesele oamenilor, chiar și atunci când pozițiile mele nu au fost comode pentru partid”, a mai scris Ion Iordache în postarea sa de pe social media.

Potrivit parlamentarului, decizia de a demisiona de la conducerea organizației județene a fost luată și din respect pentru oamenii care i-au acordat încrederea. Iordache susține că renunțarea la funcție nu înseamnă și retragerea sa din activitatea politică sau abandonarea proiectelor și problemelor din Gorj.

Ion Iordache spune că a demisionat de la șefia PNL Gorj pentru a avea mai multă libertate să vorbească în Parlament despre problemele, nevoile și așteptările gorjenilor, fără constrângerile unei funcții de partid. El precizează că nu renunță la oamenii alături de care a lucrat și nici la implicarea pentru Gorj.

„Din respect pentru oamenii care au avut și au încredere în mine, am luat decizia de a demisiona din funcția de președinte al PNL Gorj. Nu renunț la oamenii alături de care am luptat și nu abandonez Gorjul. Renunț doar la o funcție care ar presupune să tac atunci când conștiința îmi spune să vorbesc. Această decizie îmi va oferi mai multă libertate pentru a exprima, în Parlament, durerea, nevoile și așteptările județului nostru. Voi putea vorbi mai clar și mai apăsat despre problemele Gorjului, fără ca fiecare poziție să fie judecată prin prisma unei funcții de partid și fără obligația de a apăra decizii în care nu cred”, a explicat Iordache.

Parlamentarul a mai spus că mandatul pe care îl deține în Parlament reprezintă, înainte de toate, o responsabilitate față de alegătorii care i-au acordat încrederea și l-au trimis să îi reprezinte.

Iordache le-a mulțumit colegilor care i-au fost alături și a precizat că, deși nu va mai deține funcția de președinte al organizației județene, intenționează să rămână alături de aceștia în proiectele comune.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care mi-au fost alături cu sinceritate. Chiar dacă nu voi mai ocupa această funcție, rămân alături de colegii mei în proiectele comune. Nu aleg funcția. Aleg libertatea de a spune adevărul. Aleg să rămân omul care am fost întotdeauna”, a mai transmis Ion Iordache.

Iordache s-a numărat printre liberalii care au contestat în instanță deciziile referitoare la convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului din luna iunie și, implicit, organizarea Congresului care a urmat.