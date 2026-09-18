Un premiu de 1 milion de lire rămâne fără posesor. Ce s-a întâmplat cu fericitul câștigător
Loto. SURSĂ FOTO: Pixabay
Loteria Națională din Marea Britanie îi îndeamnă pe jucători să își verifice biletele, în timp ce continuă căutările pentru persoana care a câștigat un premiu de un milion de lire sterline.
Câștigătorul premiului de 1 milion de lire nu apare: un detaliu ridică semne de întrebare
Reprezentanții instituției spun că biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, iar jucătorul a ghicit toate cele cinci numere principale și bila bonus, obținând astfel suma de șapte cifre menționată de presa britanică. Potrivit publicației The Sun, acesta nu a revendicat încă premiul.
Numerele câștigătoare de la extragerea din 19 august au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar bila bonus a fost 16. Loteria Națională atrage atenția că persoanele care nu mai sunt în posesia biletului pot depune o cerere la Allwyn, operatorul jocului, însă termenul limită este de 30 de zile de la extragere. Data limită pentru această procedură este vineri, 18 septembrie.
Cei care mai au biletul pot revendica premiul până în 2027
Jucătorii care au păstrat biletul câștigător au timp până la 15 februarie 2027 pentru a revendica suma. Reprezentanții Allwyn spun că premiul ar putea schimba viața câștigătorului, motiv pentru care insistă ca locuitorii din Richmond și nu numai să își verifice biletele achiziționate în perioada respectivă.
Toby Moxham, directorul serviciului pentru câștigători din Allwyn, a transmis un mesaj public pentru a facilita identificarea persoanei care a câștigat premiul. El a declarat: „Imaginați-vă că descoperiți că un bilet cumpărat cu câteva săptămâni în urmă valorează o sumă de șapte cifre. Exact acest lucru i s-ar putea întâmpla unui jucător Lotto din districtul londonez Richmond.”
În continuare, acesta a precizat: „Vorbiți cu prietenii, familia, colegii și vecinii – credem că putem găsi câștigătorul dispărut, dar avem nevoie de ajutorul publicului”.
Cei care cred că ar putea fi misterioșii câștigători sunt îndemnați să contacteze Loteria Națională prin telefon sau e-mail pentru a verifica situația și pentru a revendica premiul, dacă se confirmă că biletul le aparține.
Peste 130 de jucători au devenit milionari anul acesta
Potrivit datelor comunicate de Loteria Națională, anul acesta peste 133 de jucători Lotto au devenit milionari. În plus, un alt participant a obținut recent un jackpot de 7,8 milioane de lire sterline, câștigul fiind anunțat miercurea trecută.
Instituția precizează că o parte din fondurile obținute din vânzarea biletelor sunt direcționate către proiecte finanțate de Loteria Națională, inclusiv în domeniile artei și sportului, precum și pentru conservarea unor obiective de patrimoniu.
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