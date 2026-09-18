CNAIR cere amânarea TollRo până în 2027. Ce se întâmplă cu termenul de 1 octombrie

CNAIR a solicitat Guvernului și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prorogarea până la 1 aprilie 2027 a termenului de aplicare pentru TollRo și rovinietă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere spune că este nevoie de o intervenție legislativă înainte de 1 octombrie 2026, dată la care actualul termen legal ar urma să producă efecte.

Solicitarea a fost transmisă de CNAIR la 7 septembrie 2026 către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu informarea Prim-Ministrului. Compania a cerut, pe lângă amânarea termenului pentru TollRo și rovinietă, și măsuri legate de interoperabilitatea SETRE, precum și de resursele necesare pentru operarea sistemului.

„Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, pe data de 7 septembrie 2026, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu informarea Prim-Ministrului, o solicitare formală privind trei măsuri urgente:

prorogarea termenului de aplicare a TollRo și a rovinietei la 1 aprilie 2027,

corelarea corespunzătoare a termenului de interoperabilitate SETRE,

suplimentarea organigramei Companiei cu posturile necesare operării sistemului și instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră”, transmite CNAIR.

Potrivit CNAIR, solicitarea nu a primit un răspuns din partea Ministerului Transporturilor în cele 11 zile de la transmitere. Compania amintește că a formulat și anterior cereri referitoare la suplimentarea posturilor și la instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră.

Compania precizează că necesitatea suplimentării posturilor a fost semnalată încă de la sfârșitul lunii martie. Cererea privind instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră a fost transmisă la începutul lunii aprilie 2026.

„La 11 zile de la transmitere, CNAIR nu a primit niciun răspuns din partea MTI. CNAIR a mai cerut suplimentarea posturilor și la sfârșitul lunii martie, iar instituirea furnizorului național la începutul lunii aprilie 2026. Au trecut aproape șase luni fără nicio soluționare, mai arată CNAIR

CNAIR leagă solicitarea de prorogare și de stadiul tehnic al sistemului TollRo. Compania precizează că sistemul livrat de prestator nu a ajuns încă la etapa recepției calitative.

Potrivit CNAIR, recepția calitativă nu poate începe decât după finalizarea testării și a pilotării. În acest moment, sistemul se află în etapa de pilotare publică, începută la 16 septembrie.

„Situația tehnică este următoarea: Sistemul livrat de prestator nu a intrat încă în etapa recepției calitative, care, potrivit contractului, nu poate începe decât după finalizarea testării și a pilotării. Miercuri, 16 septembrie, CNAIR a deschis pilotarea publică iar aplicația TollRo este disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Ca atare, conducătorii auto și operatorii de transport o testează deja în condiții reale de trafic. Această etapă are ca scop evidențierea neconformităților pe care prestatorul are obligația contractuală să le remedieze. Pilotarea durează, potrivit contractului, minimum patru săptămâni”, explică CNAIR

Pilotarea publică permite conducătorilor auto și operatorilor de transport să utilizeze aplicația TollRo în condiții reale de trafic. CNAIR precizează că aplicația este disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Scopul acestei etape este identificarea eventualelor neconformități ale sistemului. Problemele constatate trebuie remediate de prestator, conform obligațiilor prevăzute în contract.

Durata minimă a pilotării este de patru săptămâni. CNAIR precizează că, inclusiv în ipoteza în care nu ar apărea neconformități care să impună remedieri și reluarea unui ciclu de testare, etapa nu ar putea fi finalizată înainte de jumătatea lunii octombrie.

„În acest context, chiar și în ipoteza ideală (fără nicio neconformitate care să impună remedieri și reluarea unui ciclu de testare, ipoteză pe care etapele parcurse până acum nu o susțin), etapa nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie. În această situație, CNAIR nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat în pilotare și își va valorifica integral drepturile contractuale față de prestator. Transportatorii sunt invitați să descarce aplicația și să transmită observațiile direct din aplicație sau prin portal.etoll.ro. Menținerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar înseamna de fapt o obligație legală în vigoare, însoțită de sancțiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată”, se arată în comunicatul CNAIR.

Compania susține astfel că data de 1 octombrie ar interveni înainte de finalizarea etapelor tehnice necesare pentru utilizarea sistemului. În aceste condiții, CNAIR spune că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem care se află încă în faza de pilotare.

CNAIR susține că menținerea actualului termen legal ar putea genera o situație în care transportatorii ar avea o obligație legală, dar nu și instrumentul tehnic prin care aceasta să poată fi îndeplinită. Compania indică și posibilitatea apariției unor consecințe asupra încasărilor bugetare și asupra numărului de contestații în instanță.

„Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestații. Prorogarea solicitată nu are ca scop evitarea aplicării tarifului de la 1 octombrie 2026, ci urmărește corelarea datei legale cu ziua în care legea ar poate fi respectată în mod real.

Guvernul interimar nu poate emite ordonanțe, dar poate răspunde solicitării CNAIR. De asemenea, Executivul, poate aviza posturi și poate susține o inițiativă parlamentară. Când mai rămân doar 24 de zile până la un termen legal și 11 dintre ele trec fără niciun un răspuns, tăcerea nu mai este prudență, ci o lipsă de decizie ale cărei consecințe sunt suportate de transportatori”, a punctat CNAIR.

Compania precizează că solicitarea de prorogare nu urmărește eliminarea tarifului de la 1 octombrie 2026, ci sincronizarea termenului legal cu momentul în care obligația de plată ar putea fi respectată efectiv. CNAIR face referire și la situația Guvernului interimar, despre care afirmă că nu poate emite ordonanțe. Compania susține însă că Executivul poate răspunde solicitării sale, poate aviza posturile necesare și poate susține o inițiativă parlamentară.

În comunicarea transmisă public, CNAIR indică Parlamentul drept instituția care mai poate modifica termenul legal înainte de 1 octombrie. Compania amintește și de o intervenție legislativă adoptată în luna iunie prin procedură de urgență.

CNAIR afirmă că a transmis solicitările către autorități și că a prezentat soluția pe care o consideră necesară pentru corelarea termenului legal cu stadiul sistemului TollRo. Compania susține că modificarea termenului poate fi realizată de Parlament printr-o procedură de urgență.