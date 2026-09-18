Un nou semnal îngrijorător din Germania: ce apare în supermarketuri începând cu 18 septembrie

Germania începe o acțiune neobișnuită prin care armata, autoritățile, serviciile de intervenție și marile rețele comerciale își coordonează activitatea pentru situații în care viața de zi cu zi ar putea fi grav perturbată.

Începând de vineri, 18 septembrie 2026, locuitorii pot cumpăra un echipament conceput pentru situații de urgență. Inițiativa are loc în contextul unor exerciții de amploare programate la Hamburg, unde sunt așteptați aproximativ 500 de militari, alături de polițiști, pompieri, organizații de ajutor și autorități locale.

Printre scenariile pregătite pentru exerciții se numără pene de curent de lungă durată, accidente chimice și situații cu un număr mare de persoane rănite.

Rețelele EDEKA și Netto Marken-Discount participă la exercițiul „Red Storm Charlie”, programat la Hamburg între 24 și 26 septembrie 2026. Acțiunea urmărește să verifice modul în care armata, autoritățile, serviciile de urgență și companiile pot colabora atunci când apar situații de criză, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

La exercițiu vor lua parte aproximativ 500 de militari ai Bundeswehr, precum și polițiști, pompieri, organizații de intervenție, autorități locale și reprezentanți ai mediului de afaceri. Vor fi verificate inclusiv procedurile pentru deplasarea militarilor și a echipamentelor prin oraș, dar și cooperarea dintre structurile militare și cele civile.

Unul dintre elementele adresate direct populației este rucsacul de urgență pregătit de EDEKA. Echipamentul este conceput ca o soluție de bază pentru situații grave în care o parte din infrastructura obișnuită nu mai funcționează.

Rucsacul include 10 obiecte și instrumente considerate utile în astfel de împrejurări. Printre acestea se numără un radio cu manivelă, o mică plită de camping, un filtru pentru purificarea apei și un powerbank alimentat solar.

Echipamentul este însoțit și de o listă cu obiecte pe care fiecare persoană trebuie să le adauge în funcție de propriile nevoi. Sunt indicate documentele importante, medicamentele necesare, alimentele și produsele de igienă.

Lista a fost întocmită pe baza recomandărilor Oficiului Federal pentru Protecția Populației și Asistență în caz de Dezastre. Rucsacul comercializat de EDEKA este astfel prezentat drept un punct de pornire pentru pregătirea individuală, nu ca un kit care să acopere toate necesitățile unei gospodării.

Rucsacurile de urgență pot fi cumpărate începând din 18 septembrie 2026 din magazinele online Marktkauf și Netto Marken-Discount. Ulterior, echipamentele vor fi disponibile și în magazinele fizice.

Între 21 și 26 septembrie, acestea vor putea fi găsite în magazinele EDEKA și Netto participante la acțiune din Hamburg, în limita stocurilor disponibile. În aceeași perioadă, cele două rețele intenționează să organizeze și acțiuni de informare despre pregătirea gospodăriilor pentru situații de criză.

Exercițiul „Red Storm Charlie” include și scenarii care pot afecta direct funcționarea normală a orașului, nu doar activități cu participare militară. Printre situațiile care vor fi testate se află o întrerupere prelungită a alimentării cu energie electrică.

O asemenea situație poate afecta magazinele și aprovizionarea cu alimente, care depind de transport, livrări, energie și sisteme de comunicare. Din acest motiv, EDEKA și Netto vor analiza și modul în care activitatea comercială și livrările pot continua atunci când apar perturbări majore.

EDEKA va participa inclusiv la deplasarea unei coloane de camioane prin Hamburg. Rețeaua este implicată și într-un eveniment de informare organizat împreună cu organizația de salvare Arbeiter-Samariter-Bund în portul Hamburg. Separat, conducerea centrală a companiei participă la exerciții destinate firmelor.

În aceste simulări, companiile își verifică propriile proceduri pornind de la un scenariu în care alimentarea cu energie electrică este întreruptă pentru o perioadă îndelungată.

Organizatorii exercițiului vor testa astfel modul în care instituțiile, companiile și serviciile de intervenție pot acționa atunci când funcționarea obișnuită a orașului este grav afectată. Participarea supermarketurilor aduce în simulare și problema aprovizionării populației, a transportului de mărfuri și a funcționării rețelelor comerciale.

Acțiunile de informare pentru populație sunt programate în aceeași perioadă cu exercițiile de la Hamburg. Rucsacurile de urgență sunt disponibile pentru cumpărare începând cu 18 septembrie, iar în zilele următoare vor fi introduse și în magazinele fizice participante.