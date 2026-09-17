Schimbare neașteptată la raft: Ce dispare brusc din supermarketuri

O modificare importantă îi va întâmpina pe consumatorii direct la raft, odată cu actualizarea regulilor privind afirmațiile de mediu de pe ambalaje. De mulți ani, cumpărătorii au fost influențați de termeni precum „ecologic”, „sustenabil”, „prietenos cu mediul” sau „neutru din punct de vedere climatic”, folosiți frecvent pe produse din supermarketuri și drogherii, iar acum totul se schimbă.

Aceste formulări sugerau o alegere responsabilă, însă autoritățile europene au constatat că multe dintre ele nu puteau fi demonstrate sau erau formulate prea vag. Din 27 septembrie 2026, situația se schimbă, iar producătorii trebuie să respecte cerințe mult mai stricte.

Noua abordare este stabilită prin Directiva UE 2024/825, cunoscută drept Directiva EmpCo, care urmărește protejarea consumatorilor în tranziția verde. Documentul a intrat în vigoare la nivel european în martie 2024, iar Germania l-a transpus în legislația națională în februarie 2026, prin modificări ale Legii împotriva concurenței neloiale și ale normelor privind contractele cu consumatorii.

Autoritățile au decis că afirmațiile generale despre protecția mediului trebuie să fie susținute de informații verificabile. Termeni precum „verde”, „eco” sau „prietenos cu mediul”, utilizați fără explicații suplimentare, nu mai sunt acceptați.

Producătorii vor fi obligați să precizeze clar la ce se referă afirmația și pentru ce parte a produsului sau a procesului de producție este valabilă. O formulare care lasă impresia că întregul produs este „ecologic” nu va mai fi permisă dacă nu există o bază concretă care să o susțină. Astfel, mesajele vagi dispar, iar informațiile specifice devin obligatorii.

Un punct central al noilor reguli privește afirmațiile legate de neutralitatea climatică atunci când acestea se bazează pe proiecte de compensare a emisiilor.

Până acum, producătorii puteau promova diverse articole – de la șampoane la detergenți – drept „neutre climatic”, invocând proiecte de compensare realizate în afara lanțului propriu de aprovizionare. Printre exemple se numără inițiativele de împădurire din America de Sud, folosite pentru a echilibra emisiile generate de producție.

Potrivit noilor cerințe, astfel de modele nu mai pot fi utilizate pentru afirmații publicitare referitoare la caracterul climatic al produsului, dacă mesajul se bazează exclusiv pe compensarea emisiilor.

Regulile urmăresc să elimine situațiile în care neutralitatea climatică este prezentată ca un avantaj, fără ca producătorul să reducă efectiv emisiile generate de procesul de producție.

O altă schimbare importantă vizează caracteristicile pe care producătorii sunt deja obligați să le respecte. Acestea nu mai pot fi prezentate ca beneficii speciale ale produsului.

De exemplu, dacă o substanță este interzisă prin legislație, afirmația că un produs „nu conține substanțe nocive interzise” nu poate fi folosită pentru a sugera o performanță de mediu superioară. Pentru consumatori, diferența este esențială: respectarea cerințelor legale nu poate fi promovată ca un avantaj competitiv.

Regulile se aplică și sigiliilor și etichetelor de sustenabilitate. Agenția Federală de Mediu din Germania precizează că vor fi permise doar etichetele acordate de organisme publice sau cele bazate pe sisteme independente de certificare realizate de terți. Sigiliile create intern de companii, fără criterii verificate independent, nu vor mai putea fi folosite.

Informațiile precise vor avea o importanță mai mare decât formulările generale. De exemplu, mențiunea că o sticlă este fabricată din 80% plastic reciclat oferă o informație concretă, verificabilă, spre deosebire de expresia „ambalaj sustenabil”, care nu explică ce s-a schimbat efectiv.

Consumatorii pot verifica dacă un sigiliu are criterii publice și dacă este acordat de o organizație independentă. Printre certificările supuse unor standarde stricte se află Blauer Engel, EU Ecolabel, Fair Trade și sigiliul german pentru produse bio.

Companiile care nu respectă noile reguli riscă avertismente juridice și acțiuni în instanță. Deutsche Umwelthilfe a anunțat că va monitoriza piața și va urmări eventualele încălcări. Jürgen Resch, reprezentant al Deutsche Umwelthilfe, a declarat pentru Lebensmittelzeitung: „Companiile au avut suficient timp să își adapteze comunicarea în consecință.”

Noile cerințe intră în vigoare la 27 septembrie 2026, moment din care modul în care produsele sunt prezentate consumatorilor trebuie să respecte prevederile introduse prin transpunerea directivei europene. Comercianții și producătorii vor trebui să își ajusteze comunicarea, astfel încât informațiile oferite să fie clare, verificabile și conforme cu legislația actualizată.