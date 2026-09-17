Vești despre pensii și salarii în 2027. Daniel Dăianu spune că veniturile pot fi indexate

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, susține că România poate continua reducerea deficitului bugetar în 2027 fără noi majorări de taxe și impozite și fără o nouă înghețare a pensiilor și salariilor. În opinia sa, esențial este ca ritmul de creștere a cheltuielilor bugetare să fie ținut sub control, iar indexarea veniturilor să fie făcută într-o manieră rațională.

Dăianu consideră că atingerea unui deficit de 5,8% din PIB în 2027 nu presupune automat menținerea pensiilor și salariilor la nivelul actual.

Președintele Consiliului Fiscal a explicat că inflația și creșterea PIB-ului nominal lasă spațiu pentru o indexare a veniturilor, cu condiția ca dinamica cheltuielilor să nu depășească ritmul de creștere a economiei în termeni nominali.

„În 2027 nu este necesar să se procedeze la o nouă înghețare a salariilor și pensiilor. Noi avem o inflație relativ înaltă, cea mai înaltă inflație din Uniunea Europeană. PIB-ul nominal va crește și în 2027 cu o cifră importantă. Dacă noi vom avea o dinamică a cheltuielilor bugetare, a salariilor și pensiilor, care să nu depășească ritmul de creștere a PIB-ului nominal, nu va fi nicio problemă. Se poate face o indexare astfel încât să continuăm consolidarea fiscal-bugetară și să avem un deficit de 5,8. Nu cred că sunt oameni realiști care ar pleda pentru o înghețare a salariilor și pensiilor și în 2027. Trebuie să treci pe altă planetă ca să te gândești că vei îngheța și în 2027 salarii și pensii. Ce trebuie să faci este însă să ai o indexare rațională, astfel încât să poți să continui consolidarea fiscal-bugetară în 2027. Nu este nevoie să crești taxe și impozite”, a spus Daniel Dăianu.

Din explicațiile președintelui Consiliului Fiscal rezultă că ajustarea bugetară ar putea continua prin controlarea ritmului în care cresc cheltuielile, fără ca salariile și pensiile să fie din nou înghețate.

În acest scenariu, indexarea ar trebui stabilită astfel încât majorarea cheltuielilor cu aceste venituri să nu depășească dinamica PIB-ului nominal. Dăianu susține că, în aceste condiții, consolidarea fiscal-bugetară poate continua fără noi creșteri de taxe și impozite.

Ilie Bolojan a declarat recent că viitorul Guvern va avea în față o situație bugetară dificilă și va trebui să continue reducerea deficitului. Potrivit acestuia, Executivul va trebui să găsească o formulă prin care să mențină investițiile la un nivel rezonabil și, în același timp, să asigure creșteri rezonabile ale pensiilor și salariilor.

Bolojan a atras atenția și asupra presiunilor suplimentare asupra bugetului din 2027, în condițiile creșterii cheltuielilor pentru apărare și ale schimbărilor legate de finanțările prin PNRR.