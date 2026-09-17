România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Rata anuală a ajuns la 6,3%. Cum se poziționează celelalte țări

România a înregistrat în august 2026 cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 6,3%, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. La nivelul UE și al zonei euro, inflația anuală a fost de 3,2%.

Datele arată că România se află pe primul loc în UE în funcție de rata anuală a inflației, fiind urmată de Lituania, cu 5,6%, și Cipru, cu 5,2%. La polul opus, cele mai reduse niveluri au fost raportate în Suedia, de 0,3%, Estonia, de 1,3%, și Cehia, de 1,5%.

În cazul României, rata anuală a inflației măsurată prin indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a coborât la 6,3% în august, de la 8,2% în iulie. Comparativ cu luna precedentă, prețurile au crescut cu 0,3%.

Chiar și după această scădere, România a rămas statul membru cu cea mai ridicată inflație anuală din UE.

La nivel european, evoluția a fost în sens opus. Inflația anuală din Uniunea Europeană a urcat de la 3% în iulie la 3,2% în august. În urmă cu un an, aceasta se situa la 2,4%. Eurostat arată că, față de iulie, rata anuală a inflației a scăzut în șase state membre, a rămas stabilă într-unul și a crescut în 20.

Și în zona euro rata anuală a inflației a ajuns la 3,2% în august 2026, după un nivel de 2,9% în iulie. Spre comparație, în august 2025 inflația era de 2%.

Cele mai importante contribuții la inflația anuală din zona euro au venit din partea serviciilor, cu 1,43 puncte procentuale, și a energiei, cu 1,29 puncte procentuale. Bunurile industriale neenergetice au contribuit cu 0,30 puncte procentuale, iar alimentele, alcoolul și tutunul cu 0,22 puncte procentuale.

Datele detaliate ale Eurostat arată că energia a înregistrat în august o creștere anuală de 14,3% în zona euro, față de 10,3% în iulie. Serviciile au avut o rată anuală de 3%, iar bunurile industriale neenergetice de 1,2%.

În cazul alimentelor, alcoolului și tutunului, rata anuală a fost de 1,1%. Alimentele neprocesate au înregistrat o creștere de 2,7%, în timp ce pentru alimentele procesate, alcool și tutun rata a fost de 0,5%.