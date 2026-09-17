Bruxelles-ul clarifică planul pentru Canada. UE: „Este pentru puterea noastră comună”

Uniunea Europeană susține că propunerea privind apropierea de Canada și acordarea unui posibil statut de „membru asociat” nu este îndreptată împotriva Statelor Unite. Precizarea Comisiei Europene vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu tarife suplimentare dacă va considera inițiativa europeană un act ostil.

Propunerea a fost lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a deschis miercuri perspectiva ca Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene. Statutul respectiv nu există în prezent în tratatele UE, iar forma concretă pe care ar putea să o aibă nu a fost încă stabilită.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț, Olof Gill, a reacționat joi la declarațiile președintelui american, reiterând mesajul transmis anterior de Ursula von der Leyen.

„Așa cum a precizat clar președintele nostru ieri, consolidarea propusă a parteneriatului nostru cu Canada nu este împotriva nimănui altcuiva, ci pentru puterea noastră comună”, a declarat Olof Gill, potrivit AFP. Propunerea europeană urmărește o cooperare mai strânsă între UE și Canada în mai multe domenii, printre care tehnologia, apărarea, energia și securitatea economică. Von der Leyen a vorbit despre trecerea de la relația comercială existentă la o „alianță pentru viitor”.

Donald Trump a reacționat miercuri la perspectiva ca Ottawa să primească noul statut și a avertizat că răspunsul Statelor Unite va depinde de intenția pe care Washingtonul o va atribui demersului european.

„Dacă cred că este un act ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa pe multe lucruri”, a declarat președintele american.

Trump a catalogat propunerea drept „ridicolă” și a descris Canada drept „un partener comercial teribil”. În același timp, liderul de la Casa Albă a lăsat deschisă posibilitatea de a nu lua măsuri dacă apreciază că inițiativa nu este îndreptată împotriva SUA.

„Dacă este o intenție bună, este în regulă. Dacă este o intenție rea, vom impune tarife foarte mari Europei, ceea ce este o posibilitate”, a declarat Donald Trump.

Ursula von der Leyen a prezentat propunerea miercuri, în discursul său anual privind starea Uniunii, în prezența premierului canadian Mark Carney. Ideea presupune aprofundarea relației dintre Bruxelles și Ottawa dincolo de actualul acord comercial CETA.

Conceptul de „membru asociat” reprezintă însă o noutate pentru Uniunea Europeană. Un asemenea statut nu este prevăzut în actualele tratate, iar drepturile și obligațiile pe care le-ar presupune pentru Canada trebuie încă definite.

Inițiativa apare într-un moment în care relațiile comerciale dintre Canada și Statele Unite sunt tensionate, iar Ottawa încearcă să își consolideze legăturile economice și de securitate cu Europa.