Trump amenință Europa cu „tarife foarte severe”. Disputa, provocată de planul UE pentru Canada

Președintele american Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu tarife vamale severe și chiar cu oprirea comerțului pentru anumite produse, dacă planul privind apropierea Canadei de blocul comunitar va fi considerat de Washington un „act ostil”. Reacția vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus deschiderea unei căi prin care Canada să devină primul „membru asociat” al UE.

Donald Trump a reacționat miercuri la propunerea prezentată de Ursula von der Leyen și a catalogat perspectiva ca fiind „ridicolă”. Președintele SUA a criticat, totodată, relațiile comerciale cu Canada.

„Cred că este ridicol… Canada a fost un partener comercial teribil”, a declarat Trump.

Liderul de la Casa Albă a avertizat că reacția Washingtonului va depinde de intențiile europenilor.

„Dacă voi considera că este un act ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi înceta comerțul cu Europa pentru multe lucruri”, a spus Donald Trump.

Trump a precizat că, dacă inițiativa are „o intenție bună”, nu vede o problemă, însă în cazul unei intenții pe care o consideră negativă, SUA ar putea impune „tarife foarte mari” Europei. Reuters și AP confirmă amenințarea cu noi tarife și posibilitatea restrângerii comerțului în anumite domenii.

Declarațiile președintelui american au venit după ce Ursula von der Leyen a propus ca Uniunea Europeană să deschidă ușa pentru ca Canada să devină primul său „membru asociat”.

Propunerea a fost prezentată miercuri, 16 septembrie, în discursul anual privind starea Uniunii, susținut în Parlamentul European de la Strasbourg, în prezența premierului canadian Mark Carney. Comisia Europeană menționează oficial printre inițiativele pentru 2026 deschiderea acestei posibilități și construirea unei „Alianțe pentru Viitor” cu Canada.

Von der Leyen a arătat că dorește aprofundarea relației dintre cele două părți și cooperarea în domenii precum economia, tehnologia și industria de apărare.

Propunerea reprezintă însă doar începutul unui proces. Statutul de „membru asociat” nu există în prezent ca o categorie formală în structura UE, iar inițiativa va trebui discutată de statele membre.

Apropierea dintre Ottawa și Bruxelles are loc pe fondul tensiunilor comerciale dintre Canada și Statele Unite.

Premierul canadian Mark Carney a vorbit anterior despre construirea unei „alianțe unice” cu Europa, fără ca aceasta să însemne aderarea deplină a Canadei la Uniunea Europeană. Canada încearcă, în același timp, să-și diversifice relațiile comerciale și să reducă dependența de piața americană. Aproximativ 70% din exporturile canadiene ajung în prezent în SUA.

Canada și Uniunea Europeană au deja un acord comercial, CETA, iar cooperarea dintre cele două părți s-a extins și în domeniul apărării.

Propunerea prezentată de Ursula von der Leyen urmărește o cooperare mai profundă, inclusiv prin crearea unui spațiu comun pentru prosperitate și securitate economică și prin apropierea industriilor de apărare. Documentele oficiale ale Comisiei menționează, de asemenea, o alianță tehnologică între cele două părți.

Avertismentul lui Donald Trump deschide perspectiva unei noi dispute comerciale între Washington și Bruxelles, în cazul în care proiectul privind Canada va avansa.

Deocamdată, este vorba despre o propunere formulată de președinta Comisiei Europene, nu despre o decizie prin care Canada a primit deja un statut de membru asociat.

Următorii pași vor depinde de discuțiile la nivel european și de pozițiile statelor membre, în timp ce Washingtonul a transmis deja că ar putea răspunde prin măsuri comerciale dacă va considera apropierea dintre UE și Canada îndreptată împotriva intereselor americane.