Acțiunile SpaceX au crescut cu 5% înaintea unui nou test Starship. Noua lansare și planurile pentru Starlink atrag atenția investitorilor

Acțiunile SpaceX au crescut cu aproximativ 5% marți, în pofida faptului că nu au apărut informații noi importante despre companie. Evoluția vine înaintea unei noi misiuni de testare a navei Starship, iar mai mulți factori ar putea explica interesul investitorilor.

Luni, SpaceX a anunțat că va efectua pe 22 septembrie cea de-a 14-a misiune de testare a navei Starship. Lansarea va avea loc de la baza Starbase din sudul Texasului și va reprezenta prima tentativă de zbor a companiei după testul pozitiv din luna august, conform Yahoo! Finance.

În cadrul misiunii, dacă testul va avea succes, SpaceX intenționează să desfășoare noi sateliți Starlink și să testeze îmbunătățiri aduse atât navei Starship, cât și propulsorului acesteia.

Elon Musk a indicat, de asemenea, că SpaceX ar putea încerca să prindă nava Starship cu brațele sistemului „Mechazilla” la baza de lansare a companiei.

Succesul unui zbor Starship este important pentru perspectivele economice ale SpaceX, deoarece tehnologia stă la baza planurilor privind desfășurarea sateliților Starlink, lansările comerciale de încărcături și obiectivele companiei legate de Lună.

Într-un interviu acordat CNBC, investitorul Ron Baron a estimat că Starlink ar putea ajunge singur la venituri de 1.000 de miliarde de dolari în următorii 10 ani. În opinia sa, marja ar putea permite companiei să ajungă la un EBITDA cuprins între 700 și 800 de miliarde de dolari.

Baron a indicat că aplicarea unui multiplu asupra acestei valori ar putea susține o evaluare de 14.000-15.000 de miliarde de dolari pentru Starlink.

Perspectivele legate de Starlink reprezintă astfel un alt element relevant pentru evaluarea potențialului SpaceX, în condițiile în care dezvoltarea constelației de sateliți depinde și de capacitatea companiei de a realiza lansări cu Starship.

În paralel, Elon Musk a sugerat posibilitatea unor operațiuni de fuziune între companii din ceea ce este descris drept „Muskonomy”, în special între Tesla și SpaceX.

Musk a vorbit despre această posibilitate la summitul All-In, desfășurat în seara precedentă. El a indicat că rămâne deschisă întrebarea dacă cele două companii vor continua să existe separat, în condițiile în care între Tesla și SpaceX există mai multe direcții de colaborare.

Declarațiile sale au venit în contextul numeroaselor colaborări dintre cele două companii și al legăturilor existente între activitățile lor.

Nu este pentru prima dată când Musk discută despre această posibilitate. Înaintea ofertei publice inițiale a SpaceX din luna iunie, au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi discutat în mod deschis posibilitatea unei fuziuni între SpaceX și Tesla.