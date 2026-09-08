4 giganți telecom din Europa pregătesc un rival pentru Starlink. Telefoanele s-ar putea conecta direct la sateliți
SURSA FOTO: Dreamstime - Starlink, Elon Musk
Patru dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din Europa discută formarea unui consorțiu pentru servicii directe între sateliți și telefoanele mobile. Negocierile îi implică pe Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica. Companiile vor să participe împreună la o licitație organizată în cadrul planurilor Uniunii Europene pentru dezvoltarea comunicațiilor prin satelit. Informațiile au fost publicate de Bloomberg News și preluate de Reuters și News.ro.
Patru operatori europeni vor să dezvolte un serviciu concurent pentru Starlink
Starlink ar putea avea un nou concurent pe piața europeană, dacă Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica vor decide să formeze consorțiul aflat în prezent în discuție. Cele patru companii analizează dezvoltarea unor servicii prin care telefoanele mobile să se poată conecta direct la sateliți.
Operatorii ar urma să depună o ofertă comună pentru o parte din spectrul de frecvențe de 2 GHz. Uniunea Europeană a propus ca această resursă să fie rezervată unui operator local, pentru consolidarea capacităților europene suverane de comunicații prin satelit.
Viitoarea infrastructură ar putea permite conectarea telefoanelor mobile la sateliți în regiunile în care rețelele terestre nu sunt disponibile. Prin acest proiect, operatorii europeni ar intra pe segmentul în care serviciul Starlink, dezvoltat de compania lui Elon Musk, este unul dintre principalii furnizori.
Uniunea Europeană urmărește reducerea dependenței de furnizorii externi
Inițiativa celor patru companii se înscrie în strategia Uniunii Europene de dezvoltare a propriilor capacități de comunicații prin satelit. Bruxelles-ul urmărește astfel să sprijine infrastructura europeană și să reducă dependența blocului comunitar de furnizorii din afara UE.
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica analizează posibilitatea de a participa împreună la licitația pentru spectrul destinat unui operator european.
Discuțiile se află într-o etapă preliminară
Negocierile dintre cei patru operatori de telecomunicații se află încă într-un stadiu incipient. Până în prezent, companiile nu au luat o decizie finală privind constituirea consorțiului sau depunerea unei oferte comune la licitație.
Vodafone și Orange au refuzat să comenteze informațiile apărute. Deutsche Telekom și Telefonica nu au răspuns imediat solicitărilor de a prezenta un punct de vedere.
Dacă proiectul va fi aprobat, cei patru operatori ar putea pune bazele unei infrastructuri europene pentru servicii de comunicații directe între sateliți și telefoanele mobile. Rețeaua ar urma să fie dezvoltată pe o piață în care Starlink ocupă în prezent o poziție importantă.
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