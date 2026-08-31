Orange majorează gratuit viteza la internet pentru unii abonați. Cine beneficiază de schimbare

Orange România actualizează oferta de internet fix și începe migrarea clienților de la abonamentul Fibră 500 la Fibră 600. Trecerea este realizată automat și nu implică taxe suplimentare pentru abonații vizați. Noul profil este inclus deja în oferta oficială a operatorului, alături de variantele Fibră 1000 și Fibră 2300.

Orange modifică structura serviciilor de internet prin fibră optică la numai câteva zile după alte schimbări aplicate portofoliului de servicii fixe. Operatorul a scumpit recent unele pachete care includ internet și televiziune, însă migrarea către Fibră 600 reprezintă un avantaj acordat clienților existenți, întrucât aceștia primesc un profil superior de viteză fără să plătească în plus.

Notificările transmise deja unor abonați arată că utilizatorii serviciului Fibră 500 sunt transferați automat către noul abonament Fibră 600. Potrivit informațiilor comunicate clienților, schimbarea nu necesită o solicitare din partea acestora și nu presupune modificarea costului plătit pentru serviciu.

Actualizarea nu se limitează la înlocuirea denumirii comerciale a abonamentului. Orange poziționează Fibră 600 drept serviciul de bază din gama principală de conexiuni FTTH, înaintea variantelor Fibră 1000 și Fibră 2300. În prezentarea comercială, abonamentul permite viteze de până la 600 Mbps pentru descărcare și 300 Mbps pentru încărcarea datelor.

Informațiile publicate de operator conțin, deocamdată, o diferență între pagina comercială și documentația contractuală disponibilă online. În documentele contractuale, pentru Fibră 600 sunt menționate viteze maxime de 480 Mbps la download și 240 Mbps la upload, în timp ce oferta comercială prezintă valori de 600 Mbps, respectiv 300 Mbps.

Această neconcordanță poate apărea în contextul în care actualizarea documentelor și migrarea tehnică a abonaților sunt efectuate treptat. Clienții ar trebui, prin urmare, să verifice informațiile din notificarea primită și profilul activat efectiv pentru conexiunea lor.

În urma reorganizării portofoliului, Fibră 600 devine cea mai accesibilă dintre cele trei opțiuni de internet prin fibră prezentate separat de Orange. Următorul nivel este Fibră 1000, pentru care compania anunță viteze de până la 940 Mbps la download și 480 Mbps la upload.

Fibră 2300 ocupă poziția superioară în oferta operatorului și permite, conform informațiilor comerciale, viteze de până la 2.100 Mbps pentru descărcare și 1.000 Mbps pentru încărcarea datelor.

Pentru serviciul din vârful gamei, Orange pune la dispoziție Giga Box, un echipament cu Wi-Fi 7 și port de 2,5 Gbps. Operatorul investește de mai mult timp în dispozitive capabile să valorifice conexiunile de mare viteză, iar Giga Box Wi-Fi 7 a fost introdus pentru clienții Orange Premiere.

Echipamentul este destinat inclusiv locuințelor în care mai multe dispozitive folosesc simultan aceeași rețea. Telefoanele, televizoarele, consolele, laptopurile și aparatele inteligente pot solicita o capacitate mai mare a conexiunii, în special atunci când sunt utilizate în același timp.

Orange nu furnizează internet fix pentru locuințe exclusiv prin intermediul rețelei de fibră optică. Compania a lansat în 2026 și serviciul Net Fix 5G+, care folosește rețeaua mobilă și poate ajunge la viteze de până la 1,5 Gbps.

Oferta se adresează în special utilizatorilor care locuiesc în imobile unde instalarea fibrei este dificilă. Serviciul poate fi ales și de persoanele care preferă o soluție fără cablare și fără intervenția unei echipe tehnice pentru instalarea unei conexiuni fixe clasice.

Migrarea realizată de Orange are loc într-o piață în care operatorii concurează puternic pentru clienții serviciilor de internet fix. Digi domină acest segment în România, iar furnizorii încearcă să atragă și să păstreze abonații prin tarife, viteze mai mari și routere cu performanțe superioare.

Digi oferă abonamentul Fiberlink 1000, cu o viteză de până la 940 Mbps la download, astfel că segmentul conexiunilor apropiate de 1 Gbps este deja foarte competitiv. În acest context, creșterea nivelului de bază de la Fibră 500 la Fibră 600 îi permite companiei Orange să-și consolideze oferta fără să le impună clienților existenți trecerea la un abonament mai scump.

Operatorul deține o poziție importantă și în privința performanțelor înregistrate de rețeaua sa. În raportul nPerf aferent anului 2025, Orange s-a situat pe primul loc în România după scorul general obținut pentru internetul fix, clasamentul fiind realizat pe baza măsurătorilor utilizatorilor.

Abonații care primesc notificarea de migrare beneficiază de trecerea la Fibră 600 fără costuri suplimentare și fără să fie nevoiți să contracteze voluntar un pachet superior. Deoarece activarea noului profil pare să fie realizată progresiv, viteza disponibilă efectiv poate varia în funcție de momentul migrării, infrastructura existentă la adresă și echipamentele folosite în locuință.