România este una dintre țările care are un internet rapid și destul de ieftin în comparație cu alte țări. La internetul fix prin fibră optică, prețurile sunt extrem de accesibile. Digi (RCS & RDS) oferă abonamente care pornesc de la aproximativ 25–30 de lei pe lună pentru pachete standard, precum Fiberlink 500, iar pentru viteze de 1 Gbps, costul ajunge la circa 40 de lei lunar. Orange pune la dispoziție abonamente de fibră cu viteze de până la 2100 Mbps, de regulă însoțite de router Wi-Fi 6, iar prețurile diferă în funcție de promoții și de pachetele alese (internet simplu sau la pachet cu TV și servicii mobile). Vodafone oferă, la rândul său, internet fix de mare viteză, adesea combinat cu televiziune, la prețuri competitive, adaptate pieței din România. Pe lângă acești mari operatori, există și furnizori regionali, precum Gemenii Network, unde abonamentele de internet fix pot începe de la 25 de lei pe lună.

În ceea ce privește internetul mobil, costurile sunt influențate de cantitatea de date inclusă și de tehnologia utilizată, 4G sau 5G. Abonamentele cu trafic mare sau nelimitat se situează, în medie, între 5 și 15 euro pe lună. Pentru consumul suplimentar de date, la operatori precum Orange, pot apărea costuri de aproximativ 1,5 euro pentru 2 GB sau 1 euro pentru 250 MB, în funcție de planul tarifar ales. Există și opțiuni digitale moderne, precum YOXO, care oferă abonamente flexibile, fără perioadă contractuală obligatorie, la prețuri reduse.

Modelul de tarifare practicat de operatorii germani se bazează frecvent pe oferte atractive la început de contract, urmate de creșteri consistente ale prețului după expirarea perioadelor promoționale.

Pentru internetul fix (DSL, cablu sau fibră optică), majoritatea abonamentelor sunt încheiate pe o durată standard de 24 de luni. O conexiune considerată rapidă, de peste 60 Mbps, ajunge la un cost mediu de aproximativ 43 de euro pe lună. Furnizori precum Vodafone, 1&1 sau O2 atrag clienții cu tarife promoționale de 9,99 euro/lună în primele 6–12 luni, însă ulterior prețul urcă semnificativ, ajungând de regulă între 35 și 45 de euro lunar. Pentru viteze foarte mari, de tip gigabit, un abonament de 1000 Mbps oferit de Vodafone are un preț de aproximativ 45 de euro pe lună, considerat tarif permanent în anumite pachete. Telekom (MagentaZuhause), cel mai mare operator de pe piața germană, pornește de la circa 39 de euro pe lună pentru pachetele de bază, după încheierea promoțiilor inițiale.

Pe lângă abonamentul propriu-zis, clienții trebuie să ia în calcul și costuri suplimentare. În Germania se percepe adesea o taxă de activare, situată între 40 și 70 de euro, iar dacă utilizatorul nu deține echipament propriu, se adaugă o chirie lunară pentru router, de aproximativ 5–7 euro.

Internetul mobil este, la rândul său, considerabil mai scump. În zona de prepaid, o cartelă cu 8–10 GB de date costă aproximativ 9–10 euro pentru 4 săptămâni, așa cum se întâmplă la furnizori precum Aldi Talk sau Lidl Connect. Abonamentele sunt însă mult mai costisitoare: un pachet cu internet nelimitat poate depăși 80 de euro pe lună la Deutsche Telekom, în timp ce alternativele mai accesibile, precum O2, coboară prețul la aproximativ 40 de euro lunar.

Prin comparație, diferențele față de România sunt evidente. Un abonament de internet fix standard costă în România în jur de 6–8 euro (30–40 de lei), în timp ce în Germania ajunge la 35–45 de euro. La internetul mobil nelimitat, românii plătesc de regulă între 5 și 15 euro, față de 40–80 de euro în Germania.

Majoritatea furnizorilor mizează pe pachete complete, de tip Triple Play, care includ internet fix, televiziune și telefonie fixă, ceea ce face ca ofertele să fie atractive pentru familii și utilizatori stabili.

Pe segmentul de internet fix prin fibră optică, tarifele sunt construite aproape întotdeauna pe baza unor reduceri valabile în primul an de contract. După această perioadă, prețul crește considerabil. În 2025, costul mediu lunar al unui abonament de fibră se situează în jurul valorii de 33,88 euro. Pentru cei care caută variante mai ieftine și flexibile, sub-branduri precum RED by SFR sau Sosh (aparținând Orange) propun abonamente fără obligații contractuale, cu prețuri cuprinse între 19,99 și 25,99 euro pe lună.

În rândul marilor operatori, Free s-a remarcat printr-o politică agresivă de preț, oferind Freebox Fibre la 19,99 euro lunar în primele 12 luni. Orange Franța pornește cu tarife promoționale de aproximativ 29,99 euro pe lună, însă după expirarea reducerilor costul poate depăși 42,99 euro lunar. SFR vine cu pachete de intrare de tip „Starter”, de la 27,99 euro pe lună, care includ echipamente moderne, precum Wi-Fi 6.

La capitolul internet mobil, Franța stă mult mai bine în ceea ce privește raportul dintre preț și cantitatea de date oferită. Există numeroase abonamente standard care includ între 80 și 100 GB, disponibile la prețuri cuprinse între 7,99 și 12 euro pe lună, în special prin oferte de la RED by SFR sau Série Free. Pentru utilizatorii intensivi de date și 5G, Free Mobile propune un pachet generos de 350 GB la 19,99 euro lunar, iar clienții Freebox beneficiază de un tarif redus, de doar 9,99 euro. În cazul turiștilor, cartelele prepaid au prețuri variabile, între 10 și 50 de euro, pentru o perioadă de aproximativ două săptămâni, în funcție de volumul de date inclus.

Un aspect important în Franța îl reprezintă costurile și facilitățile suplimentare. În anumite situații, statul francez poate oferi sprijin financiar între 150 și 600 de euro pentru instalarea conexiunilor de internet de mare viteză, în special în zonele unde infrastructura este deficitară. De asemenea, este recomandat să fie alese ofertele marcate „Sans engagement”, care permit rezilierea contractului oricând, fără taxe sau penalizări — o soluție practică pentru cei care nu doresc angajamente pe termen lung.

Piața austriacă are o particularitate importantă: utilizarea pe scară largă a internetului de acasă prin LTE și 5G, sub forma așa-numitelor home cubes, o soluție simplă și rapidă, bazată pe cartelă SIM.

Pentru internetul fix clasic (fibră optică, DSL sau cablu), operatorii practică aproape întotdeauna tarife reduse în primele 3–6 luni, după care abonamentul intră la prețul standard. În funcție de viteză și tehnologie, costurile lunare se situează, în general, între 25 și 50 de euro, pentru conexiuni cuprinse între 50 și 250 Mbps. A1 Telekom, considerat furnizorul premium, are abonamente care pornesc de la aproximativ 29,90 euro pe lună după încheierea promoțiilor. Magenta (T-Mobile) oferă internet prin cablu și fibră cu viteze de circa 100 Mbps, la prețuri începând de la 27 de euro lunar, în timp ce Drei (3) se remarcă prin oferte mai competitive, în special pentru lucrul de acasă, cu abonamente de 22–25 de euro pe lună.

Pe lângă abonament, clienții trebuie să țină cont și de costuri adiționale. În Austria este frecventă o taxă anuală de serviciu (Servicepauschale), cuprinsă între 27 și 35 de euro, precum și taxe de activare care pot varia între 20 și 70 de euro, deși acestea sunt adesea eliminate în perioadele promoționale.

Un capitol unde Austria excelează este internetul mobil utilizat ca soluție principală pentru locuință. Home cube-urile LTE sau 5G oferă date nelimitate și costă, de regulă, între 20 și 40 de euro pe lună. Acestea sunt foarte populare deoarece nu necesită intervenția unui tehnician, cablare sau modificări ale locuinței — se conectează direct la priză și funcționează imediat. Pentru utilizarea pe telefon, există abonamente SIM-only avantajoase: pachete cu 20–40 GB de date pot fi găsite la 10–15 euro lunar, mai ales la operatori low-cost precum HoT (Hofer Telekom) sau Spusu. În schimb, abonamentele premium cu internet nelimitat și 5G ajung, de obicei, la 45 de euro pe lună sau mai mult.

Privind în ansamblu, un abonament de internet fix de aproximativ 100 Mbps costă în Austria între 30 și 35 de euro, în timp ce un home cube LTE/5G nelimitat se încadrează, de regulă, între 22 și 30 de euro lunar. Abonamentele mobile de bază rămân cele mai accesibile, la 10–15 euro pe lună.

Pe segmentul de internet fix, care include fibră și DSL, prețurile pornesc de la aproximativ 40 CHF (~44 €) și pot depăși 90 CHF (~100 €) lunar, în funcție de viteză și pachet. Swisscom, liderul de piață, a majorat recent tarifele, abonamentele standard pentru viteze de bază fiind în jur de 60 CHF (~66 €) pe lună, cu un adaos de 1,90 CHF (~2 €) lunar începând cu aprilie 2026. Salt oferă fibră de mare viteză, inclusiv conexiuni de 10 Gbps, cu abonamente ce încep de la 49,95 CHF (~55 €), deseori incluzând și servicii TV. Sunrise propune oferte promoționale pentru viteze între 200 Mbps și 1 Gbps, pornind de la 39–49,90 CHF (~43–55 €) pe lună. Pentru cei care caută soluții mai ieftine, sub-branduri precum Wingo sau Yallo oferă abonamente „pe viață” între 35 și 45 CHF (~38–50 €).

Internetul mobil este foarte flexibil și include opțiuni de la cartele prepay până la abonamente cu date nelimitate și 5G. Abonamentele cu trafic nelimitat se situează între 20 și 80 CHF (~22–88 €) pe lună, în funcție de operator și tehnologie. Sub-branduri digitale, cum ar fi Digital Republic, propun soluții extrem de ieftine: internet mobil nelimitat la viteze reduse pentru doar 4 CHF (~4,40 €) pe lună sau pachete 5G de bază între 13 și 20 CHF (~14–22 €) pe lună. Pentru turiști, o cartelă Swisscom costă aproximativ 5 CHF (~5,50 €) pe zi pentru utilizare nelimitată sau 20 CHF (~22 €) pentru o săptămână.

Un aspect important pentru vizitatori este că Elveția nu face parte din Spațiul Economic European, astfel că roaming-ul „ca acasă” din România nu se aplică. Operatorii români, precum Vodafone, Orange sau Digi, taxează datele la tarife standard mari, de exemplu 0,20 €/MB, sau prin pachete speciale de roaming.

În plus, majoritatea furnizorilor percep o taxă de activare între 49 și 99 CHF (~54–110 €), deși aceasta poate fi gratuită în promoțiile online. În general, abonamentele includ routerul, însă la unii operatori low-cost poate fi necesar să plătești separat pentru echipament.

Pe segmentul de internet fix, predomină trei operatori majori, iar abonamentele sunt de regulă contractate pe 24 de luni. A1 Bulgaria oferă planuri de bază între 11 și 13 BGN (~28–33 RON) pe lună, iar pentru pachetele de 1 Gbps, prețurile urcă până la 25–30 BGN (~63–75 RON). Vivacom propune abonamente de fibră optică începând de la 12 BGN (~30 RON) pe lună în cadrul promoțiilor, cu viteze care pot ajunge până la 10 Gbps în orașele mari. Recent, Yettel a intrat pe piața de internet fix prin tehnologia 5G Fixed Wireless Access, oferind abonamente între 15 și 20 BGN (~38–50 RON) pe lună. Instalarea conexiunii este, de regulă, gratuită pentru contractele pe termen lung.

Internetul mobil în Bulgaria este de asemenea foarte accesibil, cu acoperire 5G extinsă și tarife mici comparativ cu Europa de Vest. Abonamentele cu date nelimitate se situează între 20 și 40 BGN (~50–100 RON) pe lună. Pentru turiști, cartelele prepaid sunt o alegere populară: planuri de la Vivacom Free2Go sau A1 Holiday costă 10–15 BGN (~25–38 RON) și includ între 10 și 20 GB valabili timp de 14–30 de zile.

Privind rapid diferențele de preț, un abonament fix de 100 Mbps se încadrează între 12 și 15 BGN (~30–38 RON), iar unul de 1 Gbps între 25 și 30 BGN (~63–75 RON). Cartela prepaid cu date costă în jur de 10 BGN (~25 RON).

Un avantaj important pentru românii care vizitează Bulgaria este faptul că pot folosi Roaming SEE conform Regulamentului European, beneficiind de date, apeluri și SMS-uri incluse în abonamentul din România, fără costuri suplimentare, în limite rezonabile.

Piața locală a trecut recent prin transformări importante, inclusiv rebrandingul operatorului Vodafone în One, și ajustări ale tarifelor corelate cu inflația.

Pentru internetul fix, fie prin fibră optică, fie prin cablu, majoritatea pachetelor includ și servicii de televiziune. Magyar Telekom, liderul pieței, propune abonamente între 4.500 și 6.000 HUF (~55–75 RON) pe lună pentru viteze de 250–500 Mbps, în timp ce conexiunile de 1–2 Gbps depășesc 8.000 HUF (~100 RON) lunar. One oferă internet prin cablu începând de la aproximativ 5.000 HUF (~62 RON), cu numeroase promoții pentru clienții noi. DIGI Ungaria, parte a grupului 4iG, rămâne o opțiune accesibilă, cu abonamente de bază în jur de 4.000 HUF (~50 RON), recent ajustate cu circa 14,9% din cauza inflației.

Internetul mobil beneficiază de o acoperire 5G foarte bună în orașe. Abonamentele cu date nelimitate, cum sunt cele de la Yettel, pornesc de la 15.490 HUF (~195 RON) pe lună, însă prețul poate scădea dacă sunt incluse într-un pachet complet, de tip Yettel Full. Pentru turiști, cartelele prepaid, precum Telekom Domino Fix, sunt o soluție convenabilă, costând între 990 și 2.000 HUF (~12–25 RON) pentru un pachet de bază. De asemenea, există opțiuni economice prin sub-branduri sau pachete regionale, precum DIGI Nekem Plus, unde abonamentele mobile încep de la 3.990 HUF (~50 RON).

Un element de menționat pentru 2025-2026 este că majoritatea operatorilor mari, printre care Magyar Telekom, Yettel și One, ajustează anual tarifele în funcție de inflația din anul precedent, cu o creștere medie de 3,5–3,7% în 2025. Pentru românii care călătoresc în Ungaria, un avantaj clar este Roamingul SEE: internetul din abonamentul de acasă poate fi utilizat fără costuri suplimentare, respectând politica de utilizare rezonabilă a operatorului român.