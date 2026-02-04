Inflația anuală din zona euro a scăzut în ianuarie 2026, conform estimării preliminare Eurostat
Rata anuală a inflației în zona euro a coborât la 1,7% în luna ianuarie 2026, de la 1,9% înregistrat în decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat și citate de AFP. Datele arată o continuare a tendinței de temperare a creșterii prețurilor la nivelul economiilor din zona monedei unice.
Estimarea publicată este una preliminară. O versiune revizuită, care va include și datele privind inflația din Uniunea Europeană, urmează să fie prezentată la data de 25 februarie.
Inflația de bază a coborât ușor, dar rămâne principalul indicator urmărit de BCE
Inflația de bază, calculată prin eliminarea prețurilor volatile precum energia și alimentele, a scăzut la 2,2% în ianuarie, de la 2,3% în luna precedentă. Acest indicator este urmărit cu atenție de Banca Centrală Europeană (BCE) în procesul de elaborare a deciziilor de politică monetară.
Nivelul mai ridicat al inflației de bază, comparativ cu rata generală, indică faptul că presiunile asupra prețurilor din economie persistă, în pofida scăderii accelerate a prețurilor la energie.
Scăderea accentuată a prețurilor la energie a influențat decisiv evoluția inflației
Încetinirea inflației în zona euro este explicată în principal de evoluția prețurilor la energie. În luna ianuarie 2026, acestea au înregistrat un declin anual de 4,1%, după o scădere de 1,9% consemnată în decembrie 2025.
Această evoluție a avut un impact semnificativ asupra ratei generale a inflației, compensând creșterile de prețuri din alte sectoare ale economiei.
România a avut cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană în decembrie 2025
În luna decembrie 2025, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie.
În aceeași perioadă, serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%. Indicele armonizat al prețurilor de consum pentru luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, a fost de 100,23%.
Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, pentru decembrie 2025 față de decembrie 2024, a fost de 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată tot pe baza IAPC, s-a situat la 6,8%.
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul lui 2025 și estimează o scădere în 2026
Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, la 9,6%, de la 8,8% anterior. Pentru sfârșitul anului 2026, banca centrală anticipează o rată a inflației de 3,7%, față de 3% în prognoza precedentă.
Datele au fost prezentate în luna noiembrie de guvernatorul Mugur Isărescu, în contextul actualizării scenariilor macroeconomice utilizate de banca centrală.
