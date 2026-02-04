Rata anuală a inflației în zona euro a coborât la 1,7% în luna ianuarie 2026, de la 1,9% înregistrat în decembrie 2025, potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat și citate de AFP. Datele arată o continuare a tendinței de temperare a creșterii prețurilor la nivelul economiilor din zona monedei unice.

Estimarea publicată este una preliminară. O versiune revizuită, care va include și datele privind inflația din Uniunea Europeană, urmează să fie prezentată la data de 25 februarie.

Inflația de bază, calculată prin eliminarea prețurilor volatile precum energia și alimentele, a scăzut la 2,2% în ianuarie, de la 2,3% în luna precedentă. Acest indicator este urmărit cu atenție de Banca Centrală Europeană (BCE) în procesul de elaborare a deciziilor de politică monetară.

Nivelul mai ridicat al inflației de bază, comparativ cu rata generală, indică faptul că presiunile asupra prețurilor din economie persistă, în pofida scăderii accelerate a prețurilor la energie.

Încetinirea inflației în zona euro este explicată în principal de evoluția prețurilor la energie. În luna ianuarie 2026, acestea au înregistrat un declin anual de 4,1%, după o scădere de 1,9% consemnată în decembrie 2025.

Această evoluție a avut un impact semnificativ asupra ratei generale a inflației, compensând creșterile de prețuri din alte sectoare ale economiei.

În luna decembrie 2025, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației din Uniunea Europeană, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie.

În aceeași perioadă, serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%. Indicele armonizat al prețurilor de consum pentru luna decembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2025, a fost de 100,23%.

Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, pentru decembrie 2025 față de decembrie 2024, a fost de 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, determinată tot pe baza IAPC, s-a situat la 6,8%.

Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2025, la 9,6%, de la 8,8% anterior. Pentru sfârșitul anului 2026, banca centrală anticipează o rată a inflației de 3,7%, față de 3% în prognoza precedentă.

Datele au fost prezentate în luna noiembrie de guvernatorul Mugur Isărescu, în contextul actualizării scenariilor macroeconomice utilizate de banca centrală.