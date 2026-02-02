Aprecierea euro va fi principalul subiect de discuție la reuniunea Băncii Centrale Europene (BCE) programată săptămâna aceasta, pe fondul temerilor că evoluțiile recente ale monedei ar putea afecta inflația și economiile bazate pe export din zona euro.

Analiștii estimează că BCE va menține nemodificate ratele dobânzilor pentru a cincea ședință consecutivă, în cadrul reuniunii de politică monetară de joi.

Datele preliminare publicate luna trecută de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) au arătat că rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în decembrie până la 1,9%, sub ținta pe termen mediu de 2% urmărită de BCE.

Totuși, aprecierea recentă a euro complică situația și ar putea alimenta dezbaterea privind momentul în care BCE ar trebui să înceapă eventualele reduceri ale dobânzilor.

În prezent, rata dobânzii la facilitatea de depozit este de 2%, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare este de 2,15%, iar rata la facilitatea de creditare marginală este de 2,40%.

Economistul Felix Schmidt, de la Berenberg, a declarat pentru AFP că subiectul major de discuție la reuniunea de la Frankfurt va fi aprecierea euro față de dolar.

„Subiectul major de discuţie va fi evident aprecierea euro faţă de dolar, şi ce spun oficialii în legătură cu asta”, consideră Felix Schmidt.

Euro s-a apreciat semnificativ în fața dolarului american în ultimele luni, în principal din cauza temerilor legate de ceea ce a fost numită o administrare haotică a economiei SUA de către președintele Donald Trump. Cu toate acestea, Trump a respins preocupările legate de deprecierea dolarului, afirmând că moneda americană se descurcă „grozav”.

Întrebat de un reporter dacă este îngrijorat de pierderile recente ale dolarului, Trump a replicat că nu este, subliniind că Statele Unite fac afaceri profitabile, fără a oferi mai multe detalii. Această declarație a avut un impact imediat asupra piețelor, euro trecând pragul de 1,20 dolari.

Oficialii de la Frankfurt privesc cu atenție aceste evoluții, deoarece un euro mai puternic face importurile mai ieftine, ceea ce poate amplifica presiunile descendente asupra inflației, chiar într-un moment în care BCE este deja preocupată de evoluția prețurilor de consum.

În același timp, aprecierea monedei nu este doar o veste negativă: aceasta crește puterea de cumpărare a gospodăriilor din zona euro, atât acasă, cât și în vacanțele peste hotare.

Totodată, interesul crescut pentru Europa reflectă și îngrijorările investitorilor față de politicile economice ale administrației Trump, de la taxele vamale până la atacurile asupra independenței Rezervei Federale americane (Fed – Banca Centrală a Statelor Unite).

Recent, Donald Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru a conduce Fed după încheierea mandatului lui Jerome Powell, în luna mai, într-un context în care președintele SUA caută un control mai mare asupra băncii centrale.

Trump l-a lăudat pe Warsh, afirmând că acesta va fi unul dintre cei mai mari președinți ai Fed-ului și nu va dezamăgi. Nominalizarea lui Warsh necesită însă confirmarea Senatului SUA.

Încă de la început, Fed a fost considerată o instituție stabilizatoare pe piețele financiare globale, datorită independenței sale. Eforturile lui Trump de a influența banca centrală, inclusiv ancheta penală asupra lui Powell deschisă de Departamentul de Justiție, complică însă procesul de confirmare pentru orice succesor.

Kevin Warsh, avocat și cercetător la Institutul Hoover al Universității Stanford, a declarat că președintele are dreptate să preseze banca centrală pentru reduceri ale dobânzilor și a criticat Fed pentru subestimarea potențialului de combatere a inflației prin creșterea productivității generate de inteligența artificială.

Deși Warsh nu este un apropiat al Casei Albe, acesta a fost un confident al președintelui și pare pregătit să promoveze multe dintre prioritățile lui Trump până la încheierea mandatului lui Powell.