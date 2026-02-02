Anunțul a fost făcut luni, într-o conferință de presă, de deputatul AUR Ștefăniță Alin Avrămescu, care a criticat politicile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan și impactul acestora asupra unor categorii vulnerabile ale populației.

„În primul rând, ne dorim să facem dreptate câtorva categorii care au fost folosite de Guvernul Bolojan drept un fel de puşculiţă pentru a-şi acoperi gaura din buget. Vorbim despre copii şi despre pensionari, acolo unde ne dorim să refacem ceea ce era normal şi anume indexarea pensiilor şi alocaţiilor cu rata inflaţiei, lucru care era perfect normal, dar care, până la urmă, a fost anulat de către Guvernul Bolojan. Totodată, printre priorităţile noastre se numără şi persoanele cu dizabilităţi, cele care, deşi duc o luptă grea cu viaţa, au fost, din nou, luate la ţintă de către Guvernul Bolojan cu taxe majorate, dar şi cu restrângerea unor drepturi”, a declarat deputatul AUR.

Pe lângă măsurile sociale, parlamentarii AUR pregătesc și un proiect de lege care vizează schimbarea modului de impozitare a proprietăților. Potrivit lui Avrămescu, inițiativa urmează să fie depusă în zilele următoare și are ca scop eliminarea impozitării primei locuințe.

„AUR propune eliminarea impozitului pe locuinţe. Ce presupune acest lucru? Ca impozitarea locuinţelor să se facă nu de la prima locuinţă, ci de la a doua, a treia şi aşa mai departe, pentru că am văzut în ultimele săptămâni, încă de anul trecut chiar, după ce au fost majorate taxele şi impozitele locale, nişte niveluri aberante ale taxării proprietăţii românilor. Considerăm că este un lucru just, că este un lucru drept, care este practicat şi în alte state din Uniunea Europeană”, a explicat deputatul.

Reprezentanții AUR susțin că o astfel de măsură ar reduce presiunea fiscală asupra familiilor care dețin o singură locuință și ar corecta efectele creșterilor de taxe locale aplicate în ultimul an.

Totodată, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reamintit că în Parlament există deja un proiect de lege care vizează taxarea inversă și extinderea aplicării acesteia.

Potrivit acestuia, generalizarea taxării inverse este o măsură „care ar avea o foarte mare influenţă asupra mediului de afaceri”, fiind văzută de AUR ca un instrument de reducere a poverii administrative și de combatere a evaziunii fiscale.

Prin aceste inițiative, parlamentarii AUR afirmă că urmăresc atât sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile, cât și reducerea presiunii fiscale asupra populației și a mediului economic, în contextul majorărilor de taxe și impozite adoptate în ultima perioadă.