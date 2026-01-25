În anul 2025, România a înregistrat 153.425 de noi înmatriculări de persoane fizice și juridice, în creștere cu 22,8% comparativ cu 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Din total, 100.394 de entități au fost societăți cu răspundere limitată (SRL), ceea ce confirmă faptul că această formă juridică rămâne preferată de antreprenori, datorită flexibilității și nivelului redus de risc patrimonial.

Creșterea semnificativă vine într-un context economic marcat de inflație ridicată, costuri mai mari de finanțare și incertitudini fiscale, ceea ce indică un apetit antreprenorial ridicat, în pofida dificultăților.

Municipiul București concentrează în continuare cel mai mare număr de firme și PFA nou-înființate, cu 34.405 înmatriculări, în creștere cu 15,28% față de anul precedent.

În afara Capitalei, cele mai multe înmatriculări au fost raportate în:

Ilfov – 9.543 (+25,7%)

Cluj – 7.652 (+23,02%)

Timiș – 7.239 (+27,83%)

Iași – 6.576 (+36,32%)

Brașov – 5.270 (+14,74%)

Constanța – 5.050 (+14,28%)

Dolj – 4.984 (+57,62%)

Ilfovul continuă să beneficieze de proximitatea Capitalei, în timp ce județe precum Iași și Dolj ies în evidență prin dinamica ridicată a inițiativelor antreprenoriale.

La polul opus, județele cu cele mai puține înmatriculări în 2025 au fost Covasna, Ialomița, Teleorman, Mehedinți și Tulcea. Chiar și așa, toate aceste județe au raportat creșteri față de anul anterior:

Covasna – 794 înmatriculări (+36,43%)

Ialomița – 970 (+25,16%)

Teleorman – 1.012 (+18,5%)

Mehedinți – 1.059 (+20,34%)

Tulcea – 1.106 (+48,86%)

Datele arată că fenomenul antreprenorial nu mai este concentrat exclusiv în marile centre urbane, ci începe să se extindă și în zone mai puțin dezvoltate economic.

Cele mai mari creșteri procentuale ale numărului de firme nou-înființate au fost raportate în:

Dolj (+57,62%)

Alba (+55,5%)

Tulcea (+48,86%)

Brăila (+43,31%)

Aceste evoluții pot indica fie o recuperare după un an anterior slab, fie o intensificare a investițiilor locale și a inițiativelor antreprenoriale regionale.

În ceea ce privește domeniile de activitate, cele mai multe înmatriculări au fost realizate în:

Transport și depozitare – 26.377

Comerț cu ridicata și cu amănuntul – 23.872

Activități profesionale, științifice și tehnice – 14.500

Transporturile continuă să fie impulsionate de comerțul online și de nevoia de logistică, în timp ce activitățile profesionale reflectă creșterea serviciilor de consultanță, IT, contabilitate și inginerie.

În decembrie 2025, ritmul înmatriculărilor a fost mai moderat, cu 11.630 de persoane fizice și juridice nou-înregistrate. Capitala a rămas pe primul loc, cu 2.682 de înmatriculări, urmată de Ilfov (804), Cluj (682), Timiș (595) și Iași (513).

Ce arată datele despre economia României

Creșterea puternică a numărului de firme nou-înființate sugerează un climat antreprenorial activ, dar și o adaptare rapidă a mediului de afaceri la noile condiții economice. În același timp, rămâne de văzut câte dintre aceste entități vor reuși să se consolideze pe termen mediu și lung, într-un context marcat de presiuni fiscale și de costuri operaționale în creștere.