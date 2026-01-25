Conform ONS, volumul vânzărilor a crescut cu 0,4% comparativ cu luna noiembrie, depășind așteptările analiștilor. Economiștii chestionați de Reuters anticipau o scădere de 0,1%, ceea ce face ca rezultatul raportat să fie cu atât mai surprinzător.

Datele vin în contextul unei îmbunătățiri a sentimentului consumatorilor. Anterior, institutul de cercetare GfK a indicat că nivelul încrederii consumatorilor a urcat la cel mai ridicat punct din august 2024, pe fondul unei percepții mai favorabile asupra situației financiare personale.

Acești indicatori sugerează o reziliență mai bună a consumului intern, în pofida presiunilor persistente din economie.

Evoluția vânzărilor retail se adaugă unui set de semnale moderate de redresare apărute după bugetul prezentat în noiembrie de ministrul de finanțe Rachel Reeves. Documentul bugetar a fost considerat unul dur, orientat spre majorări de taxe, într-un context marcat de răcirea pieței muncii și de menținerea inflației la niveluri ridicate.

În acest cadru, datele recente indică o capacitate de adaptare mai mare a economiei britanice decât se anticipa.

”Bugetul a fost dur, dar cele mai mari temeri ale oamenilor nu s-au materializat. Acest lucru indică faptul că consumatorul britanic este într-o stare mai bună decât se credea, iar dacă acest lucru se propagă la nivelul economiei, poate exista loc pentru mai mult optimism.”, a spus Neil Birrell, director de investiţii la Premier Miton.

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu rămâne mixtă. Pentru întreg trimestrul al patrulea, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,3%, după diminuările consecutive din lunile octombrie și noiembrie. ONS avertizează că această evoluție va exercita presiuni asupra indicatorilor de creștere economică.

Perspectivele pentru începutul anului 2026 rămân dependente de comportamentul de consum al gospodăriilor și de contextul politic intern. Thomas Pugh, economist-șef la RSM UK, atrage atenția asupra incertitudinilor generate de tensiunile politice, în contextul în care premierul Keir Starmer se confruntă cu presiuni interne înaintea alegerilor locale din luna mai.

”O competiţie disruptivă pentru conducere, care ar putea deschide calea pentru un nou val de creşteri de taxe, reprezintă un risc semnificativ pentru continuarea redresării încrederii”, a spus Pugh.

ONS a mai raportat o revenire a cererii pentru metale prețioase în rândul comercianților online de bijuterii în luna decembrie, pe fondul creșterii prețului aurului.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, vânzările totale au fost mai mari cu 2,5%, cel mai puternic ritm anual de creștere din aprilie. Cu toate acestea, volumul vânzărilor rămâne cu 2,2% sub nivelul înregistrat înainte de pandemie, în urmă cu aproximativ șase ani.

În actualizările transmise după perioada sărbătorilor, marile lanțuri de retail au adoptat o atitudine prudentă în privința perspectivelor pentru 2026. Tesco, liderul pieței alimentare, a avut o performanță peste media sectorului, în timp ce Marks & Spencer a înregistrat rezultate sub așteptări pe segmentul de îmbrăcăminte. Associated British Foods, proprietarul Primark, a avertizat asupra presiunilor asupra profitului, în timp ce Next și Currys și-au îmbunătățit estimările financiare.