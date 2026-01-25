Studiul, realizat la nivel global pe un eșantion de 1.200 de directori generali din 21 de țări, arată că liderii de companii sunt mai încrezători în perspectivele organizațiilor pe care le conduc decât în evoluția economiei globale.

Indicele de încredere al directorilor generali, care măsoară percepția acestora asupra mediului economic pe o scară de la 1 la 100, a înregistrat o scădere de la 83 în trimestrul al treilea din 2025 la 78,5 în trimestrul al patrulea. Această evoluție reflectă accentuarea incertitudinilor generate de conflictele geopolitice, volatilitatea piețelor, perturbările lanțurilor de aprovizionare și presiunile asupra costurilor.

Chiar și în acest context, 90% dintre respondenți se așteaptă ca veniturile și productivitatea să susțină profitabilitatea în 2026, deși 61% anticipează creșteri ale costurilor operaționale.

Rezultatele sondajului indică faptul că directorii generali consideră că transformarea continuă, și nu schimbările punctuale, este cheia pentru menținerea creșterii. Investițiile în tehnologie și resursa umană sunt văzute drept piloni esențiali ai acestei strategii.

40% dintre CEO acordă prioritate îmbunătățirii relației cu clienții și retenției acestora, în timp ce 37% pun accent pe inovarea produselor și a proceselor, ca răspuns la schimbările rapide din comportamentul consumatorilor.

Bogdan Ion, Country Managing Partner EY România & Moldova, subliniază importanța acestor direcții strategice:

„Studiul arată că directorii generali se așteaptă la creșteri ale veniturilor, dar sunt conștienți de provocările economice și geopolitice care pot influența aceste așteptări. În acest context, investițiile în tehnologie devin o prioritate, iar inteligența artificială este considerată un instrument esențial pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și optimizarea proceselor interne. În plus, rezultatele sugerează că tranzacțiile M&A vor fi esențiale pentru a integra rapid expertiză și soluții inovatoare, permițând organizațiilor să își construiască portofolii flexibile și adaptabile, capabile să valorifice oportunitățile emergente”.

Studiul EY indică faptul că anul 2026 ar putea reprezenta un punct de cotitură în adoptarea inteligenței artificiale. CEO trec de la proiecte pilot la integrarea AI la nivelul întregii organizații, ca parte a modelelor de afaceri.

58% dintre liderii chestionați consideră că inteligența artificială va fi un motor major de creștere în următorii doi ani, iar 32% estimează că aceasta va remodela fundamental operațiunile. Cu toate acestea, doar 20% afirmă că AI le-a depășit semnificativ așteptările în ultimul an, ceea ce indică un potențial încă nevalorificat.

În ciuda schimbărilor structurale de pe piața muncii, 79% dintre directorii generali se declară optimiști în privința capacității de a atrage și păstra talentele esențiale. Peste două treimi dintre respondenți consideră că investițiile în inteligența artificială vor contribui la menținerea sau chiar la creșterea numărului de angajați în 2026.

Procentul CEO care se așteaptă la reduceri de personal ca urmare a investițiilor în AI a scăzut semnificativ, de la 46% în ianuarie 2025 la 24% în decembrie 2025.

Fuziunile și achizițiile rămân un instrument-cheie pentru accelerarea transformării companiilor. 53% dintre directorii generali intenționează să efectueze achiziții în următoarele 12 luni, în creștere față de trimestrul al treilea din 2025.

Totodată, alianțele strategice și societățile mixte câștigă teren: 79% dintre CEO plănuiesc astfel de inițiative în 2026, față de 62% în 2025, preferând formule mai flexibile, într-un context geopolitic și legislativ tot mai impredictibil.

Datele studiului arată că SUA rămâne principala destinație globală pentru investiții, urmată de Canada, Germania, Marea Britanie și India, în timp ce companiile își recalibrează strategiile pentru a gestiona mai eficient riscurile geopolitice.