Prin RoPay, datele necesare procesării plății, precum valoarea facturii, codul de plată, numărul facturii și contul bancar, sunt precompletate, eliminând necesitatea introducerii manuale a acestora, informează PPC Energie. Inițiativa reprezintă o premieră și pentru ING Bank România, care devine prima instituție financiară ce oferă într-un singur ecosistem toate opțiunile moderne de plată a facturilor, atât pentru mediul fizic, cât și online.

RoPay este o metodă de plată instant, inițiată direct din aplicația de mobile banking, a subliniat furnizorul într-un comunicat. Plățile se confirmă imediat, factura fiind achitată pe loc, fără introducerea numărului de cont IBAN sau salvarea cardului în aplicația myPPC. Dovada plății nu mai este necesară, aceasta devenind instant vizibilă în contul clientului.

Clienții casnici care nu folosesc aplicația myPPC pot plăti factura prin aplicația lor bancară, scanând codul QR RoPay aferent fiecărei facturi. În cazul acestor plăți, suma este înregistrată în prima zi lucrătoare după efectuarea tranzacției.

Toate plățile de tip RoPay sunt procesate de orice bancă care implementează sistemul RoPay și sunt fără comisioane pentru clienți. PPC Energie deservește aproximativ trei milioane de clienți casnici, companii și instituții din întreaga țară și deține o rețea de circa 80 de magazine.