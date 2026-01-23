Impozitul pe clădiri 2026 reprezintă una dintre etapele-cheie ale reformei fiscale asumate de România în relația cu Comisia Europeană. După mai multe amânări succesive, autoritățile au decis aplicarea unei ajustări a valorilor impozabile, ca etapă de tranziție înainte de introducerea impozitării exclusiv pe baza valorii de piață, prevăzută pentru 2027.

Datele prezentate în documente oficiale și analize publice arată că România colecta din impozitele pe proprietate aproximativ 0,55% din PIB, mult sub media Uniunii Europene, estimată la 1,85% din PIB. Diferența a fost constant invocată în evaluările Comisiei Europene, în special în contextul deficitului bugetar și al nevoii de venituri stabile la nivel local.

În 2026, cotele de impozitare stabilite de consiliile locale rămân, în multe cazuri, neschimbate. Creșterile provin însă din majorarea bazei de calcul, ca urmare a actualizării valorilor impozabile din Codul Fiscal, corelate cu inflația și cu grilele notariale.

În Capitală, efectele impozitului pe clădiri 2026 sunt vizibile în toate sectoarele, în special în zonele centrale și semicentrale. Pentru locuințele situate în Zona A, în imobile din beton, dotate cu toate utilitățile, noile grile generează majorări consistente.

Iată câteva exemple de calcul, aplicabile de la 1 ianuarie 2026:

Garsonieră de 37 mp: impozitul anual crește de la aproximativ 201 lei la 361 lei. Diferența este de aproape 160 de lei față de suma achitată în 2025.

Apartament cu 2 camere, 52 mp: impozitul urcă de la 272 lei la 487 lei pe an. Creșterea depășește 78%, fără modificări ale cotei de impozitare.

Apartament cu 4 camere, aproximativ 100 mp: în funcție de sector, impozitul anual depășește pragul de 900 de lei. În anul anterior, sumele se situau sub 520–550 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 80%.

Creșterile sunt determinate exclusiv de recalcularea valorilor impozabile, nu de schimbarea destinației locuințelor sau de lucrări efectuate de proprietari.

Actualizarea valorilor impozabile a fost realizată prin aplicarea coeficienților prevăzuți în Codul Fiscal, corelați cu inflația cumulată și cu poziționarea imobilelor în grilele de zonare ale Capitalei. În multe cazuri, diferențele dintre valorile utilizate anterior la calculul impozitului și valorile actuale au fost semnificative, ceea ce explică saltul brusc al sumelor datorate.

În paralel, consiliile locale de sector au păstrat, în general, aceleași cote de impozitare ca în anul precedent, creșterile fiind generate aproape exclusiv de baza de calcul mai mare. Această situație face ca majorările să fie resimțite uniform de proprietari, indiferent dacă locuințele au fost renovate sau nu în ultimii ani.

În Cluj-Napoca și Brașov, unde piața imobiliară a cunoscut creșteri rapide în ultimii ani, impozitul pe clădiri reflectă direct nivelul ridicat al valorilor de piață. Consiliile locale au stabilit cote apropiate de limita superioară permisă de lege.

Pentru un apartament cu 3 camere, situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, impozitul anual ajunge în 2026 la valori care depășesc 600 de lei. Comparativ cu nivelurile de acum doi ani, creșterea poate ajunge până la 120%, în funcție de anul construcției și de categoria zonei.

În Brașov, proprietarii din zonele centrale și turistice raportează majorări similare. Ajustarea valorilor impozabile produce creșteri de câteva sute de lei anual, fără modificări ale suprafeței sau destinației locuinței.

În Timișoara și Iași, impozitul pe clădiri 2026 este influențat atât de indexarea cu rata inflației, cât și de reclasificarea unor cartiere în zone de impozitare superioară.

În Timișoara, pentru un apartament de aproximativ 65 mp, impozitul anual estimat pentru 2026 se situează între 410 și 430 de lei, în funcție de zonă. În 2025, pentru aceeași locuință, suma datorată era sub 300 de lei.

La Iași, proprietarii din zonele semicentrale se confruntă cu creșteri comparabile, chiar dacă valorile absolute rămân ușor mai reduse decât în vestul țării.

În Timișoara, aplicarea noilor valori impozabile este corelată cu menținerea cotei de impozitare în intervalul legal de 0,08%–0,2% pentru persoanele fizice. Astfel, deși procentul aplicat nu a fost majorat, baza de calcul mai mare conduce la un impozit final cu peste 100 de lei mai ridicat pentru un apartament mediu, comparativ cu anul precedent.

La Iași, mecanismul este similar, însă valorile impozabile pe metru pătrat rămân sub cele din vestul țării. Chiar și în aceste condiții, recalcularea produce creșteri vizibile, în special pentru locuințele situate în cartiere care au fost reîncadrate fiscal din zone inferioare în zone cu coeficienți mai mari de impozitare.

Cele mai mari creșteri se înregistrează în cazul firmelor care dețin proprietăți rezidențiale. Începând cu 2026, a fost eliminat tratamentul fiscal preferențial aplicat anterior apartamentelor deținute de persoane juridice.

Aceste proprietăți sunt impozitate ca nerezidențiale, cu cote stabilite de consiliile locale, care pot ajunge la 1,3–1,5% din valoarea impozabilă.

În practică, acest lucru înseamnă:

Apartament evaluat la 500.000 de lei: impozit anual cuprins între 6.500 și 7.500 de lei.

Apartamente care anterior plăteau câteva sute de lei ajung să genereze facturi fiscale de ordinul miilor de lei.

Pentru companiile cu portofolii imobiliare extinse, impactul bugetar cumulat este semnificativ și influențează direct structura costurilor.

Creșterile aduse de impozitul pe clădiri pun presiune directă pe bugetele gospodăriilor, în special în cazul pensionarilor și al familiilor cu venituri reduse. Majorarea impozitului se adaugă creșterilor de prețuri la energie și servicii de bază.

În paralel, proprietarii care dețin locuințe pentru închiriere încearcă să transfere costurile suplimentare către chiriași. Estimările din piața imobiliară indică majorări ale chiriilor cu 5–7%, procent calculat strict pentru a acoperi creșterea impozitelor locale.

Pentru 2026 se menține bonificația de 10% pentru plata integrală a impozitului până la 31 martie, iar primăriile raportează o creștere a plăților efectuate online, prin Ghișeul.ro, ca reacție la noile valori stabilite.