Primăria Municipiului Constanța, prin Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT), reamintește contribuabililor că se apropie termenul limită pentru obținerea reducerii la plata impozitelor și taxelor locale. Persoanele fizice pot beneficia de o bonificație de 10%, iar firmele de 5%, dacă achită integral obligațiile fiscale până marți, 31 martie 2026. Aceasta se aplică impozitului pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Pentru a facilita plata, SPIT Constanța oferă multiple modalități moderne și convenabile:

Plata online:

Direct pe site-ul SPIT Constanța, cu posibilitatea de achitare integrală sau eșalonată în 5 rate până la 31 martie și în 3 rate după această dată;

Prin platforma ghișeul.ro;

Prin servicii de Internet Banking și ordine de plată predefinite la Banca Transilvania;

Bonusuri suplimentare prin cardurile emise de Garanti Bank sau programele băncii BT.

Plata prin telefonul mobil:

Prin aplicația eTax Mobile – SPIT, disponibilă pe App Store și Google Play;

Prin aplicația ghișeul.ro, disponibilă pe aceleași platforme.

Plata tradițională:

Prin ordin de plată către Primăria Municipiului Constanța (cod fiscal 4785631);

Direct la orice agenție fiscală SPIT, fie numerar, fie cu card bancar;

Numerar la stațiile OMV Petrom prin Westaco Express, la agențiile Garanti Bank sau la oficiile Poștei Române.

De la începutul acestui an, românii se confruntă cu o serie de majorări fiscale, odată cu intrarea în vigoare a pachetului de modificări adoptat de Parlament și validat de Curtea Constituțională. Măsurile, incluse parțial în Ordonanța de urgență nr. 89/2025, denumită „trenuleț”, vizează atât persoane fizice, cât și companii, afectând impozitele pe locuințe și terenuri, taxele auto, veniturile din chirii, câștigurile din investiții și criptomonede, precum și accizele.

Guvernul justifică majorările prin necesitatea creșterii veniturilor la buget și reducerea deficitului, în contextul angajamentelor europene și presiunilor economice. Pentru români, efectele sunt resimțite imediat prin creșteri de costuri pentru locuințe, mașini, afaceri și investiții.

Impozitul pe clădiri a fost recalculat pe baza noilor grile de valori impozabile, valabile pentru mediul urban și rural. Proprietarii de locuințe construite înainte de 1990 nu mai beneficiază de reducerile anterioare, ceea ce crește suma anuală datorată. Pentru clădirile de lux, cu valoare impozabilă peste 2,5 milioane de lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pentru partea care depășește acest prag.

Și terenurile intravilane, inclusiv cele agricole, au valori mai mari din punct de vedere fiscal, deși anumite categorii – terenuri publice, unități de învățământ, culturi religioase sau parcuri industriale – rămân scutite. Pentru construcțiile agricole, impozitarea a fost amânată în 2026, oferind fermierilor scutire totală.

Autoturismele electrice vor fi pentru prima dată impozitate cu o sumă fixă de 40 de lei pe an. Reducerile pentru vehicule hibride sunt restrânse, iar scutirile pentru ONG-uri și alte categorii speciale sunt eliminate. Nivelul impozitului pentru motoare între 1,6 și 2,0 litri depinde de norma de poluare, iar autoturismele scumpe, peste 375.000 de lei, vor fi supuse unei taxe suplimentare de 0,9%.