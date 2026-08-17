Căldura din timpul nopții afectează calitatea somnului. Câte ore de odihnă pierd oamenii în fiecare an

Temperaturile ridicate din timpul nopții nu provoacă doar disconfort, ci pot reduce considerabil durata și calitatea somnului. O analiză citată de RTL arată că, în perioada 2020-2025, oamenii au pierdut în medie aproximativ 56 de ore de somn pe an din cauza temperaturilor ridicate în timpul nopții.

Problema este legată de modul natural în care organismul își reglează temperatura. Pentru ca procesul de adormire să aibă loc, temperatura internă a corpului trebuie să scadă ușor. Organismul elimină căldura inclusiv prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul pielii.

Atunci când temperatura din dormitor rămâne ridicată, acest mecanism este îngreunat, iar adormirea poate întârzia. Umiditatea ridicată complică și mai mult situația, deoarece transpirația se evaporă mai greu, iar organismul nu mai reușește să se răcească la fel de eficient.

Căldura afectează nu doar durata somnului, ci și calitatea acestuia. Somnul poate deveni mai superficial, iar trezirile din timpul nopții pot fi mai frecvente.

Efectele se pot resimți și în ziua următoare. Printre consecințe se numără oboseala, dificultățile de concentrare și iritabilitatea, notează RTL.

Una dintre principalele recomandări este ca ferestrele să rămână închise pe timpul zilei atunci când temperatura de afară este mai ridicată decât cea din locuință. Jaluzelele, obloanele și perdelele trase pot limita încălzirea camerelor provocată de razele soarelui.

Aerisitul este recomandat după ce temperatura exterioară scade sub cea din interior. Pentru o ventilare mai eficientă, poate fi creat un curent de aer între ferestre aflate în zone opuse ale locuinței.

Și ventilatorul poate contribui la răcorirea dormitorului. Totuși, fluxul de aer nu este recomandat să fie îndreptat permanent către corp, deoarece poate favoriza uscarea ochilor și iritarea mucoaselor.

În timpul caniculei, un duș cu apă foarte rece poate părea o soluție rapidă pentru răcorire. Totuși, apa foarte rece poate determina contractarea vaselor de sânge, reducând astfel capacitatea organismului de a elimina căldura prin piele.

Înainte de culcare, o variantă mai potrivită poate fi un duș călduț. Pentru nopțile cu temperaturi ridicate sunt recomandate și lenjeriile ușoare, realizate din materiale care permit pielii să respire, precum bumbacul sau inul. Pătura groasă poate fi înlocuită cu un cearșaf subțire.

Obiceiurile de seară pot influența, la rândul lor, calitatea somnului. Alcoolul și mesele consistente consumate înainte de culcare pot afecta suplimentar odihna.

Hidratarea este importantă pe parcursul întregii zile, însă consumul unei cantități mari de apă chiar înainte de culcare poate duce la treziri repetate pentru mersul la toaletă.

Efectele temperaturilor extreme pot fi resimțite mai puternic de persoanele vârstnice, copiii mici și persoanele care suferă de anumite afecțiuni.

Printre simptomele care pot indica o problemă provocată de căldură se numără durerile puternice de cap, amețeala, greața, slăbiciunea accentuată și confuzia.

În astfel de situații, persoana afectată trebuie mutată într-un spațiu mai răcoros, iar temperatura corpului trebuie redusă treptat. În cazul în care simptomele sunt severe sau persistă, este necesară solicitarea asistenței medicale.

Astfel, nopțile tropicale pot avea un impact important asupra odihnei, atât prin întârzierea adormirii, cât și prin fragmentarea somnului. Datele analizate pentru perioada 2020-2025 indică o pierdere medie de aproximativ 56 de ore de somn pe an din cauza căldurii nocturne.