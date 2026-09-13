Frigul bate la ușă de duminică. Ce trebuie să urmărești în locuință înainte să pornești căldura

Scăderea temperaturilor de afară nu înseamnă că există un moment identic pentru toate locuințele la care încălzirea trebuie pornită. Nu există o singură temperatură exterioară care să stabilească automat când trebuie pornită centrala. Mai relevantă este temperatura care se înregistrează efectiv în interior și capacitatea locuinței de a păstra căldura.

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra efectelor pe care temperaturile interioare prea scăzute le pot avea asupra sănătății. Recomandările OMS indică 18 grade Celsius ca reper pentru temperatura minimă interioară în sezonul rece, în cazul populației generale din țările cu climă temperată sau rece. Pentru persoanele vulnerabile poate fi necesară o temperatură mai ridicată.

Pentru o locuință obișnuită, un reper practic pentru camerele folosite în mod normal este temperatura de aproximativ 18-20 de grade Celsius. Atunci când temperatura interioară începe să coboare constant sub acest nivel, pornirea încălzirii poate deveni necesară pentru confort și pentru menținerea unor condiții termice adecvate.

Nu este necesar ca locuința să ajungă foarte rece înainte de pornirea centralei. Un apartament bine izolat poate păstra căldura acumulată în timpul zilei chiar și atunci când temperaturile exterioare scad, în timp ce o locuință slab izolată, cu ferestre care nu etanșează bine sau cu pereți exteriori reci, se poate răci mult mai repede după lăsarea serii.

Temperatura nu trebuie menținută la aceeași valoare în toate încăperile. În spațiile în care oamenii petrec cea mai mare parte a timpului, aproximativ 20-22 de grade Celsius reprezintă, pentru multe persoane, un nivel confortabil.

Dormitorul poate fi păstrat ceva mai rece, dacă persoana care îl folosește se simte confortabil în aceste condiții. În schimb, camerele în care stau copii mici, persoane în vârstă sau persoane vulnerabile la frig necesită o atenție mai mare în privința temperaturii.

OMS consideră temperaturile interioare scăzute un factor relevant pentru sănătate și subliniază importanța unor locuințe care pot asigura condiții termice adecvate. Izolația, sistemul de încălzire și caracteristicile clădirii influențează temperatura care poate fi menținută în interior.

De aceea, termometrul din locuință poate fi un indicator mai util decât temperatura afișată într-o aplicație meteo. Aceeași valoare înregistrată afară poate avea efecte diferite asupra unor locuințe aflate în clădiri sau condiții diferite.

O regulă de tipul „Pornesc căldura când afară sunt 10 grade” nu se aplică în toate situațiile. Două locuințe expuse aceleiași temperaturi exterioare pot avea temperaturi interioare diferite, în funcție de construcție, izolație și poziționare.

De exemplu, dacă afară sunt 10 grade Celsius, un apartament situat între alte locuințe poate rămâne mai cald datorită căldurii provenite de la apartamentele vecine. Într-o casă izolată slab, aceeași temperatură exterioară poate duce la răcirea mai rapidă a camerelor.

Printre elementele care influențează temperatura din interior se numără orientarea locuinței, numărul pereților exteriori, calitatea termoizolației, tipul ferestrelor și etajul la care se află apartamentul. Expunerea la vânt, temperatura din timpul nopții și nivelul de umiditate din locuință pot avea, de asemenea, un rol.

OMS menționează printre factorii care pot determina condiții reci în interior vârsta clădirii, nivelul de izolare, costurile încălzirii și caracteristicile sistemului de încălzire. Ghidurile organizației arată și că izolarea termică eficientă poate contribui la îmbunătățirea temperaturilor interioare și la reducerea cheltuielilor cu energia.

Atunci când temperatura din locuință scade constant, efectul nu se limitează la senzația de frig. Pereții, podelele și obiectele din încăpere se răcesc la rândul lor, iar încălzirea ulterioară a aerului nu înseamnă că întreaga locuință se încălzește imediat.

Chiar dacă centrala este pornită și aerul ajunge într-un timp relativ scurt la o temperatură mai ridicată, pereții și celelalte suprafețe interioare pot rămâne reci. Din acest motiv, senzația de frig poate persista până când și acestea acumulează căldură.

O locuință rece și insuficient ventilată poate favoriza apariția condensului și a umezelii. OMS leagă condițiile necorespunzătoare ale locuinței, inclusiv temperaturile interioare scăzute și problemele de izolație, de riscuri pentru sănătate și recomandă măsuri pentru menținerea unor temperaturi interioare adecvate.

Pornirea încălzirii nu înseamnă însă că centrala trebuie setată la maximum pe tot parcursul zilei. Este importantă evitarea situației în care locuința ajunge în mod repetat foarte rece, iar temperatura aleasă pentru încălzire trebuie raportată la nevoile celor care locuiesc în casă și la caracteristicile acesteia.

Pornirea centralei nu presupune setarea termostatului la 25-26 de grade Celsius. O temperatură rezonabilă și menținerea ei la un nivel relativ constant pot fi mai potrivite, în funcție de sistemul de încălzire și de particularitățile locuinței.

Supraîncălzirea camerelor poate crește consumul fără să fie necesară pentru confort. Dacă în locuință sunt 23-24 de grade Celsius, iar persoanele care locuiesc acolo se simt confortabil la 20-21 de grade, diferența de temperatură se poate reflecta în consumul de energie.

Ferestrele trebuie verificate pentru a identifica eventualele probleme de etanșare. Garniturile deteriorate sau ferestrele care nu se mai închid corespunzător pot permite pătrunderea aerului rece și pierderea căldurii din interior.

Caloriferele nu ar trebui acoperite cu haine, mobilier sau alte obiecte care împiedică distribuirea eficientă a căldurii. Aerisirea este, de asemenea, mai eficientă atunci când se face într-un timp scurt, după care ferestrele sunt închise, în locul menținerii lor întredeschise pentru perioade lungi.

Controlul umidității reprezintă un alt aspect important al confortului interior. O locuință prea umedă poate fi percepută ca mai puțin confortabilă și poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului. Izolația termică are un rol important în păstrarea temperaturii în interior. OMS arată că îmbunătățirea izolației poate contribui la temperaturi interioare mai bune, la reducerea cheltuielilor cu energia și la scăderea emisiilor. O Organizația Mondială a Sănătății+1

Nu există, așadar, un prag exterior universal la care toate locuințele trebuie încălzite. Pentru confort, multe persoane preferă aproximativ 20-22 de grade Celsius în camerele de zi, în timp ce pentru populația generală OMS indică 18 grade Celsius ca reper pentru temperatura minimă interioară în sezonul rece. I Iris

În cazul copiilor mici, al persoanelor în vârstă și al celor vulnerabile la frig, temperatura interioară necesită o atenție suplimentară. OMS precizează că pentru aceste categorii poate fi necesară o temperatură minimă mai ridicată decât reperul de 18 grade Celsius.

Momentul pornirii încălzirii nu este stabilit doar de data din calendar. Într-o toamnă mai blândă, locuința poate rămâne confortabilă fără încălzire o perioadă mai lungă, în timp ce câteva nopți reci pot face ca temperatura interioară să scadă suficient pentru ca încălzirea să devină necesară.

Un indicator simplu îl reprezintă temperatura din casă măsurată dimineața, înainte de pornirea oricărei surse de căldură. Dacă aceasta ajunge în mod repetat în jurul valorii de 18 grade Celsius sau mai jos și senzația de frig devine evidentă, încălzirea poate fi pornită chiar dacă toamna este abia la început.

Poziția locuinței, nivelul de izolare și modul în care clădirea păstrează căldura pot face ca momentul potrivit pentru pornirea centralei să difere de la un apartament la altul sau de la un apartament la o casă. Temperatura interioară rămâne astfel un reper direct pentru decizia de încălzire, alături de confortul persoanelor care locuiesc în spațiul respectiv.