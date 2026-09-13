Prețuri greu de imaginat pentru garaje. În acest oraș european parcarea a ajuns la 200.000 de euro

Criza locurilor de parcare a dus la creșterea prețurilor garajelor în Roma, iar în unele dintre cele mai centrale zone ale capitalei Italiei, suma necesară pentru achiziția unui astfel de spațiu ajunge la nivelul prețului unei locuințe. Garajele se vând cu până la 200.000 de euro în anumite cartiere, pe fondul unei cereri ridicate și al ofertei limitate.

Potrivit unei analize realizate de departamentul de cercetare al Grupului Tecnocasa, prețurile garajelor din Roma au crescut cu 3,1% în a doua jumătate a anului 2025, comparativ cu primele șase luni ale aceluiași an. Datele, citate de Roma Today, indică o evoluție ascendentă a segmentului destinat parcării autoturismelor.

Roma a fost depășită la acest capitol doar de Florența, unde prețurile garajelor au crescut cu 4,8% în aceeași perioadă. În cazul locurilor de parcare neacoperite, Florența a consemnat o majorare de 3%, în timp ce Roma a înregistrat o creștere de 2,3%.

La nivelul marilor orașe italiene, departamentul de cercetare al Grupului Tecnocasa a raportat până la sfârșitul anului 2025 o creștere medie de 2,2% a prețurilor locurilor de parcare. Pentru locurile neacoperite, avansul mediu a fost de 1,8%, ceea ce plasează Roma peste media națională în ambele segmente analizate.

Creșterea prețurilor garajelor și locurilor de parcare din Roma continuă după evoluția înregistrată în prima jumătate a anului 2025. Datele analizate indică menținerea unei tendințe pozitive pe acest segment al pieței imobiliare, care a ajuns la valori ridicate în marile orașe italiene.

Între prima și a doua jumătate a anului 2025, garajele din capitala Italiei s-au scumpit cu 3,1%, iar locurile de parcare neacoperite au avut o creștere de 2,3%. Ritmul de majorare a prețurilor garajelor a fost, astfel, mai mare decât cel înregistrat în cazul locurilor neacoperite.

În comparație cu a doua jumătate a anului 2024, creșterea prețurilor garajelor din Roma s-a accelerat. Studiul precedent al Grupului Tecnocasa indica o majorare de 2,7% pentru acest segment, în timp ce datele pentru a doua jumătate a anului 2025 arată un avans de 3,1%. Florența a rămas orașul cu cea mai mare creștere, de 4,8% pentru garaje și 3% pentru locurile de parcare.

În analiza evoluției pieței, Roma este descrisă astfel: „Nu suntem orașul „rege”, dar suntem aproape.” În zonele centrale ale capitalei, unde disponibilitatea locurilor de parcare este redusă, prețurile unui garaj pot ajunge între 135.000 și 200.000 de euro.

Potrivit datelor prezentate în analiză, aproape 78% dintre cumpărătorii de garaje achiziționează spațiul, în timp ce restul optează pentru închiriere. Profilul cumpărătorului este, în principal, cel al unei persoane cu vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani, iar familiile reprezintă o parte importantă a cererii.

Cumpărătorii caută, de regulă, un spațiu aflat în aceeași clădire cu locuința sau la o distanță de cel mult 500 de metri. Lipsa spațiilor disponibile, mai ales în zonele centrale, a determinat și transformarea unor spații comerciale în garaje.

O altă cerință apărută pe piață este legată de dimensiunea garajelor. Cererea se îndreaptă tot mai mult către spații suficient de mari pentru autoturismele moderne, iar unele dintre acestea sunt amenajate și pentru instalarea unei stații de încărcare pentru mașini electrice.

Suprafața disponibilă devine astfel un criteriu important pentru cumpărători. În cartierele în care oferta este limitată, spațiile care pot acomoda autoturisme de dimensiuni mai mari și care permit instalarea unor echipamente suplimentare se înscriu în tendințele descrise de analiza pieței.

Cele mai ridicate prețuri din Roma sunt întâlnite în cartiere precum Prati, Cavour, Celio, Colosseo și Colle Oppio. În aceste zone centrale, unde lipsa locurilor de parcare este accentuată, un garaj poate costa între 135.000 și 200.000 de euro.

Nivelul de preț este comparabil cu cel al unei garsoniere situate într-un cartier periferic. Diferențele dintre zone sunt însă considerabile, iar în cartiere precum Montesacro, Conca d’Oro și zonele învecinate, costurile sunt mult mai reduse.

În Città Giardino, prețurile menționate pentru locurile de parcare ajung la 40.000 de euro. În Bufalotta, acestea coboară la 30.000 de euro, în Prati Fiscali sunt indicate valori de 25.000 de euro, iar în Nuovo Salario și Serpentara prețurile ajung la 26.500, respectiv 25.000 de euro.

Valorile prezentate pentru aceste zone se referă la locuri de parcare acoperite, care sunt, de regulă, mai scumpe. Diferența dintre cartiere reflectă nivelurile diferite ale cererii și disponibilității spațiilor destinate parcării.

În sud-estul Romei, cele mai mari prețuri pentru garaje sunt întâlnite în Alberone, Furio Camillo, San Giovanni și pe Appia Nuova. În aceste zone, prețurile variază între 45.000 și 57.000 de euro.

În Centocelle, valoarea medie se situează în jurul sumei de 30.000 de euro. Mai departe de zonele centrale, prețurile pot coborî sub 20.000 de euro, iar în unele cazuri ajung la 10.000 de euro, valorile menționate fiind întâlnite în Giardinetti, Castelverde și Borghesiana.

Aceste zone sunt însă mai puțin atractive pentru cei care urmăresc transformarea garajului într-o investiție viitoare. Diferențele de preț dintre cartiere sunt legate de poziționarea acestora și de nivelul cererii pentru spații de parcare.

În partea de sud a capitalei, EUR are prețuri mai reduse decât Ardeatino. În cartierul Expoziției Universale, locurile de parcare acoperite costă între 24.000 și 39.000 de euro, în timp ce de-a lungul străzii Cristoforo Colombo prețurile ajung la 45.000 de euro.

Garbatella are, la rândul său, valori mai ridicate, cu aproximativ 50.000 de euro pentru un loc de parcare acoperit. Prețul este însă inferior celui întâlnit în Ostiense, unde locurile de parcare au ajuns la 60.000 de euro.

Niveluri similare sunt menționate și pentru Aurelio, în timp ce în Casaletto prețurile sunt la aproximativ jumătate. Diferențele continuă și în partea de vest a capitalei, unde există zone cu valori mai accesibile pentru achiziția unui loc de parcare.

În Portuense, Val Cannuta, Bravetta și Casetta Mattei, prețurile sunt mai reduse comparativ cu cele din cartierele centrale și din zonele cu o cerere mai mare. Aceste cartiere se numără printre cele mai îndepărtate din vestul Romei.

În Monteverde, prețurile urcă din nou până la aproximativ 60.000 de euro, indicând diferențele semnificative dintre cartierele capitalei italiene pentru spațiile destinate parcării.