Cât costă să închiriezi o locuință în marile orașe din România. Piața intră în cea mai aglomerată perioadă a anului

Piața chiriilor intră în cea mai aglomerată perioadă a anului, odată cu apropierea începutului noului an universitar. În următoarele săptămâni, numărul studenților aflați în căutarea unei locuințe în marile orașe va genera o creștere considerabilă a cererii, iar acest surplus poate fi însoțit și de scumpiri.

Septembrie reprezintă, ca în fiecare an, punctul maxim de interes pe piața chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenți. În această perioadă, unii proprietari încearcă să obțină prețuri mai mari, astfel că studenții sunt sfătuiți să înceapă căutările din timp și să își găsească o locuință încă din septembrie, cât timp există suficiente oferte pe piață.

Capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. Pentru închirierea unei garsoniere este necesar, în medie, un buget de 400 de euro pe lună, în timp ce un apartament cu 2 camere costă, în medie, 600 de euro lunar. Pentru o locuință cu 3 camere, chiria medie ajunge la 890 de euro pe lună, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Suma plătită de chiriași diferă însă în funcție de localizarea locuinței, dotările și facilitățile disponibile, dar și de vechimea imobilului. Cartierul Militari rămâne cel mai ieftin din București, unde apartamentele pot fi închiriate cu o chirie medie de 400 de euro pe lună. Variante accesibile pot fi găsite și în Sectorul 4, în special în zona Giurgiului, unde chiria medie pentru un apartament ajunge la 430 de euro lunar.

Diferențele dintre cartiere rămân semnificative, piața bucureșteană demonstrându-și complexitatea. În zona Primăverii, cea mai scumpă din Capitală, chiria medie ajunge la 3.000 de euro pe lună, iar proprietățile disponibile sunt superioare din punct de vedere al caracteristicilor și dotărilor.

„Ca în fiecare an, septembrie reprezintă punctul maxim de interes în piața chiriilor, sub efectul cererii suplimentare generate de studenți. În această perioadă, unii proprietari au un comportament speculativ și încearcă să obțină prețuri mari. Tocmai de aceea îi sfătuim pe studenți să caute din timp și să își securizeze apartamentele din septembrie cât sunt încă oferte suficiente în piață”, a explicat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Cluj-Napoca, proprietarii solicită pentru garsoniere sume similare celor practicate în București. Bugetul mediu necesar pentru închirierea unui apartament cu 2 camere ajunge la 580 de euro pe lună, iar pentru unul cu 3 camere la 750 de euro lunar, nivel care rămâne totuși mult sub cel înregistrat în Capitală pentru acest tip de locuință.

Cele mai ieftine cartiere din Cluj-Napoca sunt, în prezent, Mănăștur și Dâmbul Rotund. Chiria medie pentru un apartament este de 500 de euro pe lună în aceste zone. Spre comparație, pentru un apartament situat în inima orașului, chiria medie ajunge la 750 de euro lunar.

În Brașov, un chiriaș are nevoie, în medie, de 350 de euro pe lună pentru o garsonieră și de 500 de euro pentru un apartament cu 2 camere. Bugetul lunar crește la 680 de euro în cazul unui apartament cu 3 camere.

Cele mai accesibile apartamente de închiriat pot fi găsite în zona gării, unde proprietarii solicită o chirie medie de 450 de euro pe lună. O altă opțiune pentru cei cu un buget redus este cartierul Astra, unde chiria medie ajunge la 460 de euro pe lună, după o scădere de aproximativ 8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În Constanța, chiria medie pentru o garsonieră a ajuns la 350 de euro pe lună înainte de începutul toamnei. Pentru un apartament cu 2 camere, chiria medie este de 500 de euro lunar, la fel ca în Brașov, iar pentru o locuință cu 3 camere este necesar un buget de 650 de euro pe lună.

Cele mai accesibile locuințe pot fi găsite în zonele Tomis III și Inel I, unde chiria medie este de 450 de euro pe lună, cu 10% mai mică decât în urmă cu un an. În același timp, în cazul apartamentelor situate în centrul orașului sau în zona Capitol au fost înregistrate reduceri de cel puțin 20%.

În Iași, un potențial chiriaș are nevoie de un buget mediu de 340 de euro pe lună pentru o garsonieră și de 450 de euro pentru un apartament cu 2 camere. În cazul apartamentelor cu 3 camere, suma medie necesară pentru închiriere ajunge la 550 de euro pe lună.

Persoanele care au un buget limitat și vor să cheltuie cât mai puțin pe chirie pot căuta locuințe în zone precum CUG sau Frumoasa. Proprietarii au redus aici prețurile cu aproximativ 8% în ritm anual, iar chiria medie pentru un apartament este de 350 de euro pe lună. În zona Alexandru cel Bun, chiria medie solicitată de proprietari este de 360 de euro lunar.

Un buget mediu de 300 de euro pe lună este suficient pentru închirierea unei garsoniere în orașe precum Craiova, Galați sau Ploiești. Pentru un apartament cu 2 camere, chiria medie ajunge la 420 de euro lunar în toate cele trei orașe.

În Craiova și Galați, chiria medie pentru un apartament cu 3 camere este de 500 de euro pe lună. În Ploiești, pentru o locuință de același tip, chiria medie urcă la 600 de euro lunar.

Timișoara este cel mai ieftin mare centru universitar din țară pentru chiriași. Bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere ajunge la 275 de euro pe lună, un nivel mai redus decât în principalele centre universitare din România.

Pentru un apartament cu 2 camere, chiria medie este de 440 de euro pe lună, iar pentru unul cu 3 camere ajunge la 500 de euro lunar.

Cele mai ieftine garsoniere disponibile în prezent pe piața rezidențială se găsesc în Oradea, unde chiria medie este de 250 de euro pe lună. În Sibiu, pentru o locuință de acest tip, chiria medie ajunge la 300 de euro lunar.

Cele mai ieftine apartamente cu 2 camere sunt disponibile în Sibiu și Oradea, unde bugetul mediu necesar pentru închiriere este de 400 de euro pe lună. Pentru apartamentele cu 3 camere, chiria medie ajunge în ambele orașe la 500 de euro lunar, un nivel similar celui înregistrat în centre urbane precum Galați sau Craiova.