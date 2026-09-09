Se schimbă ceva pentru Andreea Esca la PRO TV? Mesajul cu tâlc transmis de știristă: Nu mai am 20 de ani

Andreea Esca a vorbit despre parcursul său profesional și despre posibilitatea de a renunța la pupitrul știrilor PRO TV pentru a prezenta o emisiune de divertisment. Esca a împlinit 54 de ani și a ales să-și marcheze aniversarea într-un mod aparte. Prezentatoarea și-a sărbătorit ziua alături de aproximativ 180 de persoane, la spectacolul susținut de bunul său prieten, Pavel Bartoș.

După mai bine de 30 de ani petrecuți la PRO TV, Andreea Esca susține că este în continuare implicată în meseria sa și preocupată să își îmbunătățească permanent modul de lucru. Pentru prezentatoare, experiența acumulată nu reprezintă un motiv pentru a renunța la ceea ce face, ci o oportunitate de a căuta permanent variante prin care proiectul să poată fi îmbunătățit.

Întrebată dacă s-ar vedea într-un format de divertisment, după anii petrecuți la pupitrul știrilor, Andreea Esca a exclus această posibilitate. Ea consideră că este mai potrivit să continue într-un domeniu în care are experiență și pe care spune că îl stăpânește cel mai bine.

„Nu. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun, iar eu cred că asta fac cel mai bine. Drept urmare, nu, nu mă gândesc. Mă gândesc doar cum să fac și mai bine, să fie diferit, să găsesc tot felul de idei, dar pentru același proiect”, a mărturisit Andreea Esca.

Declarațiile prezentatoarei indică faptul că o eventuală trecere către divertisment nu face parte, în acest moment, din planurile sale profesionale. În schimb, atenția sa rămâne îndreptată spre proiectul pe care îl prezintă și spre găsirea unor idei care să îi ofere în continuare elemente de noutate.

Andreea Esca spune că, deși are în spate o experiență de peste trei decenii, continuă să fie atentă la propria prestație. Prezentatoarea afirmă că își urmărește modul în care lucrează și că încearcă să corecteze lucrurile pe care le consideră nepotrivite.

Această preocupare pentru propria prestație se menține și după numeroșii ani petrecuți în televiziune. Experiența nu elimină, în opinia sa, nevoia de a analiza permanent ceea ce face și de a identifica aspectele care pot fi îmbunătățite.

„Tot timpul sunt atentă la mine. Așa cum sunt atentă și la alții, sunt atentă și la mine. Și dacă observ orice lucru care mi se pare că nu este în regulă, încerc să-l fac să fie bine”, a explicat Esca.

După o carieră care se întinde pe mai mult de 30 de ani, Andreea Esca recunoaște că ritmul televiziunii este resimțit diferit față de perioada tinereții. Prezentatoarea spune că obosește mai des și că energia nu mai este aceeași ca la începutul carierei.

Cu toate acestea, ea afirmă că nu obișnuiește să se oprească atunci când lucrurile devin dificile. Andreea Esca leagă această caracteristică de felul său de a fi și spune că a preluat-o de la mama și bunica sa.

„Obosesc, obosesc de foarte multe ori. Obosesc din ce în ce mai mult, pentru că nu mai am 20 de ani. Dar cred că, din acest punct de vedere, semăn cu mama și cu bunica mea. Noi așa suntem, pur și simplu. Și mai știu că mă învăța un șef de-al meu că statul obosește cel mai tare”, a mărturisit vedeta TV pentru Click!.

Andreea Esca este prezentă la PRO TV încă de la lansarea postului, pe 1 decembrie 1995. Prima ediție a jurnalului rămâne un moment important din cariera sa, iar prezentatoarea și-a amintit emoțiile pe care le-a avut înainte de prima intrare în direct.

Pregătirea pentru lansarea postului a presupus o perioadă intensă de muncă pentru întreaga echipă. Reportajele pentru ediția din 1 decembrie 1995 fuseseră pregătite în prealabil, iar presiunea asupra prezentatoarei a crescut pe măsură ce momentul primei emisii se apropia.

Andreea Esca a povestit că a resimțit puternic responsabilitatea pe care o avea înainte de intrarea în direct. În acea zi, la lansarea oficială de la Palatul Parlamentului, se aflau președintele țării, premierul, miniștri, diplomați, oameni importanți ai momentului și invitați din străinătate.