Fanii, cei mai valoroși consumatori pentru industria de streaming. Cât cheltuie lunar pe servicii video

Fanii devin tot mai importanți pentru industria de streaming, nu doar prin timpul petrecut consumând conținut, ci și prin banii cheltuiți lunar. Un nou studiu ne arată diferențe semnificative față de ceilalți utilizatori și evidențiază rolul inteligenței artificiale în atragerea și fidelizarea publicului pe termen lung.

Fanii au devenit una dintre cele mai valoroase categorii de consumatori pentru serviciile de streaming și industria de divertisment, potrivit studiului Deloitte Digital Media Trends 2026. Aceștia cheltuie, în medie, 71 de dolari pe lună pentru servicii de streaming video, comparativ cu 56 de dolari în cazul celorlalți consumatori.

Fanii consumă zilnic cu 51 de minute mai mult conținut media și de divertisment decât non-fanii și sunt mai predispuși să își urmărească interesele pe mai multe platforme. Studiul arată, de asemenea, că vârsta medie a fanilor este de 44 de ani, față de 58 de ani în cazul non-fanilor.

Andrei Ionescu, Consulting Market Leader la Deloitte România, consideră că industria serviciilor de streaming trece de la o strategie concentrată în principal pe lansarea de conținut la una bazată pe construirea unei relații continue cu utilizatorii. El a explicat că, dacă în trecut competiția era axată pe atragerea abonaților prin conținut nou, în prezent diferențierea se realizează prin capacitatea platformelor de a oferi experiențe relevante și constante.

Potrivit lui, inteligența artificială generativă poate avea un rol important în această transformare, prin funcții precum recomandările și rezumatele personalizate, dar și prin dezvoltarea unor noi forme de interacțiune. Ionescu a subliniat că succesul platformelor va depinde și de capacitatea acestora de a înțelege mai bine comportamentul fanilor și de a transforma interacțiunile cu aceștia în valoare pe termen lung.

Studiul mai arată că aproape 40% dintre fani ar accepta conținut creat cu ajutorul inteligenței artificiale dacă acesta ar fi etichetat corespunzător. În același timp, peste un sfert dintre aceștia și-ar dori rezumate personalizate despre serialele, francizele și creatorii preferați.

22% dintre participanți au declarat că ar utiliza mai mult serviciile de streaming dacă platformele le-ar oferi recomandări mai personalizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Industria serviciilor de streaming trece de la o strategie bazată predominant pe lansări de conţinut la una centrată pe construirea unei relaţii continue cu utilizatorii. Dacă în trecut competiţia era concentrată pe atragerea de abonaţi prin conţinut nou, astăzi, diferenţierea se realizează prin capacitatea de a oferi experienţe continue şi relevante. Inteligenţa artificială generativă poate juca un rol esenţial în această transformare, de la recomandări şi rezumate personalizate până la noi forme de interacţiune. În acelaşi timp, succesul va depinde de capacitatea platformelor de a înţelege mai bine comportamentul fanilor şi de a transforma interacţiunile în valoare pe termen lung”, a declarat Ionescu.

În rândul generației Z, 71% dintre fani declară că își urmăresc interesele pe mai multe platforme și în formate diferite, de la serviciile de streaming și rețelele sociale până la evenimente live și produse dedicate comunităților de fani. În cazul Millennials, proporția este de 67%.

Studiul arată, de asemenea, că aproape jumătate dintre fanii intervievați afirmă că nivelul lor de implicare în pasiunile proprii a rămas constant de-a lungul diferitelor etape ale vieții. Potrivit raportului, acest comportament indică un potențial semnificativ de creare a valorii pe termen lung pentru companiile din industria media și de divertisment.

Raportul Deloitte Digital Media Trends 2026 a fost realizat pe baza răspunsurilor oferite de peste 3.500 de consumatori din SUA.