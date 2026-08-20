Generația Z utilizează inteligența artificială mai activ decât celelalte categorii demografice. Un nou studiu arată cât de mult a intrat AI în viața tinerilor

Generația Z utilizează inteligența artificială mai activ decât celelalte categorii demografice și începe să îi atribuie un rol care depășește utilizarea practică. Aproape jumătate dintre tinerii din această generație folosesc AI zilnic sau aproape zilnic, iar mai mult de un sfert spun că interacționează cu sistemele de inteligență artificială într-un mod similar celui în care ar interacționa cu un prieten.

Datele provin dintr-o cercetare realizată de centrul intern de cercetare de piață al Kaspersky în martie 2026, la care au participat 7.200 de persoane din 18 țări. Potrivit rezultatelor studiului, 47% dintre respondenții din Generația Z utilizează inteligența artificială zilnic sau aproape zilnic. Este cea mai mare proporție înregistrată în rândul tuturor grupurilor demografice analizate.

Principala utilizare este căutarea de informații, menționată de 56% dintre respondenții din Gen Z care folosesc AI. Studiul arată că 49% apelează la inteligența artificială pentru studiu, 47% pentru generarea de idei, iar 39% pentru activități profesionale.

Totuși, relația Generației Z cu inteligența artificială nu se limitează la sarcini practice. Un procent de 27% dintre respondenți afirmă că folosesc AI ca pe un prieten, proporție mai ridicată decât în cazul celorlalte generații.

Această tendință indică o schimbare în modul în care este percepută inteligența artificială. Dacă inițial sistemele AI erau utilizate în principal pentru rezolvarea unor sarcini punctuale, acestea ajung să fie folosite și pentru conversații, sprijin emoțional sau companie.

Integrarea sistemelor conversaționale în viața digitală a Generației Z este evidențiată și de modul în care acestea sunt utilizate pentru chestiuni personale.

Conform sondajului, 28% dintre respondenții din Gen Z folosesc inteligența artificială pentru a discuta probleme personale pe care preferă să nu le împărtășească altor persoane. AI poate ajunge astfel să fie percepută drept un spațiu privat și să ofere utilizatorilor un anumit tip de sprijin emoțional.

Kaspersky atrage însă atenția că un sistem AI nu este un prieten uman. Răspunsurile generate pot fi inexacte sau nepotrivite, iar utilizatorii pot ajunge să ofere mai ușor informații sensibile decât ar face-o în cazul unui serviciu online obișnuit.

Folosirea intensă a inteligenței artificiale nu este însoțită întotdeauna de măsuri de securitate corespunzătoare. Deși Gen Z are un nivel ridicat de activitate online și manifestă un grad important de încredere în AI, mulți dintre respondenți subestimează riscurile asociate acestor tehnologii.

Doar 42% dintre respondenți afirmă că iau în mod constant măsuri de protecție atunci când utilizează servicii AI. Printre aceste măsuri se numără verificarea informațiilor generate prin raportare la alte surse de încredere și evitarea divulgării datelor confidențiale sau sensibile.

Alți 52% aplică aceste măsuri doar ocazional, în timp ce 6% nu le aplică deloc.

Problema devine mai importantă pe măsură ce inteligența artificială este utilizată în educație, comunicare și luarea deciziilor personale. Informațiile incorecte furnizate de un sistem AI pot influența activitatea academică sau deciziile de zi cu zi.

În același timp, conversațiile purtate cu sistemele AI pot conține documente personale, parole, date financiare, informații referitoare la sănătate sau mesaje private. Cu cât interacțiunea cu inteligența artificială devine mai personală, cu atât utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că datele introduse într-un serviciu AI ar trebui tratate ca neconfidențiale.

Kaspersky recomandă verificarea informațiilor importante și evitarea dependenței de un singur răspuns generat de inteligența artificială. Precauția este deosebit de importantă în cazul subiectelor educaționale, financiare, juridice, medicale și al altor teme sensibile, unde o informație greșită poate avea consecințe serioase.

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu transmită serviciilor AI parole, date de plată, documente de identitate, corespondență privată sau alte informații confidențiale. De asemenea, înainte de folosirea unei platforme noi este important să fie înțelese datele pe care aceasta le colectează și modul în care respectivele informații pot fi procesate sau stocate.

Cercetarea a fost realizată de centrul de cercetare de piață al Kaspersky în martie 2026. La sondaj au participat 7.200 de respondenți din 18 țări: Brazilia, China, Columbia, Egipt, Franța, Germania, India, Indonezia, Italia, Malaezia, Mexic, Arabia Saudită, Spania, Africa de Sud, Thailanda, Turcia și Vietnam.