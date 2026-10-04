Prosumatorii trag semnalul de alarmă. România depinde tot mai mult de energia din import: „Noi suntem soluția”

Prosumatorii au ajuns să joace un rol major în funcționarea sistemului energetic din România, în special în perioadele în care producția hidro este redusă, iar unele capacități nucleare nu sunt disponibile. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) susține că puterea instalată a acestora a depășit 4.400 MW și cere Guvernului, ANRE și furnizorilor să recunoască importanța lor strategică.

APCE atrage atenția asupra situației înregistrate sâmbătă seara, când, potrivit informațiilor invocate de asociație, importurile de energie s-au apropiat de 3.400 MW și au depășit întreaga producție a țării. Capacitatea maximă de import este de aproximativ 4.000 MW, însă nivelul efectiv disponibil depinde de funcționarea rețelelor Transelectrica și de energia disponibilă în regiune.

În același timp, APCE arată că Hidroelectrica, deși dispune de peste 6.300 MW instalați, a ajuns în timpul nopții la o producție de aproximativ 200 MW, iar la vârful de consum nu depășea 1.500 MW. Asociația pune situația pe seama secetei și a necesității conservării rezervelor de apă.

În acest context, prosumatorii ar avea un rol dublu. În timpul zilei, energia produsă și consumată direct în gospodării și firme reduce cererea din rețea, în timp ce surplusul este injectat în sistem. Seara, cei care dispun de baterii pot utiliza energia stocată și pot reduce necesarul care trebuie acoperit din producția națională sau din import.

Potrivit estimărilor APCE, aproape 200.000 de prosumatori, persoane fizice și firme, dispun de sisteme de stocare cu o capacitate totală de 2,2 GW. Asociația susține că folosirea bateriilor în orele de seară contribuie la reducerea cantității de energie care trebuie importată.

Investițiile în panouri fotovoltaice și baterii au fost realizate de populație și companii, inclusiv prin programe de finanțare publică. APCE estimează valoarea acestora la aproximativ 580 de milioane de euro și consideră că statul ar trebui să încurajeze extinderea capacităților de producție și stocare.

APCE critică întârzierile la plata energiei livrate

Asociația reclamă și modul în care sunt tratați prosumatorii de către autorități și furnizori. APCE admite că rețelele trebuie modernizate și că integrarea producției și a capacităților de stocare necesită reguli tehnice, dar susține că aceste probleme nu ar trebui să conducă la limitarea drepturilor prosumatorilor sau la amânarea plăților pentru energia livrată.

Dan Pîrșan, președintele APCE, afirmă:

„Prosumatorii sunt astăzi plasa de siguranță energetică a României: ziua produc și livrează surplusul, iar cei cu baterii reduc seara presiunea pe un sistem vulnerabil. Când apa lipsește și producția nucleară este indisponibilă, investițiile oamenilor devin cu atât mai importante. Guvernul, ANRE și furnizorii trebuie să înceteze să îi trateze ca pe o problemă. Noi suntem soluția. Nu cerem aplauze. Cerem plata lunară a energiei, respectarea drepturilor și sprijin pentru stocare. Este inadmisibil să beneficiezi de contribuția prosumatorilor și să le pui piedici tocmai când trebuie să îi plătești.”

APCE solicită și aplicarea unei cote zero de TVA pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare. Organizația consideră că statul ar trebui să faciliteze investițiile prin care gospodăriile și firmele își pot produce și stoca singure energia, în loc să acorde prioritate încasărilor bugetare pe termen scurt.

Potrivit asociației, dezvoltarea stocării ar putea avea o importanță deosebită în orele de vârf de seară, când producția internă nu reușește întotdeauna să acopere necesarul de consum. APCE susține că sprijinirea acestor investiții ar contribui la reducerea vulnerabilității energetice și a dependenței de importuri.