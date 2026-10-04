Casele și apartamentele continuă să se scumpească. România depășește cu mult media europeană

România se află printre statele europene în care locuințele s-au scumpit cel mai puternic. Prețurile au crescut cu 12,1% în al doilea trimestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Eurostat.

Ritmul înregistrat pe piața din România este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene. La nivelul UE, locuințele s-au scumpit cu 4,7% într-un an, în timp ce inflația a fost de 3,2%.

Diferențele dintre piețele imobiliare europene sunt considerabile. Nouă dintre cele 29 de țări analizate au înregistrat creșteri anuale de două cifre.

Cel mai puternic avans a fost consemnat în Portugalia, unde prețurile locuințelor au urcat cu 16,5%. Bulgaria urmează cu 15,5%, iar Lituania a raportat o creștere de 14,3%.

În Slovacia, scumpirea a fost de 13,6%, iar în Croația de 12,7%.

România și Spania au înregistrat același ritm de creștere, de 12,1%. Pe lista statelor cu avansuri de peste 10% se mai află Letonia, cu 11,4%, și Ungaria, cu 10,2%.

Aproape de acest prag s-au situat Danemarca, unde locuințele s-au scumpit cu 9,4%, Slovenia, cu 9,1%, și Cehia, cu 8,6%.

În timp ce o mare parte a Europei se confruntă cu locuințe mai scumpe, trei dintre țările analizate au mers în direcția opusă.

Finlanda a înregistrat o scădere anuală de 2,7%, Luxemburg de 2,2%, iar Franța de 0,8%.

Diferențe mari apar și între principalele economii ale Uniunii Europene. Spania a avut un avans de 12,1%, în timp ce Italia a înregistrat o creștere de 4%.

În Germania, prețurile au urcat cu numai 0,6%.

Carsten Brzeski și Franziska Biehl de la ING au descris dificultățile cu care se confruntă piața germană.

„[În Germania] ratele mai mari ale dobânzilor ipotecare au revenit. Accesibilitatea locuințelor se deteriorează. Cererea de credite ipotecare scade”, au arătat aceștia în analiza lor.

Evoluția pieței imobiliare depinde într-o măsură importantă de situația fiecărei țări, chiar dacă statele europene sunt expuse unor condiții economice și monetare comune.

Mikk Kalmet, expert în imobiliare la Global Property Guide, indică printre factorii importanți oferta insuficientă de locuințe, veniturile populației, condițiile de creditare și evoluțiile demografice.

„Piețele imobiliare sunt fundamental locale, chiar dacă țările europene au multe dintre aceleași condiții economice și monetare”, a spus el.

În cazul Portugaliei, unde a fost înregistrată cea mai mare scumpire, cererea continuă să depășească oferta, în special în Lisabona, Porto și în zonele de coastă.

„Construcțiile noi limitate, investițiile străine, cererea legată de turism și deficitul persistent de locuințe au contribuit la creșterea prețurilor”, a explicat Kalmet.

Pentru Bulgaria, specialistul indică majorarea veniturilor și salariilor, accesul la finanțare ipotecară și interesul pentru proprietăți ca investiție.

Creșterea prețurilor locuințelor rămâne vizibilă și după eliminarea efectului inflației.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile au avansat cu 4,7%, iar inflația a fost de 3,2%. Rezultă astfel o creștere reală de aproximativ 1,5%.

Portugalia se detașează și după această ajustare. Cu o inflație de 3,6%, creșterea reală a prețurilor locuințelor a ajuns la 12,1%.

Avansuri reale importante au fost consemnate și în Slovacia, Bulgaria, Lituania, Spania, Letonia, Danemarca, Ungaria și Croația.

În schimb, șase state au înregistrat scăderi ale prețurilor în termeni reali. Luxemburg se află în fruntea acestora, cu un recul de 6,4%, urmat de Franța, cu 3,2%, în timp ce Germania a înregistrat o scădere reală de 2%.

Oferta insuficientă de locuințe ar putea continua să susțină prețurile pe mai multe piețe europene, însă evoluțiile nu sunt așteptate să fie uniforme.

„Trei factori ies în evidență: deficitul persistent de locuințe, creșterea veniturilor gospodăriilor și schimbarea condițiilor ipotecare. În multe țări europene, construcțiile rezidențiale nu au reușit să țină pasul cu cererea de locuințe”, a explicat Kalmet.

Un element important pentru perioada următoare îl reprezintă costul finanțării. Evoluția dobânzilor influențează direct accesibilitatea creditelor ipotecare și, implicit, cererea de proprietăți.