Acționarii EVERGENT Investments au aprobat o nouă operațiune de răscumpărare a acțiunilor companiei, precum și reducerea capitalului social prin anularea unei părți dintre acțiunile proprii dobândite în anii 2025 și 2026. Deciziile au fost adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 18 noiembrie 2026, în urma analizării propunerilor înaintate de Consiliul de administrație.

Potrivit hotărârilor aprobate, compania va putea răscumpăra maximum 38.900.000 de acțiuni EVER pe parcursul exercițiului financiar 2027.

Totodată, acționarii au aprobat reducerea capitalului social al EVERGENT Investments de la 86.410.373,4 lei la 83.810.373,4 lei. Operațiunea va fi realizată prin anularea unui număr de 26.000.000 de acțiuni proprii, achiziționate de companie în cursul anilor 2025 și 2026.

Decizia privind reducerea capitalului social presupune și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

Claudiu Doroș, președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments, consideră că votul acționarilor participanți la Adunarea Generală confirmă încrederea acestora în direcția strategică a companiei și susținerea măsurilor care ar urma să contribuie la evoluția societății în perioada următoare.

Acesta a subliniat importanța unei comunicări constante cu acționarii și a alinierii deciziilor strategice la interesele lor, pe care le consideră elemente fundamentale pentru construirea unui parteneriat durabil și pentru creșterea sustenabilă a companiei.

Conducerea EVERGENT Investments își menține angajamentul față de o strategie echilibrată, orientată către performanță, stabilitate și crearea de valoare pentru acționari.

„Votul acționarilor participanți la AGA confirmă încrederea în direcția strategică a EVERGENT Investments și susținerea deciziilor care vor contribui la evoluția companiei în perioada următoare. Considerăm că o comunicare continuă cu acționarii și alinierea deciziilor strategice la interesele acestora sunt fundamentale pentru un parteneriat durabil și pentru creșterea sustenabilă a companiei. Rămânem dedicați unei strategii echilibrate, axate pe performanță, stabilitate și pe crearea de valoare pentru acționari”, a spus Claudiu Doroș, președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments.

La rândul său, Cătălin Iancu, directorul general al EVERGENT Investments, a explicat că aprobarea unei noi operațiuni de răscumpărare reflectă interesul acționarilor pentru continuarea acestui demers, în contextul experienței pozitive înregistrate de programele implementate anterior.

Noua operațiune reconfirmă angajamentul companiei privind alocarea eficientă a capitalului și a resurselor disponibile, cu scopul de a contribui la consolidarea poziției sale financiare.

Directorul general a precizat că implementarea programului va respecta aceleași principii de disciplină și rigoare managerială demonstrate de companie până în prezent.