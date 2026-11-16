Intel a fost dată în judecată de un grup de acționari care acuză producătorul american de procesoare că a ascuns efectele încetinirii prelungite a vânzărilor de calculatoare personale. Reclamanții susțin că societatea a întârziat să dezvăluie informații despre scăderea cererii și acumularea stocurilor. Pe 30 octombrie, acțiunile Intel au pierdut 28,6% din valoare într-o singură ședință.

Acțiunea colectivă propusă a fost depusă vineri la o instanță federală din San Jose, California. Procesul este condus de un fond de pensii din Michigan, iar reclamanții solicită despăgubiri pentru pierderile suferite.

Acționarii susțin că Intel a întârziat să comunice informații despre impactul încetinirii vânzărilor de PC-uri și al acumulării excesive de stocuri asupra veniturilor companiei, relatează Reuters.

Potrivit acestora, problemele de pe piața calculatoarelor personale și surplusul de inventar au avut efecte mai puternice decât beneficiile generate de dezvoltarea centrelor de date și de boom-ul inteligenței artificiale.

Reclamanții mai afirmă că Intel ar fi avut atât motivația, cât și oportunitatea de a-i induce în eroare pe investitori. Aceștia fac referire la o operațiune de majorare a capitalului desfășurată la jumătatea lunii august.

Compania a vândut atunci acțiuni în valoare de 23 de miliarde de dolari, la un preț de 95 de dolari pe titlu. Operațiunea a avut loc la jumătatea unui al treilea trimestru descris de reclamanți drept dezastruos.

Intel urmărea să atragă capital pentru dezvoltarea activității de producție de cipuri la comandă. Aceasta reprezintă o componentă importantă a strategiei de afaceri promovate de directorul general Lip-Bu Tan.

Acțiunile companiei au închis ședința de vineri la 59,66 dolari.

Pe 30 octombrie, acțiunile Intel s-au prăbușit cu 28,6%, ștergând aproximativ 140 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră.

Scăderea a venit la o zi după ce compania, cu sediul în Santa Clara, California, a publicat estimări sub așteptările pieței pentru veniturile și profitul din trimestrul al patrulea.

Intel a avertizat și asupra continuării perioadei dificile de pe piața calculatoarelor personale.

Directorul general Lip-Bu Tan le-a spus analiștilor că este nemulțumit de problemele de aprovizionare cu componente necesare producției. El a menționat și o criză fără precedent pe piața memoriilor, care afectează cererea pentru PC-uri.

Tan a recunoscut că societatea trebuie să intervină rapid pentru a depăși dificultățile. Acesta a subliniat urgența rezolvării problemelor de producție și aprovizionare.

„Trebuie să abordăm aceste provocări cu maximă urgență”, a declarat directorul general al Intel.

La fel ca alte mari companii din sectorul tehnologic, Intel a investit sume importante în extinderea capacităților de producție. Totuși, întreruperile din lanțurile de aprovizionare au îngreunat valorificarea cererii tot mai mari pentru cipuri destinate centrelor de date.

În paralel, creșterea prețurilor memoriilor a făcut calculatoarele personale mai scumpe. Această evoluție a afectat cererea pentru astfel de produse.

Procesul intentat vineri este condus de City of Southfield Fire and Police Retirement System. Acesta solicită despăgubiri pentru acționarii Intel care au deținut titluri în perioada 23 iulie – 29 octombrie 2026.

Directorul general Lip-Bu Tan și directorul financiar David Zinsner sunt, de asemenea, menționați printre pârâți.

Intel nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise duminică de Reuters.

În pofida prăbușirii recente, acțiunile Intel au înregistrat o creștere de 62% de la începutul anului până vineri. Totuși, titlurile s-au îndepărtat considerabil de maximul recent de 142,35 dolari, atins pe 30 iunie.