Sonda spațială Voyager 1, lansată de NASA în 1977, urmează să atingă o distanță impresionantă față de Pământ. Pe 18 noiembrie 2026, aceasta va ajunge la aproximativ 26 de miliarde de kilometri, echivalentul unei zile-lumină. Este primul obiect construit de oameni care ajunge atât de departe în spațiu.

Pe 18 noiembrie 2026, la ora 11:16, ora Europei Centrale, Voyager 1 va atinge pragul simbolic de o zi-lumină față de Pământ.

O zi-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină în 24 de ore. Aceasta este de aproximativ 26 de miliarde de kilometri.

Lumina străbate această distanță într-o singură zi. Voyager 1 a avut nevoie de 49 de ani, două luni și 11 zile.

Sonda continuă să călătorească prin spațiu cu o viteză de aproximativ 61.000 de kilometri pe oră.

La această distanță, comunicațiile cu Pământul sunt extrem de lente. Un semnal radio are nevoie de aproximativ 24 de ore pentru a ajunge la sondă.

Un răspuns necesită încă o zi, ceea ce înseamnă aproape 48 de ore pentru un schimb complet de informații.

Voyager 1 a fost lansată în 1977, într-un moment favorabil explorării planetelor exterioare ale Sistemului Solar.

Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se aflau într-o configurație rară, care apare aproximativ o dată la 176 de ani.

Această aliniere le-a permis cercetătorilor să planifice misiuni folosind atracția gravitațională a planetelor.

Voyager 1 a trecut pe lângă Jupiter și Saturn, folosind gravitația acestora pentru a-și modifica traiectoria și a accelera.

Manevra este cunoscută drept asistență gravitațională.

În spațiul cosmic, unde rezistența mediului este extrem de redusă, sonda își poate continua deplasarea fără propulsie permanentă.

În februarie 1990, Voyager 1 a realizat o imagine celebră a Sistemului Solar, privit de la mare distanță.

Fotografiile au fost realizate dincolo de orbita planetei Neptun.

În 2012, sonda a devenit primul obiect construit de oameni care a pătruns în spațiul interstelar.

Chiar și după aproape cinci decenii, Voyager 1 continuă să transmită informații științifice.

Suzanne Dodd, managerul proiectului la Jet Propulsion Laboratory, a explicat că un schimb de mesaje cu sonda durează acum două zile.

La rândul său, Kareem Badaruddin, manager al misiunii, a subliniat că Voyager 1 continuă să funcționeze și să transmită date.

Aceste informații provin dintr-o regiune a spațiului pe care nicio altă sondă construită de oameni nu a explorat-o.

Misiunea Voyager 1 nu se va încheia odată cu oprirea instrumentelor sale.

Sursa de energie bazată pe plutoniu se va epuiza, dar sonda își va continua deplasarea prin spațiu.

Peste aproximativ 40.000 de ani, aceasta va trece prin apropierea stelei Gliese 445.

Steaua se află în prezent la peste 17 ani-lumină de Pământ.

Pentru a parcurge o distanță de un singur an-lumină, Voyager 1 are nevoie de aproximativ 18.000 de ani.

NASA consideră că sonda ar putea continua să călătorească prin Calea Lactee pentru o perioadă practic nelimitată.

La bordul sondei se află și celebrul Golden Record, un disc fonografic conceput ca mesaj pentru eventuale civilizații extraterestre.

Acesta conține înregistrări sonore care prezintă limbile și culturile de pe Pământ.

Probabilitatea ca discul să fie descoperit și redat de o civilizație extraterestră este considerată foarte redusă.

Una dintre înregistrări îi aparține lui Kurt Waldheim, fost secretar general al ONU între 1972 și 1981.

Waldheim a devenit ulterior președintele Austriei, funcție ocupată între 1986 și 1992.

Trecutul său militar din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a provocat controverse după lansarea sondei.

Au apărut acuzații privind o presupusă implicare a acestuia în crime naziste, legate de perioada în care a servit în armata germană în Balcani.