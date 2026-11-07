NASA face recrutări pentru misiunile pe Lună. Înscrierile sunt deschise până pe 3 decembrie

NASA a anunțat deschiderea unei noi campanii de recrutare a astronauților, în contextul extinderii programului Artemis și al planurilor de construire a unei baze permanente pe Lună. Candidații își pot depune dosarele până pe 3 decembrie, iar selecția finală este programată pentru sfârșitul anului 2027. Agenția spațială americană are în prezent doar 32 de astronauți activi.

NASA a lansat sâmbătă o nouă campanie de recrutare a astronauților, invitând persoanele interesate să participe la viitoarele misiuni de explorare a Lunii.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui spectacol aviatic organizat la Centrul Spațial Kennedy, eveniment dedicat explorării lunare și progreselor din domeniul aviației și tehnologiei.

Agenția spațială americană încearcă să își extindă echipa în condițiile în care programul Artemis urmărește revenirea oamenilor pe suprafața Lunii și dezvoltarea unei prezențe permanente în afara orbitei terestre joase.

În prezent, NASA dispune de numai 32 de astronauți activi, un număr considerat insuficient pentru amploarea misiunilor planificate.

„Avem mult mai multă muncă de făcut decât astronauți disponibili”, a declarat pentru Associated Press Randy Bresnik, comandantul misiunii Artemis III.

Ultima campanie de recrutare a avut loc în urmă cu doi ani. Atunci, peste 8.000 de persoane și-au depus candidatura, însă numai zece au fost selectate în septembrie 2025.

Persoanele interesate să devină astronauți NASA își pot depune candidaturile până pe 3 decembrie 2026.

Agenția estimează că procesul de selecție se va încheia spre sfârșitul anului 2027, iar noii candidați vor începe pregătirea la începutul anului 2028.

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să fie cetățeni americani, să dețină studii universitare și să aibă experiență profesională relevantă.

Pregătirea obligatorie durează aproximativ doi ani și presupune un program solicitant. Chiar și după finalizarea acesteia, astronauții pot aștepta mai mulți ani înainte de a primi prima misiune spațială.

Frank Rubio, membru al echipajului Artemis III și deținătorul recordului american de 371 de zile consecutive petrecute în spațiu, a subliniat importanța răbdării.

Acesta a explicat că deplasarea efectivă pe Lună ar putea reprezenta doar aproximativ 1% din experiența unui astronaut, cea mai mare parte a activității fiind dedicată pregătirii și sprijinirii misiunilor.

Programul Artemis a intrat într-o nouă etapă în aprilie 2026, când echipajul Artemis II a efectuat un zbor în jurul Lunii.

Următoarea misiune, Artemis III, este programată pentru vara anului 2027 și va avea ca obiectiv testarea procedurilor de andocare între capsula echipajului și două vehicule de aselenizare.

Acestea sunt dezvoltate de SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, compania fondată de Jeff Bezos.

Spre deosebire de Artemis II, misiunea Artemis III se va desfășura în apropierea Pământului, fără un nou survol al Lunii.

Testele vor pregăti misiunea Artemis IV, planificată pentru 2028, când NASA intenționează să trimită doi astronauți pe suprafața lunară, în apropierea polului sud.

Ar fi prima aselenizare cu echipaj uman după o pauză de peste jumătate de secol.

Planurile NASA nu se limitează la revenirea astronauților pe Lună. Agenția urmărește dezvoltarea treptată a unei baze permanente, prin transportul unor vehicule de explorare, roboți, structuri și rețele de alimentare cu energie.

Noua generație de astronauți ar urma să contribuie la aceste activități, atât prin participarea la misiuni, cât și prin pregătirea și coordonarea operațiunilor de la sol.

Campania de recrutare anunțată sâmbătă va forma cea de-a 25-a promoție de astronauți NASA de la selecția primilor șapte astronauți americani, cunoscuți drept Mercury Seven, în 1959.