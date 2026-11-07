Medicamentele antidepresive vor ajunge în mai multe farmacii din România. Alexandru Rogobete: Există stocuri în depozite

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că distribuția medicamentelor antidepresive și a altor tratamente pentru afecțiuni psihice ar urma să se îmbunătățească începând de săptămâna viitoare. Verificările efectuate de Agenția Națională a Medicamentului au arătat că există stocuri suficiente în depozite, însă acestea nu sunt distribuite uniform în farmaciile din țară. Ministrul a vorbit și despre dificultățile financiare majore cu care s-a confruntat sistemul sanitar în ultimele șase luni.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Cluj-Napoca, că problemele privind disponibilitatea unor medicamente pentru pacienții cu afecțiuni psihice sunt cauzate, în mare parte, de distribuția neuniformă la nivel național.

Potrivit acestuia, Agenția Națională a Medicamentului a verificat stocurile existente și a constatat că, pentru majoritatea produselor vizate, cantitățile disponibile sunt suficiente.

Ministrul a discutat și cu distribuitorii, solicitându-le să aprovizioneze un număr cât mai mare de farmacii.

„Există în momentul de faţă stocuri în România, în depozite, doar că nu există o acoperire la nivel naţional în farmacii. Eu am discutat şi cu distribuitorii de medicamente pentru farmacii, cu rugămintea de a distribui în cât mai multe farmacii”, a explicat Alexandru Rogobete.

Acesta estimează că situația se va îmbunătăți începând de săptămâna viitoare, când medicamentele ar urma să fie distribuite mai uniform în farmacii.

Ministrul a precizat că există și o situație distinctă, legată de un medicament produs exclusiv în Ungaria, pentru care fabricantul întâmpină dificultăți de producție.

Produsul, al cărui nume nu a fost comunicat, lipsește nu doar din România, ci și din alte țări europene.

„Cunosc situaţia. Există un produs, nu o să-i dau numele, un produs farmaceutic care se produce doar în Ungaria şi unde producătorul are o discontinuitate, o problemă de producţie. El lipseşte nu doar în România, ci la nivel regional european. Identificăm acum prin Agenţia Europeană a Medicamentului o altă sursă de producţie”, a declarat ministrul.

Autoritățile române colaborează cu Agenția Europeană a Medicamentului pentru identificarea unui producător alternativ.

Pe lângă problemele de aprovizionare cu medicamente, Alexandru Rogobete a vorbit despre dificultățile financiare cu care s-a confruntat sistemul sanitar în ultimele șase luni.

Potrivit ministrului, blocajele au afectat la nivel național unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate.

„Nu putem ignora că sistemul de sănătate a tranzitat cea mai mare criză financiară din ultimii zece ani, în ultimele şase luni”, a afirmat acesta.

Rogobete a susținut că situația a fost provocată de încercările de reducere a deficitului bugetar, care au dus la restrângerea resurselor disponibile pentru sănătate.

Ministrul a precizat că, în urma rectificării bugetare, au fost atrase fonduri suplimentare de 8,3 miliarde de lei pentru sistemul sanitar.

Din această sumă, 1,2 miliarde de lei au fost direcționate către zonele critice, inclusiv unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță și intervențiile prioritare pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale sau infarct.

Diferența a fost alocată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care a distribuit deja fondurile către programele naționale și unitățile sanitare.

Potrivit ministrului, finanțarea suplimentară începe să reducă problemele de aprovizionare cu medicamente provocate de lipsa banilor.

În cazul întreruperilor de producție, Ministerul Sănătății și Unifarm SA caută soluții alternative pentru asigurarea tratamentelor necesare în spitale, până la reluarea livrărilor obișnuite.