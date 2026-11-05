Românii caută și credite, nu doar reduceri de Black Friday 2026. Interesul pentru ofertele bancare a crescut cu peste 260%

Românii își extind interesul pentru ofertele de Black Friday 2026 dincolo de produsele și magazinele tradiționale. Datele Google arată o creștere de 262,1% a căutărilor asociate creditelor de consum și serviciilor bancare. În perioada 5 octombrie – 5 noiembrie, au fost înregistrate creșteri importante și pentru serviciile medicale, abonamentele digitale și produsele de înfrumusețare. Anul acesta, principala zi de reduceri este programată pentru vineri, 6 noiembrie.

Black Friday 2026 aduce schimbări importante în comportamentul de căutare al românilor, interesul pentru ofertele comerciale extinzându-se către servicii financiare, medicale și digitale, nu doar către produsele electronice sau articolele vestimentare.

Potrivit datelor Google, prezentate într-un comunicat transmis joi și preluat de Agerpres, cea mai mare creștere a interesului pentru ofertele de Black Friday a fost înregistrată în categoria Banking & Consumer Credit, unde căutările au avansat cu 262,1%.

Reprezentanții companiei arată că această evoluție reflectă transformarea Black Friday dintr-un eveniment comercial concentrat într-o singură zi sau într-un weekend într-o perioadă extinsă de cumpărături, care se desfășoară pe parcursul a aproximativ șase săptămâni.

Sezonul reducerilor începe astfel în octombrie și continuă până în prima jumătate a lunii noiembrie, iar utilizatorii caută oferte dintr-un număr tot mai mare de domenii.

„Black Friday are deja o tradiţie în România, dar comportamentul românilor legat de acest moment al cumpărăturilor s-a schimbat de-a lungul timpului. (…) Black Friday s-a transformat dintr-o acţiune de o zi/week-end într-un adevărat sezon comercial de şase săptămâni (octombrie – prima jumătate a lui noiembrie), caracterizat de expresii de căutare mai lungi şi extindere a interesului către alte industrii – de la clasicele tech şi fashion la servicii, banking, servicii medicale şi streaming. (…) căutările care includ expresia „black friday” au devenit mai conversaţionale: expresiile care conţin mai mult de şase cuvinte (de ex: „la ce oră începe Black Friday”) au crescut cu 160% în 2025 (faţă de 2022). Căutările „black friday” urmează o pantă ascendentă începând cu luna august, care se intensifică în luna octombrie şi atinge vârful în vinerea cu pricina – anul acesta este stabilită pe 6 noiembrie”, se arată în comunicatul companiei.

Analiza căutărilor efectuate între 5 octombrie și 5 noiembrie evidențiază creșteri semnificative pentru mai multe categorii de servicii care nu erau asociate în mod tradițional campaniilor de Black Friday.

După serviciile bancare și creditele de consum, cea mai mare creștere a fost înregistrată în sectorul Farma, Sănătate & Fitness, unde interesul pentru ofertele de Black Friday a avansat cu 149,7%.

În același interval, căutările pentru Streaming & Digital Subscriptions au crescut cu 90,1%, în timp ce segmentul Beauty & Parfumuri a consemnat un avans de 58,3%.

Datele companiei indică și apariția unei noi categorii de interes, cea a furnizorilor de electricitate și gaze naturale, identificată începând din 2025.

O altă schimbare privește modul în care utilizatorii formulează căutările. Expresiile asociate Black Friday au devenit mai detaliate, iar în 2025 numărul căutărilor alcătuite din peste șase cuvinte a fost cu 160% mai mare decât în 2022.

În clasamentul celor mai căutate expresii asociate Black Friday, pentru intervalul 5 august – 5 noiembrie, comercianții de produse electronice și electrocasnice continuă să ocupe primele poziții.

Expresia „eMag black friday” se situează pe primul loc, fiind urmată de „Altex black friday” și „Flanco black friday”.

Următoarele două poziții sunt ocupate de „Samsung black friday” și „Sephora black friday”, ceea ce indică prezența atât a produselor tehnologice, cât și a celor de înfrumusețare în preferințele de căutare ale utilizatorilor.

Pentru perioada 29 octombrie – 5 noiembrie, clasamentul căutărilor din categoria Frumusețe și parfumuri este dominat de trei comercianți.

Pe prima poziție se află expresia „Sephora Black Friday”, urmată de „Notino black friday” și „Douglas black friday”.

În categoria Banking & Asigurări, interesul pentru ofertele financiare de Black Friday se concentrează asupra a trei instituții bancare.

Expresia „SaltBank black friday” ocupă prima poziție în clasamentul Google, fiind urmată de „BCR black friday” și „UniCredit black friday”.

În sectorul sănătății, datele Google arată că utilizatorii urmăresc în special ofertele promovate de farmacii și comercianți specializați.

Cea mai căutată expresie din această categorie este „Farmacia Tei black friday”, urmată de „Bebe Tei black friday” și „Dr. Max black friday”.