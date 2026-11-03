Românii pregătesc mii de lei pentru Black Friday. Bugetul mediu de cumpărături a crescut cu aproape 10%

Black Friday continuă să fie unul dintre cele mai cunoscute evenimente de shopping din România, iar interesul consumatorilor pentru ediția din 2026 se menține ridicat. Potrivit unui studiu realizat de Kantar România înaintea evenimentului, notorietatea Black Friday a ajuns la 92%. Dintre persoanele care cunosc acest eveniment comercial, 56% au declarat că intenționează să facă achiziții în cadrul ediției din acest an.

Bugetele pregătite de români sunt, de asemenea, mai mari comparativ cu anul trecut. O treime dintre potențialii cumpărători au planificat să cheltuiască peste 3.000 de lei de Black Friday 2026, în timp ce unul din șase respondenți intenționează să aloce mai mult de 5.000 de lei.

Bugetul mediu planificat a crescut cu aproape 10% față de anul trecut și a ajuns la aproximativ 3.600 de lei, potrivit datelor prezentate de Kantar România.

Cumpărăturile online își păstrează popularitatea în rândul românilor care intenționează să participe la Black Friday. eMAG continuă să fie prima platformă online la care se gândesc potențialii cumpărători, fiind luată în calcul de aproape jumătate dintre aceștia.

Studiul indică și o creștere a participării efective la eveniment. Astfel, 34,8% dintre persoanele familiarizate cu Black Friday au declarat că anul trecut au cumpărat cel puțin un produs aflat la promoție. Procentul este mai mare cu 5,5 puncte procentuale față de cel înregistrat în 2025.

În ceea ce privește încrederea consumatorilor, peste un sfert dintre respondenți au declarat că au multă sau foarte multă încredere în campania de Black Friday.

Datele studiului arată și o diversificare a comportamentului de cumpărare, prin interesul tot mai mare pentru utilizarea combinată a canalelor online și offline. Potrivit Kantar România, această tendință a ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul studiului.

Carmen Pătrașcu, Country Manager Kantar România, a explicat că rezultatele din 2026 confirmă atractivitatea evenimentului în rândul consumatorilor români, susținută de notorietatea ridicată și de un nivel stabil de încredere. Aceasta a evidențiat creșterea bugetului mediu planificat, participarea mai numeroasă și diversificarea modalităților de cumpărare. În opinia reprezentantei companiei, Black Friday rămâne un reper important pentru consumul din România și continuă să ofere oportunități semnificative de achiziție.

„Datele din acest an confirmă atractivitatea evenimentului Black Friday în rândul consumatorilor români, pe fondul unui nivel ridicat de notorietate și al unei încrederi stabile în eveniment. Remarcăm totodată o evoluție pozitivă a bugetului mediu planificat, care ajunge la aproximativ 3.600 de lei, semnalând disponibilitatea consumatorilor de a aloca sume mai mari pentru achizițiile de Black Friday. Un alt indicator încurajator este creșterea participării la eveniment, dar și diversificarea comportamentului de cumpărare, prin interesul tot mai mare pentru combinarea canalelor online și offline, care a atins cel mai ridicat nivel din istoria studiului. Toate aceste evoluții confirmă că Black Friday rămâne un reper important pentru consumul din România, cu un potențial semnificativ de a genera interes și oportunități de achiziție”, a declarat Carmen Pătrașcu, Country Manager, Kantar România.

Electrocasnicele mici ocupă primul loc în preferințele potențialilor cumpărători. 37% dintre respondenții care intenționează să participe la Black Friday 2026 au declarat că ar fi interesați să achiziționeze produse din această categorie.

Televizoarele se află pe locul al doilea, cu un procent de 33,8%. Interesul pentru această categorie a crescut cu 15% comparativ cu anul trecut. Hainele completează primele trei poziții ale clasamentului, fiind menționate de 26,3% dintre potențialii cumpărători. Această categorie își păstrează popularitatea de la un an la altul.

Laptopurile revin în topul celor mai căutate produse de Black Friday 2026, intenția de achiziție pentru această categorie fiind cu 46% mai mare față de anul trecut.

Telefoanele mobile se regăsesc, la rândul lor, printre categoriile preferate, fiind menționate de 23,8% dintre respondenți. Alte produse de interes sunt frigiderele, cu 18,9%, și mașinile de spălat, cu 18,5%.

Studiul Kantar România a fost realizat în perioada 8-15 octombrie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național, format din 2.001 respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Interviurile au fost desfășurate prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice asistate de calculator. Marja maximă de eroare admisă la nivel total este de 2,2%, pentru un nivel de încredere de 95%.

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