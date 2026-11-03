Programul Rabla 2027 ar putea avea un buget mult mai mare. Natalia Intotero anunță noi reguli pentru cumpărarea mașinilor

Programul Rabla ar putea beneficia de un buget considerabil mai mare în 2027, după ce fondurile alocate în acest an s-au epuizat în mai puțin de cinci minute de la deschiderea înscrierilor. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că programul va reprezenta o prioritate și că autoritățile analizează posibilitatea acordării unei priorități producătorilor de autoturisme din Uniunea Europeană.

Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a declarat marți, 3 noiembrie, că își propune creșterea semnificativă a bugetului pentru Programul Rabla în anul 2027, în condițiile în care interesul românilor pentru finanțarea achiziției de autoturisme noi rămâne ridicat.

Oficialul a amintit că ediția din 2026 a beneficiat de un buget de 300 de milioane de lei, iar fondurile au fost epuizate în mai puțin de cinci minute de la deschiderea înscrierilor.

Natalia Intotero a precizat că, în anii anteriori, bugetul programului a ajuns la 1,2 miliarde de lei, însă nu a indicat o sumă exactă pentru ediția din 2027.

„Așa cum am menționat, pentru anul 2026, bugetul a fost doar de 300 de milioane. Pentru anul 2027, ne propunem un buget mult mai mare. Deci, reamintesc, în trecut, a fost bugetul de 1,2 miliarde de lei. Deci, va fi o prioritate acest program, așa cum ați menționat și dumneavoastră, imediat după lansarea acestui program, a fost o solicitare foarte mare din partea cetățenilor”, a declarat ministrul.

O altă modificare analizată de Ministerul Mediului vizează proveniența autovehiculelor care vor putea fi achiziționate prin program.

Dacă în ediția din 2026 beneficiarii pot cumpăra autoturisme și motociclete provenite din orice țară, pentru anul viitor autoritățile intenționează să acorde prioritate producătorilor din Uniunea Europeană.

Natalia Intotero a explicat că aceasta este una dintre direcțiile urmărite de minister, fără să anunțe deocamdată o modificare concretă a regulilor de eligibilitate.

Întrebată dacă legislația permite introducerea unei asemenea priorități, având în vedere regulile privind libera circulație, ministrul a precizat că ar putea fi necesare îmbunătățiri.

„Așa este. V-am spus, ne propunem cu prioritate. Dacă este cazul, vom veni și cu îmbunătățiri, dar vreau să reamintesc de unde au fost făcute achizițiile? Țări din Uniunea Europeană”, a afirmat Intotero.

Natalia Intotero a anunțat că discuțiile privind bugetul Programului Rabla pentru anul 2027 au început deja.

Ministrul a precizat că a avut întâlniri cu Daniel Zamfir și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta despre necesitatea continuării și finanțării programului.

Potrivit acesteia, dialogul cu reprezentanții Guvernului va continua, fiind necesară stabilirea resurselor financiare pentru ediția următoare.

„Am deschis-o deja, am avut o discuție cu domnul ministru Zamfir, am avut o discuție deja cu domnul ministru Nazare, suntem într-un dialog permanent și chiar mâine sper eu să avem o discuție cu domnul ministru Nazare pentru a explica încă o dată nevoia acestui program”, a declarat Natalia Intotero.

Ministrul Mediului își dorește ca bugetul de stat pentru anul 2027 să fie aprobat de Parlament până la sfârșitul acestui an.

În acest scenariu, discuțiile aplicate cu Administrația Fondului pentru Mediu ar urma să înceapă în ianuarie 2027, pentru pregătirea următoarei ediții a programului.

„Eu îmi doresc ca până la finalul anului bugetul pentru anul 2027 să fie aprobat în Parlament și ulterior, imediat, în luna ianuarie, să începem discuțiile aplicate cu cei de la AFM”, a mai spus ministrul.

Deocamdată, valoarea exactă a bugetului și eventualele modificări privind producătorii eligibili nu au fost stabilite, acestea fiind obiective anunțate de Ministerul Mediului pentru ediția din 2027.