Salariul minim pe economie ar putea crește din nou. Ce sumă propune BNS pentru 2027. Venitul brut pe care ar putea să-l aibă angajații

Blocul Național Sindical (BNS) propune majorarea salariului minim brut pe economie la 4.652 de lei în 2027, față de nivelul actual de 4.325 de lei. Organizația sindicală atrage atenția că aproximativ o treime dintre salariații cu normă întreagă din România câștigă cu cel mult 5% peste salariul minim. Propunerea a fost prezentată marți, 3 noiembrie, în cadrul unei dezbateri privind adecvarea salariului minim.

Blocul Național Sindical propune stabilirea salariului minim brut pe economie la 4.652 de lei începând din 2027. Nivelul avansat de sindicaliști este cu 327 de lei mai mare decât salariul minim actual, de 4.325 de lei, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 7,6%.

Propunerea a fost prezentată marți, la lansarea studiului „Adecvarea salariului minim în România. Evaluarea ex-post a implementării Directivei (UE) 2022/2041 pentru anii 2025-2026”.

Sindicaliștii solicită ca stabilirea salariului minim să se realizeze pe baza unui mecanism transparent și echitabil, care să țină cont de costurile necesare pentru un trai decent.

BNS consideră că viitoarele majorări salariale nu ar trebui să fie însoțite de înghețări și nici de ceea ce organizația numește un „zid fiscal”. De asemenea, reprezentanții confederației susțin necesitatea introducerii unui coș minim de consum oficial și a consolidării negocierii colective.

Deocamdată, suma de 4.652 de lei reprezintă o propunere a Blocului Național Sindical, nu o majorare aprobată de Guvern.

Potrivit datelor prezentate de BNS, unul din patru salariați din România continuă să câștige în jurul salariului minim, la doi ani de la transpunerea Directivei europene privind salariile minime adecvate.

Organizația sindicală arată că 1,71 milioane de angajați cu normă întreagă, reprezentând aproximativ o treime din total, au venituri salariale cu cel mult 5% peste salariul minim brut pe economie.

Sindicaliștii susțin că situația nu s-a schimbat semnificativ față de anul 2024, în ciuda modificărilor legislative adoptate pentru stabilirea salariului minim.

BNS consideră că transpunerea directivei europene nu a produs schimbările structurale necesare, iar distribuția salariilor în economie a rămas în mare parte neschimbată.

Datele prezentate de Blocul Național Sindical arată că România ocupă locul 20 din 22 de state europene analizate în clasamentul salariilor minime.

În semestrul al doilea din 2026, salariul minim din România era echivalent cu 825 de euro, potrivit informațiilor prezentate de confederația sindicală.

Reprezentanții BNS avertizează că Bulgaria recuperează rapid diferența față de România în privința nivelului salariului minim.

Sindicaliștii consideră că actualul sistem de salarizare nu a reușit să reducă suficient numărul angajaților plătiți la niveluri apropiate de minimul legal.

Salariul de bază minim brut pe țară a fost majorat la 1 iulie 2026, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar.

În acest context, Blocul Național Sindical solicită o nouă creștere pentru anul 2027, până la 4.652 de lei brut.

Dezbaterea organizată marți a fost moderată de președintele BNS, Dumitru Costin, și a reunit reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului.

Printre participanți s-au numărat ministrul Muncii, Florin Manole, secretarul de stat Ciprian Vacaru, senatorul Marius Humelnicu, senatoarea Violeta Alexandru și deputatul Miklós Zoltán.

Propunerea privind majorarea salariului minim urmează să fie discutată în cadrul consultărilor dintre autorități și partenerii sociali.