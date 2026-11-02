Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Guvernul pregătește negocieri cu sindicatele și patronatele

Salariul minim brut ar putea ajunge la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027, potrivit solicitării sindicatelor, care cer o majorare de 675 de lei. Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a anunțat că premierul Luca Niculescu a confirmat convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social în zilele următoare. Discuțiile vor porni de la propunerea Ministerului Muncii, în timp ce patronatele solicită amânarea creșterii.

Președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, a declarat luni, după întâlnirea sindicatelor cu premierul Luca Niculescu, la Palatul Victoria, că salariul minim și fiscalitatea muncii au reprezentat principalele teme ale discuțiilor.

Potrivit acestuia, Guvernul urmează să convoace în zilele următoare Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, unde reprezentanții Executivului, ai sindicatelor și ai patronatelor vor analiza nivelul salariului minim pentru anul 2027.

Deși subiectul a fost abordat în cadrul întâlnirii, nu a fost negociată o valoare concretă.

„Aş începe prin menţiunea referitoare la salariul minim, de asemenea la o regândire a fiscalităţii pe muncă, pentru că ştiţi toţii că avem o problemă cu fiscalitatea excesivă, mai ales în ceea ce priveşte salariile mici. Nu am avansat în această seară absolut nicio cifră”, a declarat Dumitru Costin.

Liderul sindical a precizat că reprezentanții BNS au primit vineri punctul de vedere al Ministerului Muncii, elaborat pe baza prevederilor legislației naționale.

Documentul va constitui punctul de plecare pentru negocierile care urmează să aibă loc.

Organizațiile sindicale solicită creșterea salariului minim brut cu 675 de lei, de la 4.325 de lei la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

Majorarea propusă ar reprezenta o creștere de aproximativ 15,6% față de nivelul actual.

De cealaltă parte, patronatele cer amânarea măsurii. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat poziția în cadrul unei întâlniri cu premierul desfășurate săptămâna trecută.

Dumitru Costin a subliniat că stabilirea salariului minim trebuie să respecte mecanismul introdus prin transpunerea directivei europene în legislația românească.

Acesta presupune un proces transparent și predictibil, bazat pe consultarea Guvernului, a patronatelor și a sindicatelor.

„Trebuie să vă reamintesc că această creştere a salariului minim nu este o nebunie din capul liderilor de sindicat, este rezultatul transpunerii directivei europene cu salariul minim, e o politică în domeniul salariului minim care trebuie să fie în fiecare stat membru al Uniunii Europene, creat pe baza unui mecanism transparent, tripartit, guvern, patronat sindicat şi predictibil”, a explicat președintele BNS.

Acesta a criticat practica anterioară, în care nivelul salariului minim era stabilit prin formule diferite, în funcție de deciziile și prioritățile politice ale fiecărui guvern.

Potrivit lui Dumitru Costin, Ministerul Muncii are obligația de a realiza în fiecare toamnă o evaluare a nivelului salariului minim, utilizând indicatori economici publici și datele furnizate de instituțiile de prognoză.

Această evaluare trebuie apoi analizată în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

„Ministerul Muncii are această obligaţie, ca în fiecare toamnă, pe baza unor indicatorii publici care vin de la prognoză, să construiască o predeterminare a valorii salariului minim”, a precizat liderul sindical.

Acesta a confirmat că premierul a acceptat solicitarea sindicatelor privind convocarea Consiliului în zilele următoare.

În cadrul reuniunii vor fi discutate atât propunerea Ministerului Muncii, transmisă vineri, cât și rezultatele unei analize pregătite de BNS.

Organizația sindicală urmează să prezinte marți o evaluare detaliată privind stabilirea salariului minim și nivelul fiscalității aplicate veniturilor salariale.

Pe lângă majorarea salariului minim, reprezentanții sindicali consideră necesară o regândire a fiscalității muncii, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

Dumitru Costin a atras atenția că nivelul ridicat al taxelor aplicate salariilor mici reprezintă una dintre problemele care trebuie discutate cu Guvernul.

Sindicatele solicită și deschiderea negocierilor privind legea salarizării.

De asemenea, reprezentanții organizațiilor sindicale vor să poarte discuții separate cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, și cu miniștrii social-democrați din Executiv.

Deocamdată, nu a fost stabilită o valoare finală a salariului minim pentru 2027. Decizia urmează să fie discutată în cadrul mecanismului tripartit, pe baza propunerilor Ministerului Muncii și a pozițiilor exprimate de sindicate și patronate.