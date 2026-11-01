Salariile care ar putea fi majorate în 2027. Anunțul ministrului Muncii despre creșterea veniturilor: Va trebui să avem creşteri peste tot

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre posibilitatea majorării salariilor demnitarilor în 2027, în contextul reluării negocierilor pentru legea salarizării unitare. Oficialul susține că refacerea grilelor salariale și eliminarea inechităților din sistem ar putea presupune creșteri pentru mai multe categorii de angajați, inclusiv pentru miniștri, secretari de stat și primari. O eventuală decizie va depinde însă de evoluția economiei, iar demnitarii nu reprezintă o prioritate.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă, 31 octombrie, la Antena 3 CNN, că negocierile privind legea salarizării trebuie reluate la începutul anului viitor. Potrivit acestuia, înainte de redeschiderea discuțiilor este necesară centralizarea informațiilor referitoare la nivelul salariilor din instituțiile publice.

„Negocierile trebuie reluate la începutul anului viitor, după ce adunăm informaţiile care ne-au lipsit anul trecut şi anul ăsta. Informaţiile despre nivelul salariilor de la ordonatorii de credite”, a declarat Florin Manole, potrivit News.ro.

Ministrul a explicat că refacerea grilelor salariale și corectarea diferențelor existente în sistem ar putea presupune majorări inclusiv pentru demnitari. Acesta a precizat însă că există și funcții pentru care salariile au crescut deja semnificativ în anii anteriori.

„Refacerea grilelor şi faptul de a aduce echitate în sistem, înseamnă că va trebui să avem creşteri peste tot, acolo unde nu sunt deja creşteri exagerate din trecut, că sunt anumite poziţii în care salariile au luat-o înainte. Trebuie să avem creşteri şi aici. Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva. Nu. Sunt 10 ani, aproape 8 ani, de când toate salariile, toate pensiile au crescut în România. E foarte bine că s-a întâmplat asta şi trebuie să continuăm asta. În acelaşi timp, sunt 8 ani de când salariile demnitarilor, şi aici nu vorbim doar de miniştri sau secretari de stat, vorbim şi de primari, de la localităţi mici la localităţi mari, vorbim şi de efectele pe care le are, de exemplu, faptul că salariile primarilor au rămas jos în legătură cu sute de mii de oameni care lucrează în administraţia locală”, a subliniat ministrul Muncii.

Florin Manole a precizat că eventualele majorări trebuie analizate în funcție de situația economică din 2027. Ministrul consideră că primele trei luni ale anului viitor ar trebui să ofere indicii despre rezultatele măsurilor de relansare economică.

În acest context, oficialul a arătat că o evoluție economică nefavorabilă nu ar justifica promovarea unor creșteri salariale pentru demnitari.

„Sigur că da, dacă anul viitor ar fi unul dezastros economic, evident că ministrul Muncii, oricare ar fi el, nu se va duce să spună că trebuie să creştem salariile demnitarilor. Dar dacă economia îşi revine, eu cred că revenirea economică trebuie să fie în beneficiul cât mai multor dintre cetăţeni”, a declarat Florin Manole.

Ministrul nu a anunțat un procent de majorare sau un calendar concret pentru modificarea salariilor demnitarilor, discuțiile urmând să fie purtate în contextul noii legi a salarizării.

Ministrul Muncii a subliniat că eventualele creșteri ale veniturilor demnitarilor nu trebuie să fie prioritare în raport cu alte măsuri sociale. Acesta a indicat majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 drept una dintre preocupările principale ale ministerului.

Potrivit oficialului, numai după gestionarea măsurilor sociale considerate urgente ar putea fi abordate și alte modificări salariale.

„Eu vă spun sincer, până să mă gândesc ce facem anul viitor cu salariile demnitarilor, sunt mult mai preocupat de a avea rezultate bune cu majorarea pensiilor pentru 1 ianuarie. Dacă noi gestionăm cu bine lucrurile cele mai aşteptate de către cetăţeni, după aceea puteţi vorbi şi de altele. Dacă vom eşua în temele sociale majore, nu o să mai aibă nimeni obrazul să meargă cu creşteri pentru primari sau pentru prim-ministru sau pentru altcineva”, a subliniat Florin Manole.

Astfel, o eventuală majorare a salariilor demnitarilor rămâne condiționată de evoluția economiei și de rezultatele măsurilor sociale pe care Guvernul le va avea în vedere pentru anul 2027.