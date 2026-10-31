Pensionarii ar putea primi mai mulți bani din 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexarea pensiilor

Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, potrivit prevederilor legale, majorarea estimată fiind de aproximativ 7,7%. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că nu există discuții despre o nouă înghețare a pensiilor sau despre acordarea creșterilor în mai multe tranșe. În plus, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi în decembrie ajutoare financiare cuprinse între 300 și 500 de lei, odată cu pensia lunară.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că scenariul luat în calcul pentru anul viitor este respectarea legislației privind indexarea pensiilor.

Potrivit estimărilor prezentate, creșterea ar urma să fie de aproximativ 7,7%. Oficialul a precizat că nu au existat discuții despre împărțirea majorării în două sau trei tranșe și nici despre înlocuirea parțială a indexării cu ajutoare financiare acordate o singură dată.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora, anul viitor. Nu am avut nicio discuție și nu am nicio simulare despre două tranșe sau trei tranșe, sau un mix de one-off cu… Deocamdată avem un singur scenariu: acela al respectării legii. Nu o să fim doar un trimițător de plicuri cu o formulă și cu un calcul. E rolul ministrului Muncii, indiferent cine ar fi sau de la ce partid, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor. Ministrul de Finanțe sau premierul nu m-au întrebat dacă aș accepta o variantă mixtă sau două tranșe sau altceva”, a declarat Florin Manole.

Declarațiile ministrului indică intenția de aplicare a mecanismului legal de indexare în 2027. Procentul de 7,7% reprezintă, în acest moment, o estimare, nu o majorare deja aplicată.

Pe lângă pensia lunară, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia în decembrie 2026 de a doua tranșă a sprijinului financiar stabilit de Guvern la începutul anului.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de nivelul pensiei. Persoanele cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cele cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de 300 de lei.

Sumele vor fi acordate odată cu pensia din decembrie, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Aceste ajutoare reprezintă plăți suplimentare, acordate o singură dată în această tranșă, și nu trebuie confundate cu indexarea pensiilor anunțată pentru anul viitor.

Florin Manole a dat asigurări că pensiile vor fi achitate la timp până la sfârșitul anului 2026, în contextul rectificării bugetare de urgență.

Potrivit ministrului, rectificarea a vizat inclusiv fondurile necesare Casei Naționale de Pensii Publice și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

„Rectificarea de astăzi este da, și pentru Casa de Pensii și pentru ANOFM. Cu siguranță dacă nu exista un nou guvern care să facă rectificarea ar fi existat probleme și în domeniul social și în domeniul pensiilor și al sănătății”, a spus Florin Manole.

Ministrul a susținut că, în lipsa rectificării bugetare, ar fi putut apărea dificultăți nu doar în ceea ce privește plata pensiilor, ci și în alte domenii sociale și în sistemul de sănătate.

Astfel, potrivit declarațiilor oficialului, pensionarii ar urma să primească atât drepturile lunare până la sfârșitul anului, cât și sprijinul financiar suplimentar prevăzut pentru luna decembrie, în timp ce pentru 2027 este avută în vedere indexarea conform legii.