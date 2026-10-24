Meseria care începe când ceilalți se culcă. Cum a ajuns o tânără să câștige peste 15.000 de euro într-o lună

Anna Carpenter, o americancă în vârstă de 24 de ani, a obținut venituri de 17.322 de dolari în septembrie 2026, echivalentul a peste 15.400 de euro, din îngrijirea nou-născuților pe timpul nopții, colaborări comerciale și activitatea pe rețelele sociale.

Tânăra locuiește în Houston, Statele Unite, și intenționează să se mute în San Diego în 2027. Carpenter lucrează ca bonă de noapte, oferind sprijin familiilor în primele luni după nașterea unui copil.

Programul său începe, de regulă, la ora 21:00 și se încheie a doua zi, în jurul orei 10:00. Într-un interviu acordat publicației People, aceasta a explicat cum a transformat experiența acumulată în îngrijirea copiilor într-o profesie care îi aduce venituri din mai multe surse.

Pe parcursul nopții, Anna se ocupă de hrănirea bebelușului, schimbarea scutecelor și pregătirea biberoanelor. În funcție de contract, tariful său variază între 39 și 43 de euro pe oră, la care se pot adăuga plăți pentru sarcini suplimentare sau deplasări. Printre acestea se numără și însoțirea familiilor în vacanțe.

Responsabilitățile sale pot include și spălarea rufelor, spălarea vaselor și oferirea unor informații de bază despre alăptare. Prin aceste servicii, tânăra urmărește să le permită părinților să se odihnească în primele luni de viață ale copilului, o perioadă în care programul de somn al familiei este adesea afectat. De regulă, serviciile unei bone de noapte sunt solicitate pentru cel mult patru luni.

Veniturile obținute din această activitate depind de numărul de ore lucrate, de responsabilitățile asumate și de condițiile stabilite cu fiecare familie. În cazul Annei, îngrijirea copiilor reprezintă principala activitate profesională, însă nu este singura sursă de câștig.

În septembrie 2026, Carpenter a încasat 6.640 de dolari din îngrijirea copiilor și încă 2.750 de dolari pentru însoțirea unei familii în vacanță. Astfel, veniturile provenite direct din serviciile oferite familiilor au însumat 9.390 de dolari.

La această sumă s-au adăugat câștigurile din activitatea online, consultanță și parteneriate comerciale. Potrivit cifrelor prezentate de tânără, veniturile sale din luna respectivă au fost distribuite astfel:

9.390 de dolari din îngrijirea copiilor și însoțirea unei familii în vacanță;

451 de dolari din postările publicate pe rețelele sociale;

350 de dolari din activitatea de consultant doula;

810 dolari dintr-un ghid sau o carte;

320 de dolari din linkurile de afiliere Amazon;

6.000 de dolari din contractele de sponsorizare.

Totalul raportat a ajuns la 17.322 de dolari, echivalentul a peste 15.400 de euro. Suma include toate aceste surse de venit și nu reprezintă exclusiv câștigurile obținute din munca de bonă de noapte.

Anna a crescut într-o familie numeroasă, având nouă frați, și a devenit mătușă la vârsta de cinci ani. Interesul pentru îngrijirea nou-născuților a apărut încă din adolescență, iar tânăra a acumulat aproximativ zece ani de experiență în îngrijirea copiilor, în paralel cu studiile.

Ulterior, a decis să își dezvolte pregătirea profesională și a obținut certificări pentru activitatea de doula și pentru îngrijirea nou-născuților. O doula oferă sprijin practic și emoțional mamei și familiei înainte și după naștere, fără să înlocuiască medicul sau moașa.

Prin activitatea sa, Carpenter își propune să arate că serviciile unei bone de noapte reprezintă o profesie distinctă, care poate asigura venituri constante. Totodată, tânăra vorbește despre importanța sprijinului acordat mamelor în perioada de recuperare după naștere. „Sprijinul după naștere, indiferent de forma lui, este esențial, iar mamele merită să se recupereze cu demnitate”, este mesajul transmis de aceasta.

Pe lângă activitatea profesională propriu-zisă, Carpenter folosește rețelele sociale pentru a prezenta aspecte din munca sa și pentru a colabora cu diferite branduri. Aceste activități i-au adus venituri suplimentare, însă tânăra precizează că nu depinde exclusiv de platformele online pentru a-și asigura câștigurile.

„Sunt într-o poziție foarte norocoasă că nu mă bazez pe rețelele de socializare pentru un salariu”, subliniază ea. „Dacă aș fi, cunoscându-mi personalitatea și anxietatea financiară, aș transpira de la stresul cauzat de lipsa unui venit garantat. Aș posta videoclipuri până mi s-ar supraîncălzi telefonul.”

Carpenter speră că experiența sa îi va încuraja și pe alți profesioniști să își prezinte activitatea pe internet, indiferent de domeniul în care lucrează. Din propria experiență, spune că rețelele sociale pot contribui la creșterea veniturilor și pot aduce oportunități comerciale care nu ar apărea neapărat prin activitatea profesională obișnuită.

„Sfatul meu pentru oricine dorește să-și facă publică slujba online este să se gândească la «de ce»-ul său”, împărtășește ea. „În momentele în care nu știi despre ce să postezi, ți-e frică să ceri permisiunea de a filma sau pur și simplu te întrebi de ce faci asta, poți reveni la «de ce»-ul tău.”

Dincolo de veniturile obținute, Anna își dorește ca materialele publicate online să contribuie la schimbarea percepției asupra profesiei sale și asupra familiilor care aleg să angajeze o persoană pentru îngrijirea copilului pe timpul nopții. Prin prezentarea activității de zi cu zi, aceasta urmărește să arate ce presupune concret sprijinul acordat părinților după naștere.

Tânăra consideră că apelarea la astfel de servicii nu trebuie privită ca un semn al incapacității părinților de a avea grijă de propriul copil. Potrivit explicațiilor sale, ajutorul oferit în primele săptămâni și luni poate contribui la odihna părinților și la recuperarea mamei după naștere.

„Părinții care apelează la servicii de sprijin postpartum nu sunt mai prejos decât cei care nu o fac. Nu sunt leneși, neimplicați și nu își afectează legătura cu bebelușul lor”, declară Carpenter pentru PEOPLE.

Aceasta subliniază că sprijinul pe timpul nopții poate fi oferit și pentru perioade scurte, în funcție de nevoile familiei. „A avea sprijin peste noapte, chiar dacă este vorba de câteva zile ici și colo, înseamnă odihnă, vindecare și evitarea privării de somn, ceea ce duce la un risc crescut de depresie postpartum, anxietate și psihoză”, adaugă ea.