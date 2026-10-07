Netflix a dezvăluit surpriza săptămânii: producția care a urcat direct pe locul 1

„East of Eden” a debutat pe primul loc în Top 10 al producțiilor pe Netflix, după ce a acumulat 6,5 milioane de vizionări în prima săptămână. În același timp, „UNABOMBER” a revenit pe prima poziție în clasamentul filmelor în limba engleză, cu 24,9 milioane de vizionări.

Producția „La est de Eden” a atras publicul în Valea Salinas și a ajuns în fruntea clasamentului TV în limba engleză. Florence Pugh interpretează rolul lui Cathy Ames în noua adaptare realizată de Zoe Kazan după romanul lui John Steinbeck, publicat în 1952.

Povestea urmărește destinul lui Cathy Ames și legătura vieții sale cu familia Trask, în special cu frații Adam și Charles, interpretați de Christopher Abbott și Mike Faist. Personajele sunt prezentate într-o poveste care explorează latura întunecată a visului californian.

Din distribuția serialului limitat, format din șapte episoade, mai fac parte Tracy Letts, Martha Plimpton, Hoon Lee și Ciarán Hinds. Producția a fost descrisă de critici drept „genial” și „uluitor de incredibil”, iar revenirea poveștii pe ecrane a contribuit și la reapariția romanului lui John Steinbeck în topurile de vânzări de carte.

„Monstru: Povestea lui Lizzie Borden” s-a clasat pe locul al doilea în lista producțiilor TV în limba engleză, cu 5,7 milioane de vizionări. Serialul a ajuns astfel la 32,3 milioane de vizionări cumulate în cele trei săptămâni de la debut.

Este al patrulea sezon al seriei antologice create de Ryan Murphy și Ian Brennan. Franciza a depășit 325 de milioane de vizionări cumulate de-a lungul tuturor sezoanelor. Ella Beatty interpretează personajul Lizzie Borden, femeia din New England acuzată că și-a ucis părinții cu un topor în 1892. Povestea sezonului este construită în jurul cazului care a rămas unul dintre cele mai cunoscute episoade criminale din istoria Statelor Unite.

În clasamentul filmelor în limba engleză, „UNABOMBER” a urcat din nou pe prima poziție, cu 24,9 milioane de vizionări. Jacob Tremblay îl interpretează pe Ted Kaczynski în drama inspirată din evenimente reale.

Filmul urmărește parcursul lui Ted Kaczynski, de la perioada în care era considerat un adolescent cu rezultate excepționale și student la Harvard până la transformarea sa în infamul terorist domestic. Russell Crowe, Annabelle Wallis și Shailene Woodley fac, de asemenea, parte din distribuție.

„The Widower: ‘Til Death Do Us Part” a debutat pe locul al doilea în clasamentul filmelor în limba engleză, cu 11,6 milioane de vizionări. Documentarul urmărește un jurnalist și un detectiv care investighează o serie de căsnicii eșuate și decese suspecte asociate unui presupus criminal.

În topul producțiilor TV în limba engleză, „A Different World” a urcat pe locul al treilea, cu 5,1 milioane de vizionări. Serialul, reînnoit pentru un al doilea sezon, continuă povestea sitcomului devenit cunoscut în anii ’80 și ’90.

Noua serie o urmărește pe Deborah, interpretată de Maleah Joi Moon, fiica lui Dwayne Wayne și Whitley Gilbert, personaje interpretate de Kadeem Hardison și Jasmine Guy. Povestea se concentrează asupra noii generații de studenți de la Hillman College.

„The Golden Ticket” de la Wonka s-a clasat pe locul al patrulea în lista producțiilor TV în limba engleză, cu 4,3 milioane de vizionări. Seria de competiție urmărește 12 câștigători ai biletelor de aur care ajung în interiorul Fabricii de Ciocolată și concurează pentru un premiu în bani.

„LEGO® ONE PIECE” a debutat pe locul al cincilea, cu 3,8 milioane de vizionări. Episodul animat special, împărțit în două părți, extinde universul ONE PIECE, iar reacțiile fanilor au descris producția drept „haotic” și „iconic”.

Ambele sezoane ale serialului „The Gentlemen” au rămas în Top 10. Sezonul al doilea al serialului polițist s-a clasat pe locul al șaselea, cu 2,9 milioane de vizionări, în timp ce primul sezon a ocupat poziția a noua, cu 1,7 milioane de vizionări.

În clasamentul filmelor în limba engleză, „Doing Life” de Tyler Perry a avut un debut pe locul al treilea, cu 9,3 milioane de vizionări. Drama urmărește povestea unei mame singure și a unui fost deținut reformat care formează o legătură surprinzătoare.

„The Whisper Man”, thrillerul polițist construit în jurul răpirii fiului unui văduv, s-a clasat pe locul al șaptelea în lista filmelor în limba engleză, cu 2,7 milioane de vizionări.

În clasamentul filmelor non-engleze, „Not a Stranger” și-a menținut poziția de lider, cu 5,1 milioane de vizionări. Thrillerul turcesc urmărește o proaspătă mamă a cărei familie începe să treacă prin tensiuni după angajarea unei noi bone.

Filmul anime „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I”, bazat pe arcul Infinity Castle din seria manga creată de Koyoharu Gotouge, a ocupat primul loc în lista filmelor non-engleze, cu 6,4 milioane de vizionări.